РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11517 посетителей онлайн
Новости Война
2 495 15

В Сумском районе объявлена ​​обязательная эвакуация детей с родителями

У Сумському районі оголосили обов’язкову евакуацію дітей з батьками

В Сумском районе объявлена обязательная эвакуация детей.

Об этом сообщила пресс-служба райсовета, информирует Цензор.НЕТ.

Это касается Белопольской и Ворожбянской городских территориальных громад, Краснопольской и Хотинской поселковых территориальных громад, Юнаковской, Миропольской и Николаевской сельских территориальных громад Сумского района.

Также читайте: Оккупанты атаковали КАБами гражданскую инфраструктуру Сумщины: погибла женщина, двое раненых

Перечень населенных пунктов, которые подлежат эвакуации:

  • Белопольская громада: Рыжевка, Атинское, Будки, Голышевское, Стукаловка, Искрисковщина, Бессаловка, Нескучное, Рогизное, Соляники, Старые Вирки, Ободы, Дегтярное, Павловка, Мелячиха, Волфино, Катериновка, Кислая Дубина, Шпиль, Новоивановка, Белополье, Соханы, Новые Верки, Мирлоги, Гуриновка, Бубликово, Васильевщина, Гирино, Кандыбино, Мороча, Алексенки, Степановка;
  • город Ворожба;
  • Краснопольская громада: Новодмитровка, Рясное, Петрушевка, Турья, Марьино, Проходы, Миропольское, Покровка, Степок, Поповка, Грабовское, Высокое, Мезеновка, Майское, Славгород, Порозок, Верхняя Пожня, Новоалександровка, Лесное, Земляное, Угроиды, Наумовка, Михайловка, Михайловское;
  • Юнаковская громада: Локня, Басовка, Юнаковка, Садки, Могрица, Варачино, Яблоновка, Корчаковка, Малая Корчаковка;
  • Миропольская громада: Мирополье, Запселье, Большая Рыбица, Груновка, Большой Прикол, Малая Рыбица;
  • Хотинская громада: Кондратовка, Константиновка, Степное, Первое Мая, Алексеевка, Владимировка, Андреевка, Новониколаевка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Веселовка, Хотень, Писаревка;
  • Николаевская громада: Ястребиное, Графское, Бондаревщина, Диброва.

"К организации принудительной эвакуации детей и их родителей привлечены социальные службы органов местного самоуправления и государственной власти, полицию, спасателей и военных. Оповещение населения о начале эвакуации проведет Департамент гражданской защиты населения Сумской ОВА и Сумская районная военная администрация", - добавили в райсовете.

Также смотрите: Захватчики атаковали беспилотником больницу в Глухове Сумской области, пострадала медсестра. ФОТО

Автор: 

Сумская область (3178) эвакуация (2083)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
"Ми увійшли до Курської області для того, щоб убезпечити нашу Сумщину від наступу" (c)
показать весь комментарий
01.10.2024 16:58
+6
Обрали скотину в 2019..
показать весь комментарий
01.10.2024 16:10
+6
Чому б не написати: "В окремих громадах Сумського району оголошена евакуація..."? Навіщо ЦН паніку поширює?
показать весь комментарий
01.10.2024 16:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Обрали скотину в 2019..
показать весь комментарий
01.10.2024 16:10 Ответить
Шо, зелупонь, задумы х-ла воплощаем в жизть?
показать весь комментарий
01.10.2024 16:14 Ответить
"...главнає пірістать стрілять...".
показать весь комментарий
01.10.2024 16:21 Ответить
Чому б не написати: "В окремих громадах Сумського району оголошена евакуація..."? Навіщо ЦН паніку поширює?
показать весь комментарий
01.10.2024 16:23 Ответить
Ну да заглавие "сильное")))
показать весь комментарий
01.10.2024 16:58 Ответить
Ага і шо це ЦН безпідставно паніку поширює? І примусова мобілізація писати не можна? До речі, а як коректно назвати бусