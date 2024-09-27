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Бойцы 24-й ОМБр дронами выкуривают оккупантов из блиндажей. ВИДЕО

Операторы батальона беспилотных авиационных комплексов "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ дронами выбивают российских оккупантов из блиндажей.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

24 омб имени князя Данила Галицкого (254) дроны (3974)


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недобили підора....жаль дуже жаль
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27.09.2024 20:45 Ответить
 
 