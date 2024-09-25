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Новини Війна
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Небезпека удару Росії по українських АЕС існує, ми повинні це враховувати, - Дуда

Дуда про ризик обстрілу Росією АЕС України

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що небезпека завдання ударів Росією по українських АЕС існує.

Про це він сказав, коментуючи нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Росія готує удари по атомних електростанціях в Україні, пише PAP, інформує Цензор.НЕТ.

Дуда нагадав, що Росія вже здійснила напад на Запорізьку АЕС і на непрацюючу Чорнобильську АЕС, зауваживши, що "на щастя, це не призвело до ядерної катастрофи".

Він вважає, що загроза атаки Росії на інші українські АЕС цілком реальна.

"Є ризик атак на інші електростанції чи то Рівненську, чи Хмельницьку, і ми повинні це враховувати. Якщо будуть атаки, то треба буде негайно втрутитися, викликати фахівців", - заявив польський лідер.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що росіяни планують атакувати три українські атомні електростанції.

Читайте також: Росія хоче атакувати три українські АЕС, - Зеленський на засіданні Радбезу ООН

Автор: 

АЕС (1152) росія (65346) Дуда Анджей (776)


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Топ коментарі
+7
Так. Існує. І Курська АЕС теж буде підірвана. Час переносити цю війну на весь континент. Інакше Україна довго не протягне. Занепокоєння і стурбованість не допомагають.
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25.09.2024 20:53
+5
"Негайно викликати фахівців".. А фахівці що, зупинять неконтрольовану ядерну реакцію?
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25.09.2024 21:33
+3
Ага, будуть займатись ексгумацією, коли ядерна хмара з Рівного і Хмельницька накриє Польщу і польських фермерів!
Будуть тоді їм і ексгумації і польські фермерські труставки екологічно чисті!
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25.09.2024 21:01
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Буде тобі тоді Дуда і Сікорський і Волинь, і Катинь, і Бандера з УПА ..........................
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25.09.2024 20:40 Відповісти
Молодець Дуда. Каже правду. Але Петріоти не дасть. Підтримує Неньку язиком.
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25.09.2024 21:06 Відповісти
Ну ядерна хмарина не зважатиме на язик Дуди, а може накрити польскі труставки і Патріоти їй до дупи будуть
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25.09.2024 21:09 Відповісти
Перше - "Волинська трагедія" а вже потім вра ***** українські АЕС.
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25.09.2024 20:44 Відповісти
Що ви врахуєте? Бздуни. Ви навіть по чешській ініціативі по снарядах не здатні виконати свої ж взяті зобов"язання. Гандони...
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25.09.2024 20:48 Відповісти
Врахують. Будуть не два літаки піднімати, щоб поспостерігати, як ракети по Україні летять, а чотири. А, може, навіть шість!
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25.09.2024 21:22 Відповісти
Так. Існує. І Курська АЕС теж буде підірвана. Час переносити цю війну на весь континент. Інакше Україна довго не протягне. Занепокоєння і стурбованість не допомагають.
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25.09.2024 20:53 Відповісти
**** підірвана?
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25.09.2024 21:55 Відповісти
як знати, як знати.
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25.09.2024 21:58 Відповісти
Кацапа, підірвуть, як підірвали арсенал у Торопце. Так що готуй собі біле простирадло і повільно повзи на кладовище.
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25.09.2024 22:10 Відповісти
Тобою ніхто нічого підривати не буде. Не хвилюйся.
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25.09.2024 22:28 Відповісти
Ти дибіл так і не зрозумів, що наші союзники не дозволять бити по курській аес навіть нашою власною зброєю, бо буде ескалація
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26.09.2024 06:25 Відповісти
Якщо навалимося, то можливо Курську і пробьемо, вона старенька, нормального захисту не має. Но це реально наш потолок. А вот рашисти зможуть бити по нашим АЕС пока вони не закінчаться.
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25.09.2024 22:59 Відповісти
але ексгумація хвилює все ж таки більше.
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25.09.2024 20:57 Відповісти
Ага, будуть займатись ексгумацією, коли ядерна хмара з Рівного і Хмельницька накриє Польщу і польських фермерів!
Будуть тоді їм і ексгумації і польські фермерські труставки екологічно чисті!
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25.09.2024 21:01 Відповісти
ролнікі наперед думати не вміють, тільки взад.
Чи задом.
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25.09.2024 21:17 Відповісти
Головне - щоб вітер у правильному( вашому) напрямку подув!
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25.09.2024 21:26 Відповісти
я думаю, що при підриві аес ворог врахує погодні умови
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25.09.2024 21:57 Відповісти
"Негайно викликати фахівців".. А фахівці що, зупинять неконтрольовану ядерну реакцію?
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25.09.2024 21:33 Відповісти
дуда із категорії тих політиків, у яких ступні і дупа дивляться в одному напрямку, а голова розвернута у протилежному.
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25.09.2024 22:05 Відповісти
А може, ви почнете ракети збивати, щоб не було ударів по АЕС, а не фахівців викликати? О курва, цивілізанти геть виродилися в імпотентів!
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25.09.2024 22:15 Відповісти
Небезпека удару Росії по українських АЕС існує, ми повинні це враховувати, - Дуда Джерело:

Ще один шанувальник циркових програм і анонсів.
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25.09.2024 23:42 Відповісти
Ну і чого всі на Дуду накинулись? Так, ця ситуація цілком прогнозована. Зрозуміло, що по реакторах ніхто стріляти не буде, а ось по підстанціям - легко. І так, це може зупинити АЕС. І так, повний блекаут в Україні у цьому разі можливий. І нічим поляки цьому завадити не зможуть навіть за великого бажання. І ми на 100% так само не зможемо їх захистити, тому тут рішення може бути тільки політичним: треба щоб сильні країни притримали ***** за руки. Тому у цьому випадку Зєля все робить вірно.
А ось у бажаючих вдарити по Курській АЕС щось з головою. Ударити, щоб що? Щоб це була остання ракета, яку випустили у бік паРаші? Щоб повністю розв'язати ***** руки? А саме цікаве те, що навіть повне знищення Курськоїї АЕС (що неможливо з нашим озброєнням), абсолютно ніяк не впливає на бойові дії. Точніше воно може вплинути, але точно не на нашу користь.
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26.09.2024 00:11 Відповісти
Та немає ніякої загрози.Організаторам війни потрібна Україна без українців та корисні копалини на трильйони доларів,а заражена радіацією територія в ці плани не входить.Мета заяви зеленського і дуди - збільшити потік біженців з території держави.В минулому році,після заяви зеленського про загрозу теракту на захопленій орками АЕС,на кордоні було дуже багато автівок із Запорізькими номерами,люди втікали бо повірили сонцесяйному,а вірити йому не варто.
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26.09.2024 10:35 Відповісти
До речі,блекаути,влаштовані орками,з тієї ж опери - максимальна кількість біженців.
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26.09.2024 10:38 Відповісти
 
 