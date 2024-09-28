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Українські захисники знищили УАЗ окупантів, "буханку", ліквідували 7 росіян, ще 15 - важко поранили. ВIДЕО

Воїни батальйону безпілотних систем "Рарог" 24-ої окремої механізованої бригади знищили УАЗ окупантів, "буханку", ліквідували 7 росіян, ще 15 - важко поранили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3981) 24 омб імені князя Данила Галицького (255)


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CМЕРТЬ МОСКАЛЯМ !!!
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28.09.2024 16:35 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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28.09.2024 18:28 Відповісти
Можна було написати і коротше ... буханку з начинкою.
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28.09.2024 18:41 Відповісти
за такие деньги и умирать не жалко!!
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29.09.2024 06:50 Відповісти
 
 