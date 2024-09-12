Бійці 24-ї ОМБр дронами знищують окупантів на мотоциклах, квадроциклах і баггі. ВIДЕО
Окупанти, що палають, на мотоциклах, квадроциклах і баггі - добірка влучень по живій силі противника від операторів батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Роріг" 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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