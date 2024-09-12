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Бойцы 24-й ОМБр дронами уничтожают оккупантов на мотоциклах, квадроциклах и багги.. ВИДЕО

Пылающие оккупанты на мотоциклах, квадроциклах и багги - подборка попаданий по живой силе противника от операторов батальона беспилотных авиационных комплексов "Рориг" 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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24 омб имени князя Данила Галицкого (253) дроны (3955)


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а коли вони вже будуть на китайських моноколесах в атаки їздити?
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12.09.2024 21:00 Ответить
Бранєспінкі, буханкі, "бєлка-в-око" - всі хочуть накабздона? РАРОГ роздає!!!
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12.09.2024 21:06 Ответить
Дають гарі
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12.09.2024 21:10 Ответить
А чо кацапня бегает без грилей?
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12.09.2024 21:29 Ответить
Світлячки грьобані, покатались і годі!
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12.09.2024 21:34 Ответить
Рідна Королівська бригада знає своє діло.
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12.09.2024 22:42 Ответить
По посадці бігала собака-баскервілей, світилася як вогонь.
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13.09.2024 11:27 Ответить
 
 