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Бійці 24-ї ОМБр дронами знищують окупантів на мотоциклах, квадроциклах і баггі. ВIДЕО

Окупанти, що палають, на мотоциклах, квадроциклах і баггі - добірка влучень по живій силі противника від операторів батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Роріг" 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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24 омб імені князя Данила Галицького (253) дрони (4739)


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а коли вони вже будуть на китайських моноколесах в атаки їздити?
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12.09.2024 21:00 Відповісти
Бранєспінкі, буханкі, "бєлка-в-око" - всі хочуть накабздона? РАРОГ роздає!!!
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12.09.2024 21:06 Відповісти
Дають гарі
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12.09.2024 21:10 Відповісти
А чо кацапня бегает без грилей?
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12.09.2024 21:29 Відповісти
Світлячки грьобані, покатались і годі!
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12.09.2024 21:34 Відповісти
Рідна Королівська бригада знає своє діло.
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12.09.2024 22:42 Відповісти
По посадці бігала собака-баскервілей, світилася як вогонь.
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13.09.2024 11:27 Відповісти
 
 