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Новини Війна
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Росія хоче атакувати три українські АЕС, - Зеленський на засіданні Радбезу ООН

Володимир Зеленський на засіданні Радбезу ООН

Володимир Зеленський на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що росіяни планують атакувати три українські атомні електростанції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання.

Зеленський заявив, що на тлі наближення зими Росія знову намагається знищити українську енергосистему.

"Зараз ми входимо в третю зиму в цій війні і Росія знову намагається зруйнувати нашу енергетику. Цього разу вони навіть більш цинічні і хочуть атакувати три наші атомні електростанції, у нас є ця інформація і докази. Якщо Росія готова так далеко зайти, це значить, що нічого не є цінним для Москви", - наголосив президент.

Читайте: Зеленський про удар РФ по Харкову: На Генасамблеї ООН кажуть про безпеку, але треба просто зупинити терор

Автор: 

АЕС (1152) Зеленський Володимир (23923)


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Топ коментарі
+45
так хоче... а одну аес - й найбільшу з них!! - ти, уйобіщний зелений ********, віддав кацапам без бою...
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24.09.2024 22:57
+31
Это общество проявило свой диагноз во всей красе весной и летом 2019 года. Все остальное уже последствия решения "мудрого" народа.
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24.09.2024 23:03
+30
А кто мешал нашему обществу думать головой, а не жопой с телевизором? А для чего людям тогда мозги? Или кроме перечисленных других авторитетов не было? Кто мешал услышать Горбулина или интеллектуальную элиту страны - группу "1 декабря"? Отряд "порохоботов" перед выборами 2019: Андрухович, Роговцева, Забужко, братья Капрановы, Сейтаблаев, Джемилев, Малкович, Пасхавер, Кривонос, Юхновский, группа 1-го декабря, Винничук, Курков, Кокотюха, Жадан и другие из представителей Пороха. Кто мешал услышать этих людей? Кто реально хотел думать и кто реально хотел слышать - те всё услышали и всё поняли. Нужно было лишь захотеть.
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24.09.2024 23:27
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Шантажист.
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24.09.2024 22:56 Відповісти
Думаю, що він правильно робить.

На шантаж від кацапа Захід ж ведеться.

Так хай і він їх пошантажує.
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24.09.2024 23:03 Відповісти
Що іменно?! Говорити про мир як про розмову,а потім знову, що розмовами не допоможеш?! Говорити на фоні дерьмака?! А не військових. Людина прилетіла в США за ваші кошти просто поговорити,без плану, без стратегії, без віри в Україну.
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25.09.2024 07:39 Відповісти
Звідки ви знаєте його план дій?

Ви у складі делегації чи аби просто бла-бла-бла-бла?
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25.09.2024 07:47 Відповісти
Читайте унизу реакцію на його проект, якщо уже зайшли на ресурс,а не заробляйте на коментах питаннями.
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25.09.2024 07:53 Відповісти
Западная пресса уже написала про тупорылые хотелки зелупы, это про план
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25.09.2024 11:04 Відповісти
Дайте почитати, особливо де про "тупорылые хотелки зелупы".

Дуже цікаво!
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25.09.2024 12:44 Відповісти
Я вашим образованием заниматься не нанимался, кайфуйте от своего невежества
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26.09.2024 16:51 Відповісти
Зрозуміло, ви просто ЗБРЕХАЛИ.
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26.09.2024 16:58 Відповісти
Многабукав, но может осилишь https://dl-news.defence-line.org/?p=41964 "…Поїхало в турне" (Часть 1) - DL-NEWS (defence-line.org)
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26.09.2024 20:03 Відповісти
Антиколорадос файний блогер, погоджуюсь, але він не західна преса, як ви писали.
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27.09.2024 09:04 Відповісти
просвещайся, жертва телемарафона https://www.wsj.com/world/u-s-unimpressed-with-ukraines-victory-plan-ahead-of-biden-zelensky-meeting-23e87bff
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26.09.2024 21:16 Відповісти
І де тут про "тупорылые хотелки зелупы"?

Ви передаєте вами прочитане, з вашими домислами.

Так не робиться.

А про "жертви телемарофона" - сута кацапцька МАЯЧНЯ.
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27.09.2024 09:07 Відповісти
Шановний Slmf, бо відомі два попередні мирні плани Зеленського! Перший , 19 року, подивитись в очі, домовитись посередині і другий стамбульський, домовитись посередині, подивитись в очі, і обміняти суверенітет на нейтралітет під московитами!
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25.09.2024 11:20 Відповісти
Було.
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25.09.2024 12:41 Відповісти
Але то, що зараз він пропонує Ви знаєте?

