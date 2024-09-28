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Новости Фото Война
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Сырский находится на самых горячих участках Восточного фронта, - Генштаб. ФОТОРЕПОРТАЖ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский находится на самых горячих участках Восточного фронта.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В боевых бригадах Восточного фронта - Угледарское, Кураховское, Покровское направления.

Олександр Сирський на Східному фронті

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины находится на самых горячих участках фронта.

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Головнокомандувач Збройних Сил України перебуває на найгарячіших ділянках фронту

Все работают напряженно, в боевом режиме. Главная цель - эффективное поражение огневых средств, вооружения и живой силы противника.

Сирський наразі на фронті

Благодарность каждому солдату, сержанту и офицеру за стойкость, отвагу и результативность на поле боя", - говорится в сообщении.

Генштаб показав, де Сирський
Генштаб показав, де Сирський

Автор: 

Генштаб ВС (6335) Александр Сырский (603)


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Топ комментарии
+10
А Буданов устроил фотосессию в Харьковской области... Соревнуются, кто больше лайков соберет?
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28.09.2024 19:49
+9
Інспектує, яке місто просере наступним?
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28.09.2024 19:46
+5
Ну ніфіга собі.
А ми думали, що він вдома Телемарафон дивиться.

Судячи з стану справ, це саме так і є.
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28.09.2024 20:14
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Заради воїнів -героїв- НЕ КОМЕНТУЄМО!!! Прошу підтримати!
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28.09.2024 19:41 Ответить
В даному випадку- "Заради Сирського- НЕ КОМЕНТУЄМО!!!
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28.09.2024 19:45 Ответить
Ви про що?
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28.09.2024 19:48 Ответить
Інспектує, яке місто просере наступним?
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28.09.2024 19:46 Ответить
Не він Залужного знімав, не він себе призначав.
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28.09.2024 19:53 Ответить
нада просто пєрєстать стрєлять..
про відвод військ... вже краще не згадувати..
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28.09.2024 20:08 Ответить
А Буданов устроил фотосессию в Харьковской области... Соревнуются, кто больше лайков соберет?
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28.09.2024 19:49 Ответить
Кулементником в Вугледарі?
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28.09.2024 19:52 Ответить
"Игра в комбрига" энной серии, толку никакого, зато классные фотки.
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28.09.2024 19:54 Ответить
Як там нач ГШ Баргилевич? Де перебуває, чи не під ковпаком НАБУ за хабар? Зник з радарів.
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28.09.2024 19:56 Ответить
Ви про ?
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28.09.2024 20:02 Ответить
Транспондер вирубив ))
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28.09.2024 23:39 Ответить
А з собою хоч якісь ''гостинці'' для кацапів привіз? Хоча про що це я, це ж не ''порох''.
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28.09.2024 19:56 Ответить
як завжди - сирський там не де підгорає, а де вже згоріло

про-сирений Вугледар - типова кацапська схема ще з Лисичанська-Авдіївки-Бахмута:

орки зайшли з флангів
хоч криком кричи: сирський, фланги, мля !!!!!
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28.09.2024 19:57 Ответить
Воно так має бути?!
Я думав, що він має сидіти в штабі біля інтерактивної карти, на яку постійно йде інформація з всього фронту, інфа про поставку зброї...і т.д....
Мабуть головнокомандуючий має воювати головою..., якщо в ній щось є!...
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28.09.2024 19:58 Ответить
на шашликах?
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28.09.2024 20:01 Ответить
Ну ніфіга собі.
А ми думали, що він вдома Телемарафон дивиться.

Судячи з стану справ, це саме так і є.
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28.09.2024 20:14 Ответить
добре що написали і фото додали. Солдати місця собі не знаходили - думали де головком
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28.09.2024 20:20 Ответить
**** толку що він там знаходиться...
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28.09.2024 20:52 Ответить
Такі фотки можна в київському парку назнімати.
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28.09.2024 22:01 Ответить
Пошана пану Генералу 🇺🇦
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28.09.2024 21:06 Ответить
"Слуга народа" Безуглая требует от Сырского опровергнуть, что он на даче, а от Баргилевича - что он задержан на взятке Источник:

АУ,,,,,,,,,,,
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28.09.2024 22:47 Ответить
а мар'яна бачила Сирського на дачі у Конча-Заспі. Грав у більярд.
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28.09.2024 23:01 Ответить
 
 