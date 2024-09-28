Сырский находится на самых горячих участках Восточного фронта, - Генштаб. ФОТОРЕПОРТАЖ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский находится на самых горячих участках Восточного фронта.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В боевых бригадах Восточного фронта - Угледарское, Кураховское, Покровское направления.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины находится на самых горячих участках фронта.

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Все работают напряженно, в боевом режиме. Главная цель - эффективное поражение огневых средств, вооружения и живой силы противника.

Благодарность каждому солдату, сержанту и офицеру за стойкость, отвагу и результативность на поле боя", - говорится в сообщении.



