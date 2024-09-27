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Бійці 24-ї ОМБр дронами викурюють окупантів з бліндажів. ВIДЕО

Оператори батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Рарог" 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ дронами вибивають російських окупантів із бліндажів.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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24 омб імені князя Данила Галицького (255) дрони (4762)


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недобили підора....жаль дуже жаль
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27.09.2024 20:45 Відповісти
 
 