УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11365 відвідувачів онлайн
Новини
963 10

Сирський зустрівся із начальником Генштабу Словаччини Змеко: Розповів про воєнні злочини РФ

Сирський зустрівся із начальником Генштабу ЗС Словаччини Змеко

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч із словацьким колегою Даніелем Змеко.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Поінформував його про хід бойових дій на різних напрямках фронту. Акцентував увагу на порушенні норм Міжнародного гуманітарного права та воєнних злочинах російських окупантів. Розповів про актуальні потреби ЗС України", - зазначив він.

За словами Сирського, Змеко вже втретє від початку повномасштабного вторгнення РФ відвідує Україну.

"Вдячний уряду та народу Словаччини за надану військово-технічну допомогу українському війську. Відзначив ефективність бойового застосування озброєння, наданого Словацькою Республікою. Ціную допомогу у підготовці наших підрозділів.

Узгодили з генералом Даніелем Змеко подальші спільні зусилля для поглиблення розвитку українсько-словацького військового співробітництва", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми повинні вплинути на Росію, - президент Словаччини Пеллегріні про загрозу ударів РФ по АЕС України

Автор: 

Словаччина (1105) Сирський Олександр (626)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Раніше Сирський "працював у військах", тепер розповідає колегам про злочини кацапів?!
У військах вже порядок?!
показати весь коментар
27.09.2024 15:28
+3
Поплакався, пожалівся. Налили 100 грамів та він і поїхав.
показати весь коментар
27.09.2024 15:37
+1
СЛОВАЧЧІНІ віддала Україні усі гвинтокрили і літаки
показати весь коментар
27.09.2024 15:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Раніше Сирський "працював у військах", тепер розповідає колегам про злочини кацапів?!
У військах вже порядок?!
показати весь коментар
27.09.2024 15:28 Відповісти
Поплакався, пожалівся. Налили 100 грамів та він і поїхав.
показати весь коментар
27.09.2024 15:37 Відповісти
Яке відношення Словачинна має до знищення зеленским ЗСУ будь де. Ніякого. Наркомани крутяия всім - бо він, наркотик) лікувальний.
показати весь коментар
27.09.2024 15:39 Відповісти
СЛОВАЧЧІНІ віддала Україні усі гвинтокрили і літаки
показати весь коментар
27.09.2024 15:42 Відповісти
Але при цьому дві третини словаків кажуть що це все крейзі путін винуватий, а расіяні хороші. І це все погана Амєріка навмисно посоріла два брацьких народи щоб пограбувати їх ресурси.
Це статистика з особистого досвіду спілкування з словаками.
показати весь коментар
27.09.2024 16:26 Відповісти
а оно ему по цымбалам
показати весь коментар
27.09.2024 15:50 Відповісти
ВОЛОГДА - Процишин офіційний & Вєсті Крємля- ютуб
показати весь коментар
27.09.2024 16:02 Відповісти
Це якийсь сюр, а сміються вони з чого ?
показати весь коментар
27.09.2024 16:37 Відповісти
А другої фотки не знайшлося для допису про воєнні злочини кідарів?
показати весь коментар
27.09.2024 16:43 Відповісти
 
 