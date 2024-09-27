Бійці 24-ї ОМБр дронами викурюють окупантів з бліндажів. ВIДЕО
Оператори батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Рарог" 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ дронами вибивають російських окупантів із бліндажів.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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Vlad #592720
показати весь коментар27.09.2024 20:45 Відповісти Мені подобається 9
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