РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10907 посетителей онлайн
Новости Война
1 590 26

Опасность удара России по украинским АЭС существует, мы должны это учитывать, - Дуда

Дуда про ризик обстрілу Росією АЕС України

Президент Польши Анджей Дуда считает, что опасность нанесения ударов Россией по украинским АЭС существует.

Об этом он сказал, комментируя недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия готовит удары по атомным электростанциям в Украине, пишет PAP, информирует Цензор.НЕТ.

Дуда напомнил, что Россия уже совершила нападение на Запорожскую АЭС и на неработающую Чернобыльскую АЭС, отметив, что "к счастью, это не привело к ядерной катастрофе".

Он считает, что угроза атаки России на другие украинские АЭС вполне реальна.

"Есть риск атак на другие электростанции: либо Ривненскую, либо Хмельницкую, и мы должны это учитывать. Если будут атаки, то надо будет немедленно вмешаться, вызвать специалистов", - заявил польский лидер.

Напомним, что Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что россияне планируют атаковать три украинские атомные электростанции.

Читайте также: Россия хочет атаковать три украинских АЭС, - Зеленский на заседании Совбеза ООН

Автор: 

АЭС (544) россия (95645) Дуда Анджей (760)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Так. Існує. І Курська АЕС теж буде підірвана. Час переносити цю війну на весь континент. Інакше Україна довго не протягне. Занепокоєння і стурбованість не допомагають.
показать весь комментарий
25.09.2024 20:53
+5
"Негайно викликати фахівців".. А фахівці що, зупинять неконтрольовану ядерну реакцію?
показать весь комментарий
25.09.2024 21:33
+3
Ага, будуть займатись ексгумацією, коли ядерна хмара з Рівного і Хмельницька накриє Польщу і польських фермерів!
Будуть тоді їм і ексгумації і польські фермерські труставки екологічно чисті!
показать весь комментарий
25.09.2024 21:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Буде тобі тоді Дуда і Сікорський і Волинь, і Катинь, і Бандера з УПА ..........................
показать весь комментарий
25.09.2024 20:40 Ответить
Молодець Дуда. Каже правду. Але Петріоти не дасть. Підтримує Неньку язиком.
показать весь комментарий
25.09.2024 21:06 Ответить
Ну ядерна хмарина не зважатиме на язик Дуди, а може накрити польскі труставки і Патріоти їй до дупи будуть
показать весь комментарий
25.09.2024 21:09 Ответить
Перше - "Волинська трагедія" а вже потім вра ***** українські АЕС.
показать весь комментарий
25.09.2024 20:44 Ответить
Що ви врахуєте? Бздуни. Ви навіть по чешській ініціативі по снарядах не здатні виконати свої ж взяті зобов"язання. Гандони...
показать весь комментарий
25.09.2024 20:48 Ответить
Врахують. Будуть не два літаки піднімати, щоб поспостерігати, як ракети по Україні летять, а чотири. А, може, навіть шість!
показать весь комментарий
25.09.2024 21:22 Ответить
Так. Існує. І Курська АЕС теж буде підірвана. Час переносити цю війну на весь континент. Інакше Україна довго не протягне. Занепокоєння і стурбованість не допомагають.
показать весь комментарий
25.09.2024 20:53 Ответить
**** підірвана?
показать весь комментарий
25.09.2024 21:55 Ответить
як знати, як знати.
показать весь комментарий
25.09.2024 21:58 Ответить
Кацапа, підірвуть, як підірвали арсенал у Торопце. Так що готуй собі біле простирадло і повільно повзи на кладовище.
показать весь комментарий
25.09.2024 22:10 Ответить
Тобою ніхто нічого підривати не буде. Не хвилюйся.
показать весь комментарий
25.09.2024 22:28 Ответить
Ти дибіл так і не зрозумів, що наші союзники не дозволять бити по курській аес навіть нашою власною зброєю, бо буде ескалація
показать весь комментарий
26.09.2024 06:25 Ответить
Якщо навалимося, то можливо Курську і пробьемо, вона старенька, нормального захисту не має. Но це реально наш потолок. А вот рашисти зможуть бити по нашим АЕС пока вони не закінчаться.
показать весь комментарий
25.09.2024 22:59 Ответить
але ексгумація хвилює все ж таки більше.
показать весь комментарий
25.09.2024 20:57 Ответить
Ага, будуть займатись ексгумацією, коли ядерна хмара з Рівного і Хмельницька накриє Польщу і польських фермерів!
Будуть тоді їм і ексгумації і польські фермерські труставки екологічно чисті!
показать весь комментарий
25.09.2024 21:01 Ответить
ролнікі наперед думати не вміють, тільки взад.
Чи задом.
показать весь комментарий
25.09.2024 21:17 Ответить
Головне - щоб вітер у правильному( вашому) напрямку подув!
показать весь комментарий
25.09.2024 21:26 Ответить
я думаю, що при підриві аес ворог врахує погодні умови
показать весь комментарий
25.09.2024 21:57 Ответить
"Негайно викликати фахівців".. А фахівці що, зупинять неконтрольовану ядерну реакцію?
показать весь комментарий
25.09.2024 21:33 Ответить
дуда із категорії тих політиків, у яких ступні і дупа дивляться в одному напрямку, а голова розвернута у протилежному.
показать весь комментарий
25.09.2024 22:05 Ответить
А може, ви почнете ракети збивати, щоб не було ударів по АЕС, а не фахівців викликати? О курва, цивілізанти геть виродилися в імпотентів!
показать весь комментарий
25.09.2024 22:15 Ответить
Небезпека удару Росії по українських АЕС існує, ми повинні це враховувати, - Дуда Джерело:

Ще один шанувальник циркових програм і анонсів.
показать весь комментарий
25.09.2024 23:42 Ответить
Ну і чого всі на Дуду накинулись? Так, ця ситуація цілком прогнозована. Зрозуміло, що по реакторах ніхто стріляти не буде, а ось по підстанціям - легко. І так, це може зупинити АЕС. І так, повний блекаут в Україні у цьому разі можливий. І нічим поляки цьому завадити не зможуть навіть за великого бажання. І ми на 100% так само не зможемо їх захистити, тому тут рішення може бути тільки політичним: треба щоб сильні країни притримали ***** за руки. Тому у цьому випадку Зєля все робить вірно.
А ось у бажаючих вдарити по Курській АЕС щось з головою. Ударити, щоб що? Щоб це була остання ракета, яку випустили у бік паРаші? Щоб повністю розв'язати ***** руки? А саме цікаве те, що навіть повне знищення Курськоїї АЕС (що неможливо з нашим озброєнням), абсолютно ніяк не впливає на бойові дії. Точніше воно може вплинути, але точно не на нашу користь.
показать весь комментарий
26.09.2024 00:11 Ответить
Та немає ніякої загрози.Організаторам війни потрібна Україна без українців та корисні копалини на трильйони доларів,а заражена радіацією територія в ці плани не входить.Мета заяви зеленського і дуди - збільшити потік біженців з території держави.В минулому році,після заяви зеленського про загрозу теракту на захопленій орками АЕС,на кордоні було дуже багато автівок із Запорізькими номерами,люди втікали бо повірили сонцесяйному,а вірити йому не варто.
показать весь комментарий
26.09.2024 10:35 Ответить
До речі,блекаути,влаштовані орками,з тієї ж опери - максимальна кількість біженців.
показать весь комментарий
26.09.2024 10:38 Ответить
 
 