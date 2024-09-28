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Захоплення Вугледару, Курахового та Покровська для росіян є "суворою військовою необхідністю", - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко

Бої за Покровськ

На Донеччині російські загарбники намагаються вирівняти лінію фронту та створити плацдарм для захоплення області на півдні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform, про це в ефірі Суспільного заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Населені пункти там розташовані так, що якщо пробувати зайняти один з них, конкретний, є великі шанси для російського війська потрапити у флангові удари української артилерії. Тому вони намагаються там вирівнювати лінію і створювати плацдарм для того, щоб і відсунути ЗСУ, і розвинути охоплення Донецької області на півдні, а також створити потенційні плацдарми для наступу на материкову територію України, зокрема, в сторону Дніпропетровської області… Пригадуємо удари КАБами по Запоріжжю, наприклад… Все це варто розглядати в рамках однієї операції", - сказав Тимочко.

Він підкреслив, що для ворога важливо захопити Вугледар, який є промисловим шахтарським містечком і створений лише в 60-х роках ХХ століття.

"Воно сильно змережане залізничними коліями, там є мережа шахт - а це є підземні пункти для зберігання зброї й техніки, воно стоїть на висоті. Воно є важливим", - зазначив Тимочко.

Курахово - залізнична вузлова станція, поруч є Курахівське водосховище, майже 40 км довжини.

"Тобто, це лінія, де вони можуть і оборону вибудувати, і контролювати розподіл води у найближчі населені пункти", - підкреслив військовий.

Покровськ - місто на виступі, в сторону Краматорсько-Слов’янської агломерації.

"Це те, що стоїть завдання перед російськими військами: окупувати Донецьку область", - резюмував Тимочко.

Нагадаємо, видання Forbes назвало бої за Вугледар одними з найкривавіших для РФ за всю війну.

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Автор: 

Донецька область (8578) бойові дії (3886) ЗСУ (7588)


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Топ коментарі
+11
Деякі закацаплені довбойоби вважають що кацапи зупиняться на Донбасі, якщо його захоплять
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28.09.2024 14:03
+7
А нашою віиськовою необхідністю - є захистити Донбас
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28.09.2024 13:58
+4
Спочатку вони лізли до Покровська шириною 3 км - з обох сторін цю голку можна було прострілювати - але мабуть немає чим
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28.09.2024 14:03
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А нашою віиськовою необхідністю - є захистити Донбас
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28.09.2024 13:58 Відповісти
Спочатку вони лізли до Покровська шириною 3 км - з обох сторін цю голку можна було прострілювати - але мабуть немає чим
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28.09.2024 14:03 Відповісти
і зробити їх наступ трагічним!

хоча й так, гинуть як мухи
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28.09.2024 14:18 Відповісти
Деякі закацаплені довбойоби вважають що кацапи зупиняться на Донбасі, якщо його захоплять
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28.09.2024 14:03 Відповісти
За те ми в курській області захопили Суджу.
А це плацдарм для наступу в тил оркам зі сторони Белгорода.
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28.09.2024 14:14 Відповісти
Там и до мАцквы рукой подать.
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28.09.2024 15:04 Відповісти
та ви що що за дурня
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28.09.2024 14:07 Відповісти
Вугледар зніщено андрофагамі...Головне зараз зберегті війсковіх...
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28.09.2024 14:07 Відповісти
Вугледар має, чи вже мав, вигідне стратегічне та тактичне положення - залізобетонний острів на підвищенні серед степу.

але передусім безумовно життя наших Воїнів
треба відходити (аби було куди, а не як із Авдіївкою)

Сирський мене виганяє в стратегічний ступор - невже можна так командувати ?
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28.09.2024 14:23 Відповісти
Отходим на заранее подготовленные позиции?
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28.09.2024 14:25 Відповісти
Всякие нехорошие люди заявляют, что из Угледара организовано уже не выйти
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28.09.2024 14:32 Відповісти
Позавчера это уже проскочил. От тех, кто там. Кое кто забывает здесь, что очень скоро генерал ,,грязюка,, на подходе, а потом и генерал ,,мороз,,! А кацапы помнят 41....
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28.09.2024 14:56 Відповісти
А Курахівської ТЕЦ ніхто не помітив! Вона - основна мета оціх усіх рухів кацапів.
Забули що Коксохім здали без бою - майже цілий. Перевірте відкриті джерела, хто сумнівається.
Те саме з ТЕЦ планується - вони її хочуть взяти цілою.
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28.09.2024 14:53 Відповісти
Забули що Коксохім здали без бою - майже цілий.

- козырь выполняет все заявки кремлядей.
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28.09.2024 15:08 Відповісти
Ну а керівництво держави як вище військове керівництво не хочуть цього помічати їм краще на курській операції піаритись ,так захопили Суджу і десяток малих сіл ,в той час як ворог захоплює промислові міста і селища ,захопленя Донбасу буде на совісті керівництва держави ,а де мільйон дронів від держави ?
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28.09.2024 14:58 Відповісти
Скоро дойдет до того, шо дерьмак будет передавать украинские дроны козломордым, в нагляну. С деньгами уходящими в офшоры, видимо, так уже давно
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28.09.2024 15:13 Відповісти
Цей дотичний до Сухопутних військ ноунейм знову прорізався. Певне, за відсутності будь-яких коментарів зі сторони Зеленського і Сирського, потрібно готувати суспільну думку до здачі південно-західного Донбасу ворогу.
Головна мислЯ на цей раз у нього така - от рашисти захоплять те, що їм так кортить, і на цьому Усьо. Ага. Як би не так.
Якщо навіть не пробувати контратакувати ворожі війська тут і зараз, коли в їх наступальних лавах панує хаос, щоденно змінюється лінія зіткнення на 0,5 - 1,5 км і супротивник ще як слід не закріпився, то де та межа, за якою можна заховатись без втрат? За Дніпром?
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28.09.2024 16:17 Відповісти
 
 