Сырский встретился с начальником Генштаба Словакии Змеко: Рассказал о военных преступлениях РФ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу со словацким коллегой Даниэлем Змеко.
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Проинформировал его о ходе боевых действий на разных направлениях фронта. Акцентировал внимание на нарушении норм Международного гуманитарного права и военных преступлениях российских оккупантов. Рассказал об актуальных потребностях ВС Украины", - отметил он.
По словам Сырского, Змеко уже третий раз с начала полномасштабного вторжения РФ посещает Украину.
"Благодарен правительству и народу Словакии за предоставленную военно-техническую помощь украинской армии. Отметил эффективность боевого применения вооружения, предоставленного Словацкой Республикой. Ценю помощь в подготовке наших подразделений.
Согласовали с генералом Даниэлем Змеко дальнейшие совместные усилия для углубления развития украинско-словацкого военного сотрудничества", - добавил главнокомандующий ВСУ.
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Це статистика з особистого досвіду спілкування з словаками.