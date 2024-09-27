Бойцы 24-й ОМБр дронами выкуривают оккупантов из блиндажей. ВИДЕО
Операторы батальона беспилотных авиационных комплексов "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ дронами выбивают российских оккупантов из блиндажей.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Vlad #592720
показать весь комментарий27.09.2024 20:45 Ответить Мне нравится 9
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