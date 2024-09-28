Сырский находится на самых горячих участках Восточного фронта, - Генштаб. ФОТОРЕПОРТАЖ
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский находится на самых горячих участках Восточного фронта.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"В боевых бригадах Восточного фронта - Угледарское, Кураховское, Покровское направления.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины находится на самых горячих участках фронта.
Все работают напряженно, в боевом режиме. Главная цель - эффективное поражение огневых средств, вооружения и живой силы противника.
Благодарность каждому солдату, сержанту и офицеру за стойкость, отвагу и результативность на поле боя", - говорится в сообщении.
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+10 Виталий #548501
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+9 Mart
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про відвод військ... вже краще не згадувати..
про-сирений Вугледар - типова кацапська схема ще з Лисичанська-Авдіївки-Бахмута:
орки зайшли з флангів
хоч криком кричи: сирський, фланги, мля !!!!!
Я думав, що він має сидіти в штабі біля інтерактивної карти, на яку постійно йде інформація з всього фронту, інфа про поставку зброї...і т.д....
Мабуть головнокомандуючий має воювати головою..., якщо в ній щось є!...
А ми думали, що він вдома Телемарафон дивиться.
Судячи з стану справ, це саме так і є.
АУ,,,,,,,,,,,