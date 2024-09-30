За сутки на фронте 153 боестолкновения, треть из них на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также противник был активным на Кураховском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, за вчера россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам удар одной ракетой и 88 авиаударов, сбросив 146 КАБов. Кроме этого, осуществили более 4400 обстрелов, из них 141 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Кучеровка, Студенок, Шалигино, Ободы, Эсмань, Ревякино, Глухов, Локня, Баничи, Бобылевка Сумской области; Волчанск, Муравское, Золочев, Зеленый Гай, Богуславка, Чернещина, Изюмское Харьковской области; Новоегоровка Луганской области; Федоровка, Северск, Закитное, Часов Яр, Васюковка, Екатериновка, Торецк, Дружба, Константиновка, Мирноград, Доброполье, Ровнополь, Золотая Нива, Шевченко, Курахово, Урожайное, Новоукраинка, Богоявленка Донецкой области; Запорожье, Белогорье, Новодаровка, Малая Токмачка Запорожской области и Ольговка Херсонской области.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении произошло три боестолкновения вблизи Волчанска.

На Купянском направлении происходило 13 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Вишневого, Кучеровки, Кругляковки, Новоосиново и Лозовой.

На Лиманском направлении произошло 12 боевых столкновений. Враг атаковал возле Макеевки, Заречного, Белогоровки, Невского, а также в районе Серебрянского леса.

На Северском направлении шел один бой возле Верхнекаменского.

На Краматорском направлении произошло восемь боестолкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков неподалеку Белой Горы и Часова Яра.

На Торецком направлении шло 11 боев, в частности, возле Щербиновки, Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 28 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Новоторецкое, Николаевка, Лысовка, Селидово, Зеленое Поле, Крутой Яр и Журавка. Наибольшая концентрация атак была возле Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 25 атак противника вблизи Цукурино, Александрополя, Георгиевки, Богоявленки, Катериновки и Константиновки.

На Времевском направлении российские захватчики осуществили 17 наступательных действий у Угледара, Богоявленки, Катериновки и Елизаветовки.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения. Украинские защитники отбили штурмы противника неподалеку Новоданиловки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник активно применяет управляемые авиационные бомбы и ударные БПЛА, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы украинских населенных пунктов. Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области РФ, где продолжается операция наших войск. По имеющейся информации, за сутки враг нанес 21 авиаудар, использовав при этом 30 КАБов.

Удары по врагу

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили две артсистемы и станцию РЭБ.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1250 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 27 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских систем, средство ПВО, 38 БпЛА оперативно-тактического уровня, 53 автомобиля и 16 единиц спецтехники оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 136 боевых столкновений. Ситуация на Покровском направлении остается напряженной, - Генштаб