Я ж про сьогодні, а не про 5 років тому.
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25.09.2024 12:43 Відповісти
Ойго план вжє скінчився ! Готував здати , по договорняку в Омані Південь « карідор» , Харьків і навіть Київ за три дні! Якщо не бот і не пам'ятаешь, нагадую знав про 💯напад , був завчасно попередженим, АЛЕ ,рятував свої гроші,свою сімейку , а всіх інших кинув під бомби і танки :»не дивіться в гору , готуйтесь до шашликів( не скупайте гречку сірники) , « CNN гірше Скабеевой» , « сидіть вдома , вас ніхто не чипатемє, їх ( рускіх солдатиків) цікавлять тільки військових обьєкти , казала васілевська -СМАГЛЮК подружка ПОРТНОВА слуга ЗЕІУДИ «………… відвів війська від Києва
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25.09.2024 11:37 Відповісти
теж хотів казати, що "з такими харями" ніхто грошей не дасть... ще б добкіна взяли з собою
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25.09.2024 11:16 Відповісти
так хоче... а одну аес - й найбільшу з них!! - ти, уйобіщний зелений ********, віддав кацапам без бою...
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24.09.2024 22:57 Відповісти
як раша наказала йому, так і зробив.
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24.09.2024 22:58 Відповісти
як, так двічі? ти два бюлетеня, одночасно, заповнив?
а, як вкинув, що ніхто не побачив?
спільник відволікав, комісію?
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24.09.2024 23:16 Відповісти
обидва рази. Хоча нащо я це говорю хрюші, кращому майстру пересмикувати
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24.09.2024 23:17 Відповісти
ой, можна подумати, ти ніколи не пересмикував? всі хлопці пересмикують. молоді частіше, старі майже не пересмикують.
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24.09.2024 23:22 Відповісти
То ша там жаб наївся, їдь сюда борзота Французька, такі зарз потрібні на фронті!
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24.09.2024 23:03 Відповісти
вона напише що жінка, громадянка Франції і 20 років там живе, і багато задонатила. Скрін не прикріпить.
Не розумію, чому живучи 20 років там, так знецінювати дипломатичні заяви
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24.09.2024 23:07 Відповісти
А ти пишеш, що мариш ночами Єрмаком. Прієш від єрмакового носяри під ковдрою.
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24.09.2024 23:10 Відповісти
то, де ти? на якому фронті?
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24.09.2024 23:17 Відповісти
Это общество проявило свой диагноз во всей красе весной и летом 2019 года. Все остальное уже последствия решения "мудрого" народа.
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24.09.2024 23:03 Відповісти
+100%
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24.09.2024 23:09 Відповісти
А кто мешал нашему обществу думать головой, а не жопой с телевизором? А для чего людям тогда мозги? Или кроме перечисленных других авторитетов не было? Кто мешал услышать Горбулина или интеллектуальную элиту страны - группу "1 декабря"? Отряд "порохоботов" перед выборами 2019: Андрухович, Роговцева, Забужко, братья Капрановы, Сейтаблаев, Джемилев, Малкович, Пасхавер, Кривонос, Юхновский, группа 1-го декабря, Винничук, Курков, Кокотюха, Жадан и другие из представителей Пороха. Кто мешал услышать этих людей? Кто реально хотел думать и кто реально хотел слышать - те всё услышали и всё поняли. Нужно было лишь захотеть.
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24.09.2024 23:27 Відповісти
Для того, щоб "думать галавой", необхідна одна умова, але важлива.
Щоб у головах , замість резинки від трусів, яка вуха тримає, було щось інше.
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25.09.2024 02:07 Відповісти
Звісно хворе. Здорове суспільство ніколи б не проголосувало за оце от
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24.09.2024 23:05 Відповісти
Про а с ф а л ь т ще
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25.09.2024 00:07 Відповісти
***, це ж не телемарафон, що цей Панталоне несе на весь світ?
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24.09.2024 23:03 Відповісти
що написали, той несе. думати то зайве.
хай кобила думає, у неї голова більше.
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24.09.2024 23:18 Відповісти
Цікаво, а де і що робить права рука зермака на цьому фото? Правильно - тримає виделку для лобстерів біля дупи зе. Щоб часом не зморозив чого зайвого
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24.09.2024 23:07 Відповісти
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25.09.2024 06:05 Відповісти
Далі Зеленський заявив, що "Росію треба примусити до миру. "Росію можна тільки примусити до миру, і саме це і потрібно - примусити Росію до миру як єдиного агресора в цій війні і єдиного порушника Статуту ООН"
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24.09.2024 23:07 Відповісти
Вже давно потрібно по патріоту на кожну.
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24.09.2024 23:14 Відповісти
ППО ніколи не захистить об'єкт на 100%
захистить лише заборона атакувати
всі розуміють, про що йдеться
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24.09.2024 23:19 Відповісти
не можна. гроссі не дозволяє бити по корешам.
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24.09.2024 23:19 Відповісти
Даже и НЕ сомневаюсь, что зелёные ушлепаны НЕХРЕНА не сделали для того ,чтоб не допустить допустить такой удар , или минимизировать его последствия. За два с лихуем года , просто НЕ хватило времени чтоб максимально обезапасить такие серьёзные обьекты как АЭС. Деньги на марафон и дороги есть , а на АЭС нет .
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24.09.2024 23:25 Відповісти
Єрмак завжди поруч як надійне ФСБешне лайно. Але ні контррозвідка України ні США особливо в цьому нічого поганого не виявляють. Тому і війна вже 3-й рік...і якщо навіть і закінчется то тимчасовою передишкою для кремля і знов захват України. Єдине що тішить це те що якщо ми падем то і ті західні п*дараси які спокійно на це спостерігають згодом теж получать своє СВО
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24.09.2024 23:26 Відповісти
Если русские атакуют украинские АЭС (как пишет интернет - распределительные подстанции), то ничего не будет сдерживать Украину от прямого ракетно-артиллерийского удара по Курской АЭС, причём не по распределительной подстанции, а сразу по ядерному реактору. А заодно и по Воронежской станции или что там ещё в зоне досягаемости есть. Надо им это по закрытым каналам чётко донести, что шутки закончились.
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24.09.2024 23:27 Відповісти
Зелені підари занадто сцикливі для такого. Ми відповіді за обстріли енергоструктури 22-23 року так і не дочекалися, хоча Гундосе дайно хрипіло після кожного обстрілу про "потужну відповідь".
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25.09.2024 00:53 Відповісти
Гундосе хрипіло таке обмежене, що ніколи не осягне, що потужність- це про електричний струм...
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25.09.2024 11:30 Відповісти
Радбез, судячи з фото, немає охорони. Може зайти хто-завгодно.
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24.09.2024 23:28 Відповісти
Як це немає! У ермака особиста феесбешна охорона найвищого рівня
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25.09.2024 15:52 Відповісти
щось я не бачу ЗЕ..
єрмака бачу..а Зе ні
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24.09.2024 23:47 Відповісти
Не здивуюся, якщо дійсно не тільки хоче, а й атакує. Не в реактори звичайно. А в якійсь системи щоб прийшлося повністю все вимкнути.
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25.09.2024 00:44 Відповісти
Важко 🤡 ...у спину дихають ,два косорилих фсбешника ....
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25.09.2024 01:27 Відповісти
Цирк продовжує гастролі ©️

