Сирський перебуває на найгарячіших ділянках Східного фронту, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський перебуває на найгарячіших ділянках Східного фронту.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"В бойових бригадах Східного фронту - Вугледарський, Курахівський, Покровський напрямки.

Головнокомандувач Збройних Сил України перебуває на найгарячіших ділянках фронту.

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Всі працюють напружено, в бойовому режимі. Головна мета - ефективне ураження вогневих засобів, озброєння та живої сили противника.

Вдячність кожному солдату, сержанту та офіцеру за стійкість, відвагу та результативність на полі бою", - йдеться у повідомленні.



