Росія хоче атакувати три українські АЕС, - Зеленський на засіданні Радбезу ООН

Володимир Зеленський на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що росіяни планують атакувати три українські атомні електростанції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання.

Зеленський заявив, що на тлі наближення зими Росія знову намагається знищити українську енергосистему.

"Зараз ми входимо в третю зиму в цій війні і Росія знову намагається зруйнувати нашу енергетику. Цього разу вони навіть більш цинічні і хочуть атакувати три наші атомні електростанції, у нас є ця інформація і докази. Якщо Росія готова так далеко зайти, це значить, що нічого не є цінним для Москви", - наголосив президент.

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