"Ударять термоядєрной боєголовкой прямо в рєактор"
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25.09.2024 02:18 Відповісти
Самальоти лєтять, бамбіть будут
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25.09.2024 15:56 Відповісти
Ну поскільки це особлива парочка + Дипломат Кіт Бизиліо. Інші два Ліса Аліса та Буратінка - набіг , як думають вони самі, що з хитрими намірами на хвору демокартію під час виборів . Напсравді їх для піару покликали самі демократи. А США не до них- в них небезпечний політичний Тромб , країна хворіє.
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25.09.2024 03:43 Відповісти
А план довзолили перевезти на кордоні - так він нікому й нічому не загрожує , то так, імітація.
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25.09.2024 03:44 Відповісти
Це якась печалька. По ход
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25.09.2024 06:34 Відповісти
Досить скиглити. Москалі давно вигадали ультиматум "дзеркальні міри", яким лякають світ, тобто вони самі будуть лякаться того, що вигадали. Якщо вдарять по нашим АЕС, то нам вже буде покуй на додаткові рентгени десь на москальщині.
В зоні ураження
1. Балаковская АЭС
2. Калининская АЭС3.
3. Кольская АЭС3
4. Курская АЭС3.
5. Ленинградская АЭС3.
6. Нововоронежская АЭС3.
7. Ростовская АЭС3.
8. Смоленская АЭС
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25.09.2024 07:02 Відповісти
"Зеленський звинувачує росію у використанні китайських супутників для фотографування атомних електростанцій в Україні в рамках підготовки до потенційного удару по них. Нащо це робити Росії, в якої задостатньо власних супутників і внутрішньої агентури в Україні, Зеленський ще не вигадав ... "https://timeze2019.blogspot.com/
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25.09.2024 07:26 Відповісти
Запад главное напугать! Может они денег дадут.
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25.09.2024 07:27 Відповісти
"500 рублей могут спасти гиганта мысли" (с)
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25.09.2024 08:44 Відповісти
Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом "Паляниця".

А без меду не така,

Курська атомна, пока!
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25.09.2024 07:59 Відповісти
надПотужна фоточка якщо чесно, приПіздент наш дорогий і його сісі-бой вова))
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25.09.2024 08:54 Відповісти
При яких справах на фото усюди завгосп ермак усюди??
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25.09.2024 09:26 Відповісти
ви і не здогадуєтесь де його члін по вечорах...
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25.09.2024 11:32 Відповісти
Без д'єрмака і жизнь не така.
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25.09.2024 09:35 Відповісти
піздбож від клоуна. тут він виглядає як дурак з дураків.
нічого такого робити орки не будуть.
це загрожує аварії укр трубам, які справно качають газ і нафту з росії у венгрію, а путін на цьому заробляє. так шо клоун бреше, він з єрмаком теж на цьому заробляє.
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25.09.2024 09:40 Відповісти
Ну звичайно, зараз постфактум можна говорити, писати, волати що завгодно, але ж ворога цим вже не зупигиш! Коли русня прийде в наші міста, селища, села і буде заходити до осель, то ніякими результатми голосування 2019 року вже не виправдаєшся. Вони можуть поставити до стінки і просто - розстріляти, бо ти - Українець! А тому, треба відкинути всі ці безглузді балачки, популістську писанину й діяти, щоб всього цього не відбулось ніколи, а інакще нікому буде вже тут писати, так-так, просто нікого не стане. Війна на це і спрамована - Україну у імперське стійло русні! Це треба всім затямити раз і на завжди. Батьківщина, вона в житті одна!!!
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25.09.2024 09:40 Відповісти
Діяти так, як діють зермаки?
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25.09.2024 15:59 Відповісти
Заглавное фото к статье ярко выражает кто у нас президент.
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25.09.2024 10:01 Відповісти
можна вдарити по курській аес, вийти з договорняка не бити по НПЗ і електростанціям , конфіскувати свинособачу нафту в трубі дружба, почати топити танкери в чорному морі... походу справжня війна ще не починалась
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25.09.2024 10:32 Відповісти
Війна вигідна всім: зеленському, єрмаку, всім укр олігархам, державним чиновникам, оркам і їх такій самій братії.......... Заробляють всі вони і це безмежна і безкінечна для них влада!
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25.09.2024 10:52 Відповісти
Какой-нить Житомир нам лишний? Страха что в ответ раша его раздолбит 20тимегатонной бимбой нет? Запад сцикуны, но понимают что слишком злить рашу нельзя.
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25.09.2024 20:18 Відповісти
В минулому році сонцесяйний завив що є розвіддані про загрозу теракту на захопленій кацапами АЕС,і те що він знов втирає, ніхто на заході серйозно не сприймає,адже їхня розвідка попереджала зелених про напад орків весною 2021.Захід знає про плани кацапів значно більше чим єрмак та зеленський,включно з будановим.
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25.09.2024 11:17 Відповісти
Штаты точно знают кто и что готовит...
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25.09.2024 11:37 Відповісти
Розрекламований Зеленським "план перемоги" Зеленського виявився

банальною вимогою чергового вливання грошей в функціонування

корупційного режиму Зеленського.
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25.09.2024 13:04 Відповісти
Швейцарська служба з нагляду за фінансовими ринками (FINMA), що розслідує останні шість місяців діяльності Credit Suisse виявила

як мінімум одинадцять депозитарних рахунків пов'язаних з громадянами України.

Мабуть наша послиця у Швейцаріїї ВЕНЕДІКТОВА, бувша генпрокурорша України при ЗЄ, турбується про українців...
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25.09.2024 13:17 Відповісти
Росія хоче атакувати три українські АЕС, - Зеленський на засіданні Радбезу ООН Джерело:

ТА ДА ВОВА, ЩЕ В ДОГОНКУ РОЗКАЖИ КАЗКУ ЯК ТАТАРОВ ВБИВАВ ЧЕЧЕНЦІВ
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25.09.2024 12:50 Відповісти
Зеленський звинувачує Росію у використанні китайських супутників для фотографування атомних електростанцій в Україні в рамках підготовки до потенційного удару по них.

Нащо це робити Росії, в якої задостатньо власних супутників

і внутрішньої агентури в Україні

Зеленський ще не вигадав ...
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25.09.2024 13:01 Відповісти
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25.09.2024 13:22 Відповісти
Поки не переб'є всіх не зупиниться,а тоді скаже:"вже нікого не осталося ,ніким воювати"а що до курської АЕС то треба спочатку думати ,а потім робити ,наприклад Харьків ,Суми і решта других місць можуть залишитись в зоні отруєння ,чи ви тільки про Києві та Львів думаєте
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25.09.2024 13:59 Відповісти
Неужели захват Курской области чтобы шантажировать ответом *****, если он по нашим атомным долбанет?
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25.09.2024 20:10 Відповісти
Зима. 3 наших атомных стоят - разрушены подстанции. Мы прямой наводкой долбим Курскую атомную. Россияне объявляют угрозу существованию раше и ядеркой уничтожают пару средних городов. Запад очень озабочен, на "часах судного дня" 5 секунд до Армагеддона.
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25.09.2024 20:14 Відповісти
 
 