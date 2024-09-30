Враг пытается уничтожить Волчанский агрегатный завод: применяет тяжелую огнеметную систему и сбрасывает КАБы, - ОТГ "Харьков"

Ситуация на Волчанском агрегатном заводе остается тяжелой. Его потеря стала серьезным ударом для оккупантов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев.

"Поэтому он пытается применять в той локации максимальный спектр своего вооружения, он применяет и тяжелую огнеметную систему и сбрасывает КАБы. То есть, действует по стандартной для себя практике: когда то, что ему не досталось - это уничтожает", - сообщил Саранцев.

Сейчас именно Волчанск остается самым сложным участком на Харьковском направлении.

"Там противник попытался вчера трижды, и сегодня утром снова пытался атаковать наши подразделения под прикрытием тяжелой бронированной техники, с применением бронированных машин приблизиться к позициям Сил обороны, высадить десант. Впрочем техника противника была вовремя замечена, было нанесено огневое поражение, четыре вражеские машины были повреждены, и он отказался от выполнения этой задачи", - рассказал представитель ОТГВ "Харьков".

Представитель ОТГ "Харьков" добавил, что определенной тактической цели агрегатный завод для россиян не имеет, однако потеря этого объекта была для них "очень мощным имиджевым ударом".

Напомним, 24 сентября стало известно, что в результате чрезвычайно сложной и успешной операции подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия.

Впоследствии в ГУР МО рассказали, что во время операции Военной разведки Украины по зачистке Волчанского агрегатного завода главари российских оккупантов осознавали безнадежность возвращения контроля над объектом, но все равно заставляли своих солдат сопротивляться.

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