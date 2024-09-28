Воины 79 ОДШБр атакуют группу оккупантов точными сбросами боеприпасов на Покровском направлении. ВИДЕО
В течение длительного времени рота ударных БпАК 79-й десантно-штурмовой бригады "PERUN GROUP" выполняет боевые задачи на Покровском направлении. Ежедневно бойцы работают над уничтожением оккупантов.
Так, в результате точных сбросов боеприпасов на головы захватчиков было ликвидировано 2 россиян, еще 3 - ранены, передает Цензор.НЕТ.
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+3 Luiza
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чому по Києву, Харківу, Хмельницьку можна, а по цих золотих зубіків нізя?
чому я не Сокіл, чому не літаю?
не кожний пілот ссу - може похвастатися кількістю заморених кацапів......
отак ми вас з забугра любимо...
довбодяти курносі - 40 років пройшло а їбанутісь кацапська не зникає
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Kriegsforscher
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@OSINTua
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