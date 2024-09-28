Захват Угледара, Курахово и Покровска для россиян является "суровой военной необходимостью", - председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Тимочко

В Донецкой области российские захватчики пытаются выровнять линию фронта и создать плацдарм для захвата области на юге

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform, об этом в эфире Общественного заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Населенные пункты там расположены так, что если пробовать занять один из них, конкретный, есть большие шансы для российского войска попасть во фланговые удары украинской артиллерии. Поэтому они пытаются там выравнивать линию и создавать плацдарм для того, чтобы и отодвинуть ВСУ, и развить охват Донецкой области на юге, а также создать потенциальные плацдармы для наступления на материковую территорию Украины, в частности, в сторону Днепропетровской области... Вспоминаем удары КАБами по Запорожью, например... Все это стоит рассматривать в рамках одной операции", - сказал Тимочко.

Он подчеркнул, что для врага важно захватить Угледар, который является промышленным шахтерским городком и создан лишь в 60-х годах ХХ века.

"Оно сильно усеяно железнодорожными путями, там есть сеть шахт - а это подземные пункты для хранения оружия и техники, оно стоит на высоте. Оно является важным", - отметил Тимочко.

Курахово - железнодорожная узловая станция, рядом есть Кураховское водохранилище, почти 40 км длины.

"То есть, это линия, где они могут и оборону выстроить, и контролировать распределение воды в ближайшие населенные пункты", - подчеркнул военный.

Покровск - город на выступе, в сторону Краматорско-Славянской агломерации.

"Это то, что стоит задача перед российскими войсками: оккупировать Донецкую область", - резюмировал Тимочко.

Напомним, издание Forbes назвало бои за Угледар одними из самых кровавых для РФ за всю войну.

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