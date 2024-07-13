УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
4 561 20

З Вовчанська вивезли трьох дітей, яких ховали від евакуації батьки. ФОТО

13 липня поліцейські спільно із воїнами знайшли і вивезли з Вовчанська, що на Харківщині, трьох дітей, яких ховали від евакуації батьки.

Про це повідомила поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Дітей знайшли та евакуювали правоохоронці спільно з воїнами 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

"Трьох дітей ховали у Вовчанську. Дівчинка 4,5 року, хлопчики 14 та 15 років. Ховали батьки. Ну як батьки. Важко назвати батьками. З цим будемо розбиратись", - йдеться у повідомленні поліції Харківщини.

Правоохоронці розповіли, що бійці 57-ї ОМБ видивились родину "пташкою" (дроном, - ред.), а далі провели евакуацію дітей.

З Вовчанська вивезли трьох дітей, яких ховали від евакуації батьки

Евакуація з Вовчанської громади 

Нагадаємо, що обов'язкова примусова евакуація дітей з прифронтової Вовчанської громади була оголошена ще у липні 2023 року. 

Після загострення ситуації на півночі Харківщині у травні цьогоріч мешканців прикордоння евакуйовували до більш безпечних місць. Станом на кінець травня повідомлялося, що в охопленому боями Вовчанську залишилося близько 100 жителів. Це переважно люди похилого віку.

Згодом евакуацію призупинили, оскільки під’їжджати до міста стало небезпечно. У місті працювали лише військові.

Читайте також: Евакуація з Вовчанська: поліція майже не заїжджає у місто, за добу вдалося вивезти понад 10 людей

Автор: 

діти (5316) евакуація (2424) Вовчанськ (472)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Ждуни іпучі, а не батьки.
показати весь коментар
13.07.2024 19:04 Відповісти
+13
Хіба ж це БАТЬКИ, якщо вони своїх дітей, на смерть залишали від рашистів!!??
Це оті особи, які колонами бродили по дорогам на Донбасі, під командою ФСБшників у рясах, у 2014-15 роках, щоб дороги блокувати Захисникам України!! Вони ригоАНАЛІВ слухали з єфремовим та шуфричем і льовочкиних!!! Тільки, останні, з міліонами доларів, а ці, злидота з копанок звягільського, дітей своїх, на смерть рашистам залишили….
ЯкунОвощ з азіровим, про них і не знають, але гроші їх, вони вкрали уцих злиднів!
показати весь коментар
13.07.2024 18:37 Відповісти
+12
Може ті батьки сподівалися віддати дітей у Юнармію на м'ясо
показати весь коментар
13.07.2024 19:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хіба ж це БАТЬКИ, якщо вони своїх дітей, на смерть залишали від рашистів!!??
Це оті особи, які колонами бродили по дорогам на Донбасі, під командою ФСБшників у рясах, у 2014-15 роках, щоб дороги блокувати Захисникам України!! Вони ригоАНАЛІВ слухали з єфремовим та шуфричем і льовочкиних!!! Тільки, останні, з міліонами доларів, а ці, злидота з копанок звягільського, дітей своїх, на смерть рашистам залишили….
ЯкунОвощ з азіровим, про них і не знають, але гроші їх, вони вкрали уцих злиднів!
показати весь коментар
13.07.2024 18:37 Відповісти
На Донеччині з радіоприймача зникли програми радіо НВ и Першого. Українських новин НЕМАЄ! Тільки музика. Правда, ще не руснява. Совпадєніє?..
показати весь коментар
13.07.2024 20:23 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2024 18:38 Відповісти
Бачила таких в 2014-му в Краматорську. Досі тут сидять. Підозрюю, що ще корегують.
показати весь коментар
13.07.2024 20:25 Відповісти
де їх поселять?
показати весь коментар
13.07.2024 18:56 Відповісти
Ждуни іпучі, а не батьки.
показати весь коментар
13.07.2024 19:04 Відповісти
Все оснавания для лишения родительских прав.
показати весь коментар
13.07.2024 21:02 Відповісти
Батькiв - на фронт
показати весь коментар
13.07.2024 19:15 Відповісти
ти епанат? вони вже там - навколо них усе бомбиться
показати весь коментар
13.07.2024 20:09 Відповісти
Я не питав бидло коментувати.
показати весь коментар
13.07.2024 20:19 Відповісти
як ти точно про себе. обожнюю самокритиків
показати весь коментар
13.07.2024 20:41 Відповісти
та не на фронт их, а пинка под сраку и на автобус до того села на границе, где пленных меняют.
показати весь коментар
14.07.2024 00:13 Відповісти
Може ті батьки сподівалися віддати дітей у Юнармію на м'ясо
показати весь коментар
13.07.2024 19:29 Відповісти
Ну такое... Мой дед пожил немного в 2015 как переселенец и уехал обратно в Горловку. В 2016 умер.
Я не оправдываю этих людей, но и "ждунами" их не назову, особенно, если они жили в частном доме с огородом и хозяйством.
Детей жалко.
показати весь коментар
13.07.2024 19:59 Відповісти
, приватних будинків по селам повно , переселенців запрошують в села , але більшість хочуть до Києва , а не город , і господарство , і щоб всього і на дурняк по більше.
показати весь коментар
13.07.2024 22:55 Відповісти
И как это контрастирует с написанным мной? "На дурняк"? У моего дедушки была пенсия в 2015 около 20 тысяч грн (он более 40 лет был шахтером). В "на дурняк" он не нуждался. Он более 70 лет жил в своем доме, который сам строил и вел хозяйство со своими родителями, своей женой и своими детьми. Это была его "Спадщина".
Детей из семьи мне жаль, родителей, в вопросе детей, я не оправдываю.
показати весь коментар
13.07.2024 23:43 Відповісти
Старых, как твой дед , можно понять - жизнь прожита на одном месте, впереди уже ничего кроме болезней и ветхости, хочется домой, на лавку под свою вишню. Но у этих дети от 4 до 15, т.е. самим ждунам 35-40 лет самое большее. Сидят и ждут рсукий мир, савецкий саюз, ахеренную зарплату и вкусный пломбир.
показати весь коментар
14.07.2024 00:26 Відповісти
Мені 53 і я добре пам'ятаю, що було всього 4 вида морозива. Найдорожче за 28 коп, в шоколадній глазурі, дуже рідко продавалось, а найдешевше по 8 коп, плодовоягідне, було кислятиною, яку не всі хотіли їсти.
показати весь коментар
14.07.2024 07:57 Відповісти
Нащо їх вивезли.... це упороті ждуни, яких вже нічого не переконає.... ЧОГО їх не залишила в їх затхлих Є###нях.... З якого дива наші хлопці ризикували своїм життям за це сміття ????!!!!!,,,, Поясніть....
показати весь коментар
13.07.2024 20:20 Відповісти
вывезли только детей, а гавно оставили на месте, дожидаться. Правда, если по хорошему, то и те дети нахер не нужны - 14, 15 лет мозги уже успели засрать рсуким миром по маковку. Но мелкую 4х лет нельзя одну оставлять, потому вместе и увезли.
показати весь коментар
14.07.2024 00:18 Відповісти
 
 