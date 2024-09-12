Бойцы 24-й ОМБр дронами уничтожают оккупантов на мотоциклах, квадроциклах и багги.. ВИДЕО

Пылающие оккупанты на мотоциклах, квадроциклах и багги - подборка попаданий по живой силе противника от операторов батальона беспилотных авиационных комплексов "Рориг" 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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