Воины 79 ОДШБр атакуют группу оккупантов точными сбросами боеприпасов на Покровском направлении. ВИДЕО

В течение длительного времени рота ударных БпАК 79-й десантно-штурмовой бригады "PERUN GROUP" выполняет боевые задачи на Покровском направлении. Ежедневно бойцы работают над уничтожением оккупантов.

Так, в результате точных сбросов боеприпасов на головы захватчиков было ликвидировано 2 россиян, еще 3 - ранены, передает Цензор.НЕТ.

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