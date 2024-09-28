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Новости Видео Война
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Воины 79 ОДШБр атакуют группу оккупантов точными сбросами боеприпасов на Покровском направлении. ВИДЕО

В течение длительного времени рота ударных БпАК 79-й десантно-штурмовой бригады "PERUN GROUP" выполняет боевые задачи на Покровском направлении. Ежедневно бойцы работают над уничтожением оккупантов.

Так, в результате точных сбросов боеприпасов на головы захватчиков было ликвидировано 2 россиян, еще 3 - ранены, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Момент уничтожения полевого склада БК и позиций оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) уничтожение (7016) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (196)


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Топ комментарии
+3
Озвучка така колоритна ...супер !!!
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28.09.2024 13:24
+2
та **** в нуль і забути.
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28.09.2024 11:57
+1
не розумію де наші удари по Донецьку і Луганську - чи теж партнери не додали?
чому по Києву, Харківу, Хмельницьку можна, а по цих золотих зубіків нізя?
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28.09.2024 11:55
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не розумію де наші удари по Донецьку і Луганську - чи теж партнери не додали?
чому по Києву, Харківу, Хмельницьку можна, а по цих золотих зубіків нізя?
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28.09.2024 11:55 Ответить
та **** в нуль і забути.
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28.09.2024 11:57 Ответить
Дивився ютюбі на птахи Мадяра,як вони роблять зі стволів сопілки
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28.09.2024 12:11 Ответить
в матчі на скользкому льду - бився бабашов проти кацапнячої цскі і да ми програли....
чому я не Сокіл, чому не літаю?
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28.09.2024 12:24 Ответить
пацани на зміні всю кацапню утілізують і ***** їм кацапняві погремухі - баран кацапнявий - нога в другому окопі
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28.09.2024 13:22 Ответить
Озвучка така колоритна ...супер !!!
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28.09.2024 13:24 Ответить
мені не подобається слово дроноводи - пілоти!
не кожний пілот ссу - може похвастатися кількістю заморених кацапів......
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28.09.2024 13:31 Ответить
українська діаспора буде голосувати за рудого ідіота
отак ми вас з забугра любимо...
довбодяти курносі - 40 років пройшло а їбанутісь кацапська не зникає
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28.09.2024 13:55 Ответить
Нинішня обстановка на Курському напрямку від

https://x.com/OSINTua

Kriegsforscher



https://x.com/OSINTua

@OSINTua


https://x.com/OSINTua/status/1840056547574976589
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28.09.2024 21:45 Ответить
и чего корчится от боли и орать? за ту сумму ,что получил и получит твоя родня можно и потерпеть
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29.09.2024 06:55 Ответить
 
 