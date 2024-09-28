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На Куп’янщині відбили один з наймасовіших штурмів: на полі бою залишилось понад 30 одиниць ворожої техніки, - командир батальйону "Ахілес" 92-ї ОШБР Федоренко

Бойові дії на Куп'янщині

Російські загарбники на Куп'янщині намагалися провести потужний наступ. Для цього залучили понад 50  одиниць бронетехніки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Київ24" розповів командир батальйону "Ахілес" 92-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Юрій Федоренко.

Він зазначив, що росіяни пішли на потужний штурм за підтримки десятків одиниць бронетехніки та зазнали серйозних втрат.  супротивник загалом використав під час своїх ударно-штурмових дій більш ніж 50 одиниць бронетехніки.

Проте понад 30 одиниць техніки супротивника залишились назавжди на полі бою.

"…нам вдалося спільно з Національною гвардією України, десантниками та іншими підрозділами, які тримають цей напрямок на Куп'янщині, відбити, на моїй пам'яті, один з наймасованіших штурмів за участю броньованої техніки", - розповів Федоренко.

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Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3886) 92 окрема штурмова бригада (252)


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ГЕРОЯМ УКРАІНИ СЛАВА 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️
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28.09.2024 16:03 Відповісти
Слава Героям!

Але бентежить оце: "спільно з Національною гвардією України, десантниками та іншими підрозділами, які тримають цей напрямок на Куп'янщині"
Тобто один напрямок тримає сбірна солянка з абсолюто різих підрозділів навіть різних відомств.
Замість нарізати кожнному підрозділу його власну ділянку фронту - ці підрозділи перемішують, створюючи управлінський хаос!
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28.09.2024 16:13 Відповісти
Ну...дядьку, Вас хоч у Генштаб рекомендуй
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28.09.2024 16:21 Відповісти
Ніц, там тіко попіздіти, воювати то взагалі не пронього
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28.09.2024 19:13 Відповісти
Супер, так і далі потрібно продовжувати!
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28.09.2024 16:49 Відповісти
🙏
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28.09.2024 19:06 Відповісти
 
 