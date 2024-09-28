Українські захисники знищили УАЗ окупантів, "буханку", ліквідували 7 росіян, ще 15 - важко поранили. ВIДЕО
Воїни батальйону безпілотних систем "Рарог" 24-ої окремої механізованої бригади знищили УАЗ окупантів, "буханку", ліквідували 7 росіян, ще 15 - важко поранили.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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alexandr shamov
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