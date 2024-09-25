Россия хочет атаковать три украинских АЭС, - Зеленский на заседании Совбеза ООН
Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что россияне планируют атаковать три украинских атомных электростанции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания.
Зеленский заявил, что на фоне приближающейся зимы Россия снова пытается уничтожить украинскую энергосистему.
"Сейчас мы входим в третью зиму в этой войне, и Россия снова пытается разрушить нашу энергетику. В этот раз они даже более циничны и хотят атаковать три наших атомных электростанции, у нас есть эта информация и доказательства. Если Россия готова так далеко зайти, это значит, что ничего не ценно для Москвы", - подчеркнул президент.
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На шантаж від кацапа Захід ж ведеться.
Так хай і він їх пошантажує.
Ви у складі делегації чи аби просто бла-бла-бла-бла?
Дуже цікаво!
Ви передаєте вами прочитане, з вашими домислами.
Так не робиться.
А про "жертви телемарофона" - сута кацапцька МАЯЧНЯ.
Я ж про сьогодні, а не про 5 років тому.
а, як вкинув, що ніхто не побачив?
спільник відволікав, комісію?
Не розумію, чому живучи 20 років там, так знецінювати дипломатичні заяви
Щоб у головах , замість резинки від трусів, яка вуха тримає, було щось інше.
хай кобила думає, у неї голова більше.
захистить лише заборона атакувати
всі розуміють, про що йдеться
єрмака бачу..а Зе ні
"Ударять термоядєрной боєголовкой прямо в рєактор"
В зоні ураження
1. Балаковская АЭС
2. Калининская АЭС3.
3. Кольская АЭС3
4. Курская АЭС3.
5. Ленинградская АЭС3.
6. Нововоронежская АЭС3.
7. Ростовская АЭС3.
8. Смоленская АЭС
Добра з медом "Паляниця".
А без меду не така,
Курська атомна, пока!
нічого такого робити орки не будуть.
це загрожує аварії укр трубам, які справно качають газ і нафту з росії у венгрію, а путін на цьому заробляє. так шо клоун бреше, він з єрмаком теж на цьому заробляє.
банальною вимогою чергового вливання грошей в функціонування
корупційного режиму Зеленського.
як мінімум одинадцять депозитарних рахунків пов'язаних з громадянами України.
Мабуть наша послиця у Швейцаріїї ВЕНЕДІКТОВА, бувша генпрокурорша України при ЗЄ, турбується про українців...
ТА ДА ВОВА, ЩЕ В ДОГОНКУ РОЗКАЖИ КАЗКУ ЯК ТАТАРОВ ВБИВАВ ЧЕЧЕНЦІВ
Нащо це робити Росії, в якої задостатньо власних супутників
і внутрішньої агентури в Україні
Зеленський ще не вигадав ...