Ворог намагається знищити Вовчанський агрегатний завод: застосовує важку вогнеметну систему та скидає КАБи, - ОТУ "Харків"
Ситуація на Вовчанському агрегатному заводі залишається тяжкою. Його втрата стала серйозним ударом для окупантів
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону заявив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев.
"Тому він намагається застосовувати в тій локації максимальний спектр свого озброєння, він застосовує і важку вогнеметну систему і скидає КАБи. Тобто, діє за стандартною для себе практикою: коли те, що йому не дісталося – це знищує", – повідомив Саранцев.
Наразі саме Вовчанськ залишається найскладнішою ділянкою на Харківському напрямку.
"Там противник спробував вчора тричі, і сьогодні зранку знов намагався атакувати наші підрозділи під прикриттям важкої броньованої техніки, із застосуванням броньованих машин наблизитися до позицій Сил оборони, висадити десант. Втім техніка противника була вчасно помічена, було завдано вогневого ураження, чотири машини ворожі було пошкоджено, і він відмовився від виконання цього завдання", – розповів речник ОТУВ "Харків".
Речник ОТУ "Харків" додав, що певної тактичної цілі агрегатний завод для росіян не має, проте втрата цього об'єкту була для них "дуже потужним іміджевим ударом".
Нагадаємо, 24 вересня стало відомо, що у результаті надзвичайно складної та успішної операції підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівлях підприємства.
Згодом у ГУР МО розповіли, що під час операції Воєнної розвідки України із зачистки Вовчанського агрегатного заводу ватажки російських окупантів усвідомлювали безнадійність повернення контролю над об’єктом, але все одно змушували своїх солдатів чинити опір.
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В украинском городе
На украинской земле
Станет серьезной потерей для кацапов !!!!!!
Вы только послушайте - как это звучит!!!!
А для нас ,украинцев - потеря больше 30% украинской земли - это что?
Пустяк что ли?
Не звертайте уваги. Робота у нього така.
У європейців є подібна своя гра - висловлення занепокоєності.
Избрание народом Зеленского буквально подкосило меня
Я вдруг поняла - что совсем не знаю своего народа
Что на самом деле для него ценно не то,что для меня
Все перевернулось с ног на голову
Достоинство вообще ничего не значит
Ложь заменила правду
Трусость стала востребованной
И мы на этом ДЕРЬМЕ хотим победить?
Но это в принципе невозможно!!!!!
Победить кацапское дерьмо - украинским дерьмом!??
Это за гранью для меня...
Значить, не все враховують формули.
у нас надлишок виробничих потужностей?