Бійці 24-ї ОМБр дронами знищують окупантів на мотоциклах, квадроциклах і баггі. ВIДЕО

Окупанти, що палають, на мотоциклах, квадроциклах і баггі - добірка влучень по живій силі противника від операторів батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Роріг" 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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