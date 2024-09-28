Захоплення Вугледару, Курахового та Покровська для росіян є "суворою військовою необхідністю", - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко
На Донеччині російські загарбники намагаються вирівняти лінію фронту та створити плацдарм для захоплення області на півдні
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform, про це в ефірі Суспільного заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.
"Населені пункти там розташовані так, що якщо пробувати зайняти один з них, конкретний, є великі шанси для російського війська потрапити у флангові удари української артилерії. Тому вони намагаються там вирівнювати лінію і створювати плацдарм для того, щоб і відсунути ЗСУ, і розвинути охоплення Донецької області на півдні, а також створити потенційні плацдарми для наступу на материкову територію України, зокрема, в сторону Дніпропетровської області… Пригадуємо удари КАБами по Запоріжжю, наприклад… Все це варто розглядати в рамках однієї операції", - сказав Тимочко.
Він підкреслив, що для ворога важливо захопити Вугледар, який є промисловим шахтарським містечком і створений лише в 60-х роках ХХ століття.
"Воно сильно змережане залізничними коліями, там є мережа шахт - а це є підземні пункти для зберігання зброї й техніки, воно стоїть на висоті. Воно є важливим", - зазначив Тимочко.
Курахово - залізнична вузлова станція, поруч є Курахівське водосховище, майже 40 км довжини.
"Тобто, це лінія, де вони можуть і оборону вибудувати, і контролювати розподіл води у найближчі населені пункти", - підкреслив військовий.
Покровськ - місто на виступі, в сторону Краматорсько-Слов’янської агломерації.
"Це те, що стоїть завдання перед російськими військами: окупувати Донецьку область", - резюмував Тимочко.
Нагадаємо, видання Forbes назвало бої за Вугледар одними з найкривавіших для РФ за всю війну.
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хоча й так, гинуть як мухи
А це плацдарм для наступу в тил оркам зі сторони Белгорода.
але передусім безумовно життя наших Воїнів
треба відходити (аби було куди, а не як із Авдіївкою)
Сирський мене виганяє в стратегічний ступор - невже можна так командувати ?
Забули що Коксохім здали без бою - майже цілий. Перевірте відкриті джерела, хто сумнівається.
Те саме з ТЕЦ планується - вони її хочуть взяти цілою.
- козырь выполняет все заявки кремлядей.
Головна мислЯ на цей раз у нього така - от рашисти захоплять те, що їм так кортить, і на цьому Усьо. Ага. Як би не так.
Якщо навіть не пробувати контратакувати ворожі війська тут і зараз, коли в їх наступальних лавах панує хаос, щоденно змінюється лінія зіткнення на 0,5 - 1,5 км і супротивник ще як слід не закріпився, то де та межа, за якою можна заховатись без втрат? За Дніпром?