Сирський зустрівся із начальником Генштабу Словаччини Змеко: Розповів про воєнні злочини РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч із словацьким колегою Даніелем Змеко.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Поінформував його про хід бойових дій на різних напрямках фронту. Акцентував увагу на порушенні норм Міжнародного гуманітарного права та воєнних злочинах російських окупантів. Розповів про актуальні потреби ЗС України", - зазначив він.

За словами Сирського, Змеко вже втретє від початку повномасштабного вторгнення РФ відвідує Україну.

"Вдячний уряду та народу Словаччини за надану військово-технічну допомогу українському війську. Відзначив ефективність бойового застосування озброєння, наданого Словацькою Республікою. Ціную допомогу у підготовці наших підрозділів.

Узгодили з генералом Даніелем Змеко подальші спільні зусилля для поглиблення розвитку українсько-словацького військового співробітництва", - додав головнокомандувач ЗСУ.

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