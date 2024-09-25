РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11050 посетителей онлайн
Новости
1 166 8

Мы должны повлиять на Россию, - президент Словакии Пелегрини об угрозе ударов РФ по АЭС Украины

Пеллегріні про загрозу удару РФ по АЕС України

Президент Словакии Петер Пеллегрини призвал управление ядерного реагирования страны и другие органы власти усилить бдительность из-за угрозы атак РФ по атомным электростанциям Украины.

Об этом он сказал во время брифинга для словацких СМИ в ООН в Нью-Йорке, цитирует Aktuality, сообщает Цензор.НЕТ.

Пеллегрини отреагировал на речь президента Украины Владимира Зеленского в Совбезе ООН, во время которой тот сказал, что россияне планируют атаковать три украинские атомные электростанции.

"Власти Словакии должны сейчас усилить свою бдительность и быть готовыми регулярно измерять уровень радиации на границе Словакии с Украиной",- сказал политик.

Словацкий президент предупредил, что возможное нападение России на ядерные объекты в Украине может привести к такой трагедии, как в Чернобыле 1986 года, и радиоактивные осадки могут также коснуться соседних стран.

Читайте также: РФ с помощью китайских спутников фотографирует украинские АЭС, есть угроза ударов, - Зеленский

Он отметил, что Словакия, как страна с ядерными объектами, имеет опыт и технологическую базу, чтобы не зависеть от информации из-за рубежа, которая может быть замаскирована различными способами.

В то же время он подчеркнул, что международное сообщество должно оказывать давление на РФ, чтобы та воздержалась от опасных действий, которые могут вызвать ядерную катастрофу.

"Как международное сообщество, мы должны максимально повлиять на Россию, чтобы она воздержалась от подобных опасных действий", - добавил Пелегрини.

Напомним, президент Польши Дуда считает, что опасность нанесения ударов Россией по украинским АЭС существует.

Читайте также: Россия хочет атаковать три украинских АЭС, - Зеленский на заседании Совбеза ООН

Автор: 

АЭС (544) россия (95645) Словакия (982) Петер Пелегрини (15)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
озабоченці
показать весь комментарий
25.09.2024 22:59 Ответить
Знову ці нікчемні , імпотенті заклики
показать весь комментарий
25.09.2024 23:04 Ответить
Та не хвилюйтесь ви так! Ми Чернобиль пережили, то й ви переживите!
показать весь комментарий
25.09.2024 23:05 Ответить
Украина так же должна наносить удары по рашистским АЕС. Но главное что ***** опять на повестку дня поставило удары по украинским АЕС вместо рашрешения на удары западным оружием по территории Сосии
показать весь комментарий
25.09.2024 23:06 Ответить
Смішно, що на когось діють погрози кремлівських.

Згадайте дійсно погані речі як вони траплялися?

Затоплення на Півдні через підрив греблі? Чи попереджав хтось з росіян про це на весь світ?

Майже повне руйнування Маріуполя? Теж відбулося без попередження.

Обстріли фосфором військових? Теж ніхто не попереджав.

Якщо дійсно хочуть щось зробити роблять це раптово щоб максимально налякати всіх. Без найменшого попередження.
показать весь комментарий
25.09.2024 23:07 Ответить
Это просто жесть
показать весь комментарий
26.09.2024 03:48 Ответить
Розкажи це путінському ху%сосу Піцо.
показать весь комментарий
26.09.2024 05:03 Ответить
На питання, навіщо Росії українські землі, кацапи відповідають, наводячи, серед іншого, такі аргументи:

Там все нове, там все добре
Є метал, розвинена промисловість
Відновлення історичної справедливості
Його необхідно освоїти.
показать весь комментарий
26.09.2024 08:04 Ответить
 
 