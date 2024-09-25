Ми повинні вплинути на Росію, - президент Словаччини Пеллегріні про загрозу ударів РФ по АЕС України

Президент Словаччини Петер Пеллегріні закликав управління ядерного реагування країни та інші органи влади посилити пильність через загрозу атак РФ по атомних електростанціях України.

Про це він сказав під час брифінгу для словацьких ЗМІ в ООН в Нью-Йорку, цитує Aktuality, повідомляє Цензор.НЕТ.

Пеллегріні відреагував на промову президента України Володимира Зеленського в Радбезі ООН, під час якої той сказав, що росіяни планують атакувати три українські атомні електростанції.

"Влада Словаччини повинна зараз посилити свою пильність і бути готовою регулярно вимірювати рівень радіації на кордоні Словаччини з Україною",- сказав політик.

Словацький президент попередив, що можливий напад Росії на ядерні об'єкти в Україні може призвести до такої трагедії, яку Чорнобилі 1986 року, і радіоактивні опади можуть також торкнутися сусідніх країн.

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Він зазначив, що Словаччина, як країна з ядерними об'єктами, має досвід і технологічну базу, щоб не залежати від інформації з-за кордону, яка може бути замаскована різними способами.

Водночас він наголосив, що міжнародне співтовариство має чинити тиск на РФ, щоб та утрималася від небезпечних дій, які можуть спричинити ядерну катастрофу.

"Як міжнародне співтовариство, ми повинні максимально вплинути на Росію, щоб вона утрималася від подібних небезпечних дій", - додав Пеллегріні.

Нагадаємо, президент Польщі Дуда вважає, що небезпека завдання ударів Росією по українських АЕС існує.

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