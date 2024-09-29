На фронте произошло 136 боевых столкновений. Ситуация на Покровском направлении остается напряженной, - Генштаб

По состоянию на 22:00 субботы, 28 сентября, на фронте произошло 136 боевых столкновений. Основные наступательные усилия враг сосредоточивает на Покровском направлении. Кроме того, захватчики сегодня активно атакуют на Купянском, Лиманском и Времовском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Сегодня государство-террорист нанесло два ракетных удара семью ракетами, 50 авиаударов, сбросив при этом 84 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 700 дронов-камикадзе и совершили более 3400 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы один раз безуспешно штурмовали позиции наших подразделений в районе Тихого. При этом потери оккупантов, по имеющейся информации в настоящее время, составили 45 человек убитыми и ранеными, уничтожено боевую бронированную машину, четыре автомобиля и единицу специальной техники. Также наши защитники повредили танк, две артиллерийские системы и три автомобиля оккупантов.

14 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Синьковка, Лозовое и Табаевка подразделения Сил обороны отбили 11 атак. Продолжаются три боестолкновения вблизи Стельмаховки и Вишневого.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за сегодня российские войска 22 раза атаковали украинских защитников в районах шести различных населенных пунктов. Два боестолкновения вблизи Невского до сих пор продолжаются.

Враг пять раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Верхнекаменского и Выемки на Северском направлении. Продолжаются бои.

На Краматорском направлении украинские воины отбили восемь попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Часова Яра, Калиновки и Курдюмовки. Два боестолкновения вблизи Часова Яра продолжаются. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении, где оккупанты семь раз атаковали наши позиции, пять боестолкновений уже завершены. Бои продолжаются вблизи Торецка и Нелиповки.

Основные усилия враг и дальше прикладывает на Покровском направлении. Здесь, в течение этих суток, агрессор 34 раза атаковал наши позиции. В районах Селидово, Новоторецка, Николаевки и Мариновки произошло более половины от всех боестолкновений. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Кураховском направлении захватчики на это время суток предприняли восемь попыток продвинуться вперед. Две атаки продолжаются. В основном бои продолжаются возле Цукурино, Георгиевки, Катериновки и Горняка.

Сложная ситуация на Времевском направлении, где сегодня агрессор 15 раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Угледара, Водяного и Катериновки. В настоящее время продолжается восемь боестолкновений.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении, неподалеку Работино, отбит один штурм российских захватчиков.

На Приднепровском направлении враг совершил три безуспешные попытки штурма позиций украинских подразделений.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск на всех направлениях.

Также в Генштабе отметили, что Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.

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