Опасность удара России по украинским АЭС существует, мы должны это учитывать, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда считает, что опасность нанесения ударов Россией по украинским АЭС существует.
Об этом он сказал, комментируя недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия готовит удары по атомным электростанциям в Украине, пишет PAP, информирует Цензор.НЕТ.
Дуда напомнил, что Россия уже совершила нападение на Запорожскую АЭС и на неработающую Чернобыльскую АЭС, отметив, что "к счастью, это не привело к ядерной катастрофе".
Он считает, что угроза атаки России на другие украинские АЭС вполне реальна.
"Есть риск атак на другие электростанции: либо Ривненскую, либо Хмельницкую, и мы должны это учитывать. Если будут атаки, то надо будет немедленно вмешаться, вызвать специалистов", - заявил польский лидер.
Напомним, что Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что россияне планируют атаковать три украинские атомные электростанции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Будуть тоді їм і ексгумації і польські фермерські труставки екологічно чисті!
Чи задом.
Ще один шанувальник циркових програм і анонсів.
А ось у бажаючих вдарити по Курській АЕС щось з головою. Ударити, щоб що? Щоб це була остання ракета, яку випустили у бік паРаші? Щоб повністю розв'язати ***** руки? А саме цікаве те, що навіть повне знищення Курськоїї АЕС (що неможливо з нашим озброєнням), абсолютно ніяк не впливає на бойові дії. Точніше воно може вплинути, але точно не на нашу користь.