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Сирський перебуває на найгарячіших ділянках Східного фронту, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський перебуває на найгарячіших ділянках Східного фронту.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"В бойових бригадах Східного фронту - Вугледарський, Курахівський, Покровський напрямки.

Олександр Сирський на Східному фронті

Головнокомандувач Збройних Сил України перебуває на найгарячіших ділянках фронту.

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Головнокомандувач Збройних Сил України перебуває на найгарячіших ділянках фронту

Всі працюють напружено, в бойовому режимі. Головна мета - ефективне ураження вогневих засобів, озброєння та живої сили противника.

Сирський наразі на фронті

Вдячність кожному солдату, сержанту та офіцеру за стійкість, відвагу та результативність на полі бою", - йдеться у повідомленні.

Генштаб показав, де Сирський
Генштаб показав, де Сирський

Автор: 

Генштаб ЗС (6635) Сирський Олександр (626)


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Топ коментарі
+10
А Буданов устроил фотосессию в Харьковской области... Соревнуются, кто больше лайков соберет?
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28.09.2024 19:49
+9
Інспектує, яке місто просере наступним?
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28.09.2024 19:46
+5
Ну ніфіга собі.
А ми думали, що він вдома Телемарафон дивиться.

Судячи з стану справ, це саме так і є.
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28.09.2024 20:14
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Заради воїнів -героїв- НЕ КОМЕНТУЄМО!!! Прошу підтримати!
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28.09.2024 19:41 Відповісти
В даному випадку- "Заради Сирського- НЕ КОМЕНТУЄМО!!!
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28.09.2024 19:45 Відповісти
Ви про що?
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28.09.2024 19:48 Відповісти
Інспектує, яке місто просере наступним?
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28.09.2024 19:46 Відповісти
Не він Залужного знімав, не він себе призначав.
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28.09.2024 19:53 Відповісти
нада просто пєрєстать стрєлять..
про відвод військ... вже краще не згадувати..
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28.09.2024 20:08 Відповісти
А Буданов устроил фотосессию в Харьковской области... Соревнуются, кто больше лайков соберет?
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28.09.2024 19:49 Відповісти
Кулементником в Вугледарі?
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28.09.2024 19:52 Відповісти
"Игра в комбрига" энной серии, толку никакого, зато классные фотки.
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28.09.2024 19:54 Відповісти
Як там нач ГШ Баргилевич? Де перебуває, чи не під ковпаком НАБУ за хабар? Зник з радарів.
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28.09.2024 19:56 Відповісти
Ви про ?
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28.09.2024 20:02 Відповісти
Транспондер вирубив ))
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28.09.2024 23:39 Відповісти
А з собою хоч якісь ''гостинці'' для кацапів привіз? Хоча про що це я, це ж не ''порох''.
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28.09.2024 19:56 Відповісти
як завжди - сирський там не де підгорає, а де вже згоріло

про-сирений Вугледар - типова кацапська схема ще з Лисичанська-Авдіївки-Бахмута:

орки зайшли з флангів
хоч криком кричи: сирський, фланги, мля !!!!!
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28.09.2024 19:57 Відповісти
Воно так має бути?!
Я думав, що він має сидіти в штабі біля інтерактивної карти, на яку постійно йде інформація з всього фронту, інфа про поставку зброї...і т.д....
Мабуть головнокомандуючий має воювати головою..., якщо в ній щось є!...
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28.09.2024 19:58 Відповісти
на шашликах?
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28.09.2024 20:01 Відповісти
Ну ніфіга собі.
А ми думали, що він вдома Телемарафон дивиться.

Судячи з стану справ, це саме так і є.
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28.09.2024 20:14 Відповісти
добре що написали і фото додали. Солдати місця собі не знаходили - думали де головком
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28.09.2024 20:20 Відповісти
**** толку що він там знаходиться...
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28.09.2024 20:52 Відповісти
Такі фотки можна в київському парку назнімати.
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28.09.2024 22:01 Відповісти
Пошана пану Генералу 🇺🇦
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28.09.2024 21:06 Відповісти
"Слуга народа" Безуглая требует от Сырского опровергнуть, что он на даче, а от Баргилевича - что он задержан на взятке Источник:

АУ,,,,,,,,,,,
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28.09.2024 22:47 Відповісти
а мар'яна бачила Сирського на дачі у Конча-Заспі. Грав у більярд.
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28.09.2024 23:01 Відповісти
 
 