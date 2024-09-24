Росія хоче атакувати три українські АЕС, - Зеленський на засіданні Радбезу ООН
Володимир Зеленський на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що росіяни планують атакувати три українські атомні електростанції.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання.
Зеленський заявив, що на тлі наближення зими Росія знову намагається знищити українську енергосистему.
"Зараз ми входимо в третю зиму в цій війні і Росія знову намагається зруйнувати нашу енергетику. Цього разу вони навіть більш цинічні і хочуть атакувати три наші атомні електростанції, у нас є ця інформація і докази. Якщо Росія готова так далеко зайти, це значить, що нічого не є цінним для Москви", - наголосив президент.
Топ коментарі
+45 Андрій Богатир
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На шантаж від кацапа Захід ж ведеться.
Так хай і він їх пошантажує.
Ви у складі делегації чи аби просто бла-бла-бла-бла?
Дуже цікаво!
Ви передаєте вами прочитане, з вашими домислами.
Так не робиться.
А про "жертви телемарофона" - сута кацапцька МАЯЧНЯ.
Я ж про сьогодні, а не про 5 років тому.
а, як вкинув, що ніхто не побачив?
спільник відволікав, комісію?
Не розумію, чому живучи 20 років там, так знецінювати дипломатичні заяви
Щоб у головах , замість резинки від трусів, яка вуха тримає, було щось інше.
хай кобила думає, у неї голова більше.
захистить лише заборона атакувати
всі розуміють, про що йдеться
єрмака бачу..а Зе ні
"Ударять термоядєрной боєголовкой прямо в рєактор"
В зоні ураження
1. Балаковская АЭС
2. Калининская АЭС3.
3. Кольская АЭС3
4. Курская АЭС3.
5. Ленинградская АЭС3.
6. Нововоронежская АЭС3.
7. Ростовская АЭС3.
8. Смоленская АЭС
Добра з медом "Паляниця".
А без меду не така,
Курська атомна, пока!
нічого такого робити орки не будуть.
це загрожує аварії укр трубам, які справно качають газ і нафту з росії у венгрію, а путін на цьому заробляє. так шо клоун бреше, він з єрмаком теж на цьому заробляє.
банальною вимогою чергового вливання грошей в функціонування
корупційного режиму Зеленського.
як мінімум одинадцять депозитарних рахунків пов'язаних з громадянами України.
Мабуть наша послиця у Швейцаріїї ВЕНЕДІКТОВА, бувша генпрокурорша України при ЗЄ, турбується про українців...
ТА ДА ВОВА, ЩЕ В ДОГОНКУ РОЗКАЖИ КАЗКУ ЯК ТАТАРОВ ВБИВАВ ЧЕЧЕНЦІВ
Нащо це робити Росії, в якої задостатньо власних супутників
і внутрішньої агентури в Україні
Зеленський ще не вигадав ...