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Захват Угледара, Курахово и Покровска для россиян является "суровой военной необходимостью", - председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Тимочко

Бої за Покровськ

В Донецкой области российские захватчики пытаются выровнять линию фронта и создать плацдарм для захвата области на юге

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform, об этом в эфире Общественного заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Населенные пункты там расположены так, что если пробовать занять один из них, конкретный, есть большие шансы для российского войска попасть во фланговые удары украинской артиллерии. Поэтому они пытаются там выравнивать линию и создавать плацдарм для того, чтобы и отодвинуть ВСУ, и развить охват Донецкой области на юге, а также создать потенциальные плацдармы для наступления на материковую территорию Украины, в частности, в сторону Днепропетровской области... Вспоминаем удары КАБами по Запорожью, например... Все это стоит рассматривать в рамках одной операции", - сказал Тимочко.

Он подчеркнул, что для врага важно захватить Угледар, который является промышленным шахтерским городком и создан лишь в 60-х годах ХХ века.

"Оно сильно усеяно железнодорожными путями, там есть сеть шахт - а это подземные пункты для хранения оружия и техники, оно стоит на высоте. Оно является важным", - отметил Тимочко.

Курахово - железнодорожная узловая станция, рядом есть Кураховское водохранилище, почти 40 км длины.

"То есть, это линия, где они могут и оборону выстроить, и контролировать распределение воды в ближайшие населенные пункты", - подчеркнул военный.

Покровск - город на выступе, в сторону Краматорско-Славянской агломерации.

"Это то, что стоит задача перед российскими войсками: оккупировать Донецкую область", - резюмировал Тимочко.

Напомним, издание Forbes назвало бои за Угледар одними из самых кровавых для РФ за всю войну.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг в очередной раз применил огнеметную систему ТОС-1А по Волчанску, в районе Глубокого налаживает систему связи, - ОТГ "Харьков"

Автор: 

Донецкая область (9756) боевые действия (4125) ВСУ (6618)


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Топ комментарии
+11
Деякі закацаплені довбойоби вважають що кацапи зупиняться на Донбасі, якщо його захоплять
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28.09.2024 14:03
+7
А нашою віиськовою необхідністю - є захистити Донбас
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28.09.2024 13:58
+4
Спочатку вони лізли до Покровська шириною 3 км - з обох сторін цю голку можна було прострілювати - але мабуть немає чим
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28.09.2024 14:03
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Правила форума Совет форумчан
А нашою віиськовою необхідністю - є захистити Донбас
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28.09.2024 13:58 Ответить
Спочатку вони лізли до Покровська шириною 3 км - з обох сторін цю голку можна було прострілювати - але мабуть немає чим
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28.09.2024 14:03 Ответить
і зробити їх наступ трагічним!

хоча й так, гинуть як мухи
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28.09.2024 14:18 Ответить
Деякі закацаплені довбойоби вважають що кацапи зупиняться на Донбасі, якщо його захоплять
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28.09.2024 14:03 Ответить
За те ми в курській області захопили Суджу.
А це плацдарм для наступу в тил оркам зі сторони Белгорода.
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28.09.2024 14:14 Ответить
Там и до мАцквы рукой подать.
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28.09.2024 15:04 Ответить
та ви що що за дурня
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28.09.2024 14:07 Ответить
Вугледар зніщено андрофагамі...Головне зараз зберегті війсковіх...
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28.09.2024 14:07 Ответить
Вугледар має, чи вже мав, вигідне стратегічне та тактичне положення - залізобетонний острів на підвищенні серед степу.

але передусім безумовно життя наших Воїнів
треба відходити (аби було куди, а не як із Авдіївкою)

Сирський мене виганяє в стратегічний ступор - невже можна так командувати ?
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28.09.2024 14:23 Ответить
Отходим на заранее подготовленные позиции?
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28.09.2024 14:25 Ответить
Всякие нехорошие люди заявляют, что из Угледара организовано уже не выйти
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28.09.2024 14:32 Ответить
Позавчера это уже проскочил. От тех, кто там. Кое кто забывает здесь, что очень скоро генерал ,,грязюка,, на подходе, а потом и генерал ,,мороз,,! А кацапы помнят 41....
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28.09.2024 14:56 Ответить
А Курахівської ТЕЦ ніхто не помітив! Вона - основна мета оціх усіх рухів кацапів.
Забули що Коксохім здали без бою - майже цілий. Перевірте відкриті джерела, хто сумнівається.
Те саме з ТЕЦ планується - вони її хочуть взяти цілою.
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28.09.2024 14:53 Ответить
Забули що Коксохім здали без бою - майже цілий.

- козырь выполняет все заявки кремлядей.
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28.09.2024 15:08 Ответить
Ну а керівництво держави як вище військове керівництво не хочуть цього помічати їм краще на курській операції піаритись ,так захопили Суджу і десяток малих сіл ,в той час як ворог захоплює промислові міста і селища ,захопленя Донбасу буде на совісті керівництва держави ,а де мільйон дронів від держави ?
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28.09.2024 14:58 Ответить
Скоро дойдет до того, шо дерьмак будет передавать украинские дроны козломордым, в нагляну. С деньгами уходящими в офшоры, видимо, так уже давно
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28.09.2024 15:13 Ответить
Цей дотичний до Сухопутних військ ноунейм знову прорізався. Певне, за відсутності будь-яких коментарів зі сторони Зеленського і Сирського, потрібно готувати суспільну думку до здачі південно-західного Донбасу ворогу.
Головна мислЯ на цей раз у нього така - от рашисти захоплять те, що їм так кортить, і на цьому Усьо. Ага. Як би не так.
Якщо навіть не пробувати контратакувати ворожі війська тут і зараз, коли в їх наступальних лавах панує хаос, щоденно змінюється лінія зіткнення на 0,5 - 1,5 км і супротивник ще як слід не закріпився, то де та межа, за якою можна заховатись без втрат? За Дніпром?
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28.09.2024 16:17 Ответить
 
 