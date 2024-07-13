З Вовчанська вивезли трьох дітей, яких ховали від евакуації батьки. ФОТО
13 липня поліцейські спільно із воїнами знайшли і вивезли з Вовчанська, що на Харківщині, трьох дітей, яких ховали від евакуації батьки.
Про це повідомила поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.
Дітей знайшли та евакуювали правоохоронці спільно з воїнами 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.
"Трьох дітей ховали у Вовчанську. Дівчинка 4,5 року, хлопчики 14 та 15 років. Ховали батьки. Ну як батьки. Важко назвати батьками. З цим будемо розбиратись", - йдеться у повідомленні поліції Харківщини.
Правоохоронці розповіли, що бійці 57-ї ОМБ видивились родину "пташкою" (дроном, - ред.), а далі провели евакуацію дітей.
Евакуація з Вовчанської громади
Нагадаємо, що обов'язкова примусова евакуація дітей з прифронтової Вовчанської громади була оголошена ще у липні 2023 року.
Після загострення ситуації на півночі Харківщині у травні цьогоріч мешканців прикордоння евакуйовували до більш безпечних місць. Станом на кінець травня повідомлялося, що в охопленому боями Вовчанську залишилося близько 100 жителів. Це переважно люди похилого віку.
Згодом евакуацію призупинили, оскільки під’їжджати до міста стало небезпечно. У місті працювали лише військові.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це оті особи, які колонами бродили по дорогам на Донбасі, під командою ФСБшників у рясах, у 2014-15 роках, щоб дороги блокувати Захисникам України!! Вони ригоАНАЛІВ слухали з єфремовим та шуфричем і льовочкиних!!! Тільки, останні, з міліонами доларів, а ці, злидота з копанок звягільського, дітей своїх, на смерть рашистам залишили….
ЯкунОвощ з азіровим, про них і не знають, але гроші їх, вони вкрали уцих злиднів!
Я не оправдываю этих людей, но и "ждунами" их не назову, особенно, если они жили в частном доме с огородом и хозяйством.
Детей жалко.
Детей из семьи мне жаль, родителей, в вопросе детей, я не оправдываю.