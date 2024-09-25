Небезпека удару Росії по українських АЕС існує, ми повинні це враховувати, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що небезпека завдання ударів Росією по українських АЕС існує.

Про це він сказав, коментуючи нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Росія готує удари по атомних електростанціях в Україні, пише PAP, інформує Цензор.НЕТ.

Дуда нагадав, що Росія вже здійснила напад на Запорізьку АЕС і на непрацюючу Чорнобильську АЕС, зауваживши, що "на щастя, це не призвело до ядерної катастрофи".

Він вважає, що загроза атаки Росії на інші українські АЕС цілком реальна.

"Є ризик атак на інші електростанції чи то Рівненську, чи Хмельницьку, і ми повинні це враховувати. Якщо будуть атаки, то треба буде негайно втрутитися, викликати фахівців", - заявив польський лідер.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що росіяни планують атакувати три українські атомні електростанції.

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