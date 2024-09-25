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Ми повинні вплинути на Росію, - президент Словаччини Пеллегріні про загрозу ударів РФ по АЕС України

Пеллегріні про загрозу удару РФ по АЕС України

Президент Словаччини Петер Пеллегріні закликав управління ядерного реагування країни та інші органи влади посилити пильність через загрозу атак РФ по атомних електростанціях України.

Про це він сказав під час брифінгу для словацьких ЗМІ в ООН в Нью-Йорку, цитує Aktuality, повідомляє Цензор.НЕТ.

Пеллегріні відреагував на промову президента України Володимира Зеленського в Радбезі ООН, під час якої той сказав, що росіяни планують атакувати три українські атомні електростанції.

"Влада Словаччини повинна зараз посилити свою пильність і бути готовою регулярно вимірювати рівень радіації на кордоні Словаччини з Україною",- сказав політик.

Словацький президент попередив, що можливий напад Росії на ядерні об'єкти в Україні може призвести до такої трагедії, яку Чорнобилі 1986 року, і радіоактивні опади можуть також торкнутися сусідніх країн.

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Він зазначив, що Словаччина, як країна з ядерними об'єктами, має досвід і технологічну базу, щоб не залежати від інформації з-за кордону, яка може бути замаскована різними способами.

Водночас він наголосив, що міжнародне співтовариство має чинити тиск на РФ, щоб та утрималася від небезпечних дій, які можуть спричинити ядерну катастрофу.

"Як міжнародне співтовариство, ми повинні максимально вплинути на Росію, щоб вона утрималася від подібних небезпечних дій", - додав Пеллегріні.

Нагадаємо, президент Польщі Дуда вважає, що небезпека завдання ударів Росією по українських АЕС існує.

Читайте також: Росія планує цієї осені атакувати три українські АЕС, – Зеленський в ООН

Автор: 

АЕС (1152) росія (65346) Словаччина (1104) Пеллегріні Петер (15)


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озабоченці
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25.09.2024 22:59 Відповісти
Знову ці нікчемні , імпотенті заклики
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25.09.2024 23:04 Відповісти
Та не хвилюйтесь ви так! Ми Чернобиль пережили, то й ви переживите!
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25.09.2024 23:05 Відповісти
Украина так же должна наносить удары по рашистским АЕС. Но главное что ***** опять на повестку дня поставило удары по украинским АЕС вместо рашрешения на удары западным оружием по территории Сосии
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25.09.2024 23:06 Відповісти
Смішно, що на когось діють погрози кремлівських.

Згадайте дійсно погані речі як вони траплялися?

Затоплення на Півдні через підрив греблі? Чи попереджав хтось з росіян про це на весь світ?

Майже повне руйнування Маріуполя? Теж відбулося без попередження.

Обстріли фосфором військових? Теж ніхто не попереджав.

Якщо дійсно хочуть щось зробити роблять це раптово щоб максимально налякати всіх. Без найменшого попередження.
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25.09.2024 23:07 Відповісти
Это просто жесть
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26.09.2024 03:48 Відповісти
Розкажи це путінському ху%сосу Піцо.
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26.09.2024 05:03 Відповісти
На питання, навіщо Росії українські землі, кацапи відповідають, наводячи, серед іншого, такі аргументи:

Там все нове, там все добре
Є метал, розвинена промисловість
Відновлення історичної справедливості
Його необхідно освоїти.
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26.09.2024 08:04 Відповісти
 
 