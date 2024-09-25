Опасность удара России по украинским АЭС существует, мы должны это учитывать, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда считает, что опасность нанесения ударов Россией по украинским АЭС существует.

Об этом он сказал, комментируя недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия готовит удары по атомным электростанциям в Украине, пишет PAP, информирует Цензор.НЕТ.

Дуда напомнил, что Россия уже совершила нападение на Запорожскую АЭС и на неработающую Чернобыльскую АЭС, отметив, что "к счастью, это не привело к ядерной катастрофе".

Он считает, что угроза атаки России на другие украинские АЭС вполне реальна.

"Есть риск атак на другие электростанции: либо Ривненскую, либо Хмельницкую, и мы должны это учитывать. Если будут атаки, то надо будет немедленно вмешаться, вызвать специалистов", - заявил польский лидер.

Напомним, что Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что россияне планируют атаковать три украинские атомные электростанции.

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