Сирський перебуває на найгарячіших ділянках Східного фронту, - Генштаб. ФОТОрепортаж
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський перебуває на найгарячіших ділянках Східного фронту.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"В бойових бригадах Східного фронту - Вугледарський, Курахівський, Покровський напрямки.
Головнокомандувач Збройних Сил України перебуває на найгарячіших ділянках фронту.
Всі працюють напружено, в бойовому режимі. Головна мета - ефективне ураження вогневих засобів, озброєння та живої сили противника.
Вдячність кожному солдату, сержанту та офіцеру за стійкість, відвагу та результативність на полі бою", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+10 Виталий #548501
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+9 Mart
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+5 Герхард
показати весь коментар28.09.2024 20:14
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про відвод військ... вже краще не згадувати..
про-сирений Вугледар - типова кацапська схема ще з Лисичанська-Авдіївки-Бахмута:
орки зайшли з флангів
хоч криком кричи: сирський, фланги, мля !!!!!
Я думав, що він має сидіти в штабі біля інтерактивної карти, на яку постійно йде інформація з всього фронту, інфа про поставку зброї...і т.д....
Мабуть головнокомандуючий має воювати головою..., якщо в ній щось є!...
А ми думали, що він вдома Телемарафон дивиться.
Судячи з стану справ, це саме так і є.
АУ,,,,,,,,,,,