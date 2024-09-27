Сырский встретился с начальником Генштаба Словакии Змеко: Рассказал о военных преступлениях РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу со словацким коллегой Даниэлем Змеко.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Проинформировал его о ходе боевых действий на разных направлениях фронта. Акцентировал внимание на нарушении норм Международного гуманитарного права и военных преступлениях российских оккупантов. Рассказал об актуальных потребностях ВС Украины", - отметил он.

По словам Сырского, Змеко уже третий раз с начала полномасштабного вторжения РФ посещает Украину.

"Благодарен правительству и народу Словакии за предоставленную военно-техническую помощь украинской армии. Отметил эффективность боевого применения вооружения, предоставленного Словацкой Республикой. Ценю помощь в подготовке наших подразделений.

Согласовали с генералом Даниэлем Змеко дальнейшие совместные усилия для углубления развития украинско-словацкого военного сотрудничества", - добавил главнокомандующий ВСУ.

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