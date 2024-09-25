Мы должны повлиять на Россию, - президент Словакии Пелегрини об угрозе ударов РФ по АЭС Украины

Президент Словакии Петер Пеллегрини призвал управление ядерного реагирования страны и другие органы власти усилить бдительность из-за угрозы атак РФ по атомным электростанциям Украины.

Об этом он сказал во время брифинга для словацких СМИ в ООН в Нью-Йорке, цитирует Aktuality, сообщает Цензор.НЕТ.

Пеллегрини отреагировал на речь президента Украины Владимира Зеленского в Совбезе ООН, во время которой тот сказал, что россияне планируют атаковать три украинские атомные электростанции.

"Власти Словакии должны сейчас усилить свою бдительность и быть готовыми регулярно измерять уровень радиации на границе Словакии с Украиной",- сказал политик.

Словацкий президент предупредил, что возможное нападение России на ядерные объекты в Украине может привести к такой трагедии, как в Чернобыле 1986 года, и радиоактивные осадки могут также коснуться соседних стран.

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Он отметил, что Словакия, как страна с ядерными объектами, имеет опыт и технологическую базу, чтобы не зависеть от информации из-за рубежа, которая может быть замаскирована различными способами.

В то же время он подчеркнул, что международное сообщество должно оказывать давление на РФ, чтобы та воздержалась от опасных действий, которые могут вызвать ядерную катастрофу.

"Как международное сообщество, мы должны максимально повлиять на Россию, чтобы она воздержалась от подобных опасных действий", - добавил Пелегрини.

Напомним, президент Польши Дуда считает, что опасность нанесения ударов Россией по украинским АЭС существует.

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