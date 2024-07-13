З Вовчанська вивезли трьох дітей, яких ховали від евакуації батьки. ФОТО

13 липня поліцейські спільно із воїнами знайшли і вивезли з Вовчанська, що на Харківщині, трьох дітей, яких ховали від евакуації батьки.

Про це повідомила поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Дітей знайшли та евакуювали правоохоронці спільно з воїнами 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

"Трьох дітей ховали у Вовчанську. Дівчинка 4,5 року, хлопчики 14 та 15 років. Ховали батьки. Ну як батьки. Важко назвати батьками. З цим будемо розбиратись", - йдеться у повідомленні поліції Харківщини.

Правоохоронці розповіли, що бійці 57-ї ОМБ видивились родину "пташкою" (дроном, - ред.), а далі провели евакуацію дітей.

Евакуація з Вовчанської громади

Нагадаємо, що обов'язкова примусова евакуація дітей з прифронтової Вовчанської громади була оголошена ще у липні 2023 року.

Після загострення ситуації на півночі Харківщині у травні цьогоріч мешканців прикордоння евакуйовували до більш безпечних місць. Станом на кінець травня повідомлялося, що в охопленому боями Вовчанську залишилося близько 100 жителів. Це переважно люди похилого віку.

Згодом евакуацію призупинили, оскільки під’їжджати до міста стало небезпечно. У місті працювали лише військові.

