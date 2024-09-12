Бойцы 24-й ОМБр дронами уничтожают оккупантов на мотоциклах, квадроциклах и багги.. ВИДЕО
Пылающие оккупанты на мотоциклах, квадроциклах и багги - подборка попаданий по живой силе противника от операторов батальона беспилотных авиационных комплексов "Рориг" 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Urs
показать весь комментарий12.09.2024 21:00 Ответить Мне нравится 4
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий12.09.2024 21:06 Ответить Мне нравится 1
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий12.09.2024 21:10 Ответить Мне нравится 1
Wlad West
показать весь комментарий12.09.2024 21:29 Ответить Мне нравится 1
Погрібний Олександр
показать весь комментарий12.09.2024 21:34 Ответить Мне нравится 2
Малець Тарас
показать весь комментарий12.09.2024 22:42 Ответить Мне нравится 1
Vitalievich
показать весь комментарий13.09.2024 11:27 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль