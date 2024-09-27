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Сырский встретился с начальником Генштаба Словакии Змеко: Рассказал о военных преступлениях РФ

Сирський зустрівся із начальником Генштабу ЗС Словаччини Змеко

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу со словацким коллегой Даниэлем Змеко.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Проинформировал его о ходе боевых действий на разных направлениях фронта. Акцентировал внимание на нарушении норм Международного гуманитарного права и военных преступлениях российских оккупантов. Рассказал об актуальных потребностях ВС Украины", - отметил он.

По словам Сырского, Змеко уже третий раз с начала полномасштабного вторжения РФ посещает Украину.

"Благодарен правительству и народу Словакии за предоставленную военно-техническую помощь украинской армии. Отметил эффективность боевого применения вооружения, предоставленного Словацкой Республикой. Ценю помощь в подготовке наших подразделений.

Согласовали с генералом Даниэлем Змеко дальнейшие совместные усилия для углубления развития украинско-словацкого военного сотрудничества", - добавил главнокомандующий ВСУ.

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Автор: 

Словакия (983) Александр Сырский (600)


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Топ комментарии
+3
Раніше Сирський "працював у військах", тепер розповідає колегам про злочини кацапів?!
У військах вже порядок?!
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27.09.2024 15:28
+3
Поплакався, пожалівся. Налили 100 грамів та він і поїхав.
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27.09.2024 15:37
+1
СЛОВАЧЧІНІ віддала Україні усі гвинтокрили і літаки
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27.09.2024 15:42
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Раніше Сирський "працював у військах", тепер розповідає колегам про злочини кацапів?!
У військах вже порядок?!
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27.09.2024 15:28 Ответить
Поплакався, пожалівся. Налили 100 грамів та він і поїхав.
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27.09.2024 15:37 Ответить
Яке відношення Словачинна має до знищення зеленским ЗСУ будь де. Ніякого. Наркомани крутяия всім - бо він, наркотик) лікувальний.
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27.09.2024 15:39 Ответить
СЛОВАЧЧІНІ віддала Україні усі гвинтокрили і літаки
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27.09.2024 15:42 Ответить
Але при цьому дві третини словаків кажуть що це все крейзі путін винуватий, а расіяні хороші. І це все погана Амєріка навмисно посоріла два брацьких народи щоб пограбувати їх ресурси.
Це статистика з особистого досвіду спілкування з словаками.
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27.09.2024 16:26 Ответить
а оно ему по цымбалам
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27.09.2024 15:50 Ответить
ВОЛОГДА - Процишин офіційний & Вєсті Крємля- ютуб
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27.09.2024 16:02 Ответить
Це якийсь сюр, а сміються вони з чого ?
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27.09.2024 16:37 Ответить
А другої фотки не знайшлося для допису про воєнні злочини кідарів?
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27.09.2024 16:43 Ответить
 
 