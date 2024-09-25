Россия хочет атаковать три украинских АЭС, - Зеленский на заседании Совбеза ООН

Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что россияне планируют атаковать три украинских атомных электростанции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания.

Зеленский заявил, что на фоне приближающейся зимы Россия снова пытается уничтожить украинскую энергосистему.

"Сейчас мы входим в третью зиму в этой войне, и Россия снова пытается разрушить нашу энергетику. В этот раз они даже более циничны и хотят атаковать три наших атомных электростанции, у нас есть эта информация и доказательства. Если Россия готова так далеко зайти, это значит, что ничего не ценно для Москвы", - подчеркнул президент.

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