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На Купянщине отразили один из самых массовых штурмов: на поле боя осталось более 30 единиц вражеской техники, - командир батальона "Ахиллес" 92-й ОШБР Федоренко

Бойові дії на Куп'янщині

Российские захватчики на Купянщине пытались провести мощное наступление. Для этого привлекли более 50 единиц бронетехники

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Киев24" рассказал командир батальона "Ахилес" 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко.

Он отметил, что россияне пошли на мощный штурм при поддержке десятков единиц бронетехники и понесли серьезные потери. Противник в целом использовал во время своих ударно-штурмовых действий более 50 единиц бронетехники.

Однако более 30 единиц техники противника остались навсегда на поле боя.

"...Нам удалось совместно с Национальной гвардией Украины, десантниками и другими подразделениями, которые держат это направление на Купянщине, отразить, на моей памяти, один из самых массированных штурмов с участием бронированной техники", - рассказал Федоренко.

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Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (4131) 92 отдельная штурмовая бригада (252)


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ГЕРОЯМ УКРАІНИ СЛАВА 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️
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28.09.2024 16:03 Ответить
Слава Героям!

Але бентежить оце: "спільно з Національною гвардією України, десантниками та іншими підрозділами, які тримають цей напрямок на Куп'янщині"
Тобто один напрямок тримає сбірна солянка з абсолюто різих підрозділів навіть різних відомств.
Замість нарізати кожнному підрозділу його власну ділянку фронту - ці підрозділи перемішують, створюючи управлінський хаос!
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28.09.2024 16:13 Ответить
Ну...дядьку, Вас хоч у Генштаб рекомендуй
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28.09.2024 16:21 Ответить
Ніц, там тіко попіздіти, воювати то взагалі не пронього
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28.09.2024 19:13 Ответить
Супер, так і далі потрібно продовжувати!
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28.09.2024 16:49 Ответить
🙏
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28.09.2024 19:06 Ответить
 
 