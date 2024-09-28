На Купянщине отразили один из самых массовых штурмов: на поле боя осталось более 30 единиц вражеской техники, - командир батальона "Ахиллес" 92-й ОШБР Федоренко

Российские захватчики на Купянщине пытались провести мощное наступление. Для этого привлекли более 50 единиц бронетехники

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Киев24" рассказал командир батальона "Ахилес" 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко.

Он отметил, что россияне пошли на мощный штурм при поддержке десятков единиц бронетехники и понесли серьезные потери. Противник в целом использовал во время своих ударно-штурмовых действий более 50 единиц бронетехники.

Однако более 30 единиц техники противника остались навсегда на поле боя.

"...Нам удалось совместно с Национальной гвардией Украины, десантниками и другими подразделениями, которые держат это направление на Купянщине, отразить, на моей памяти, один из самых массированных штурмов с участием бронированной техники", - рассказал Федоренко.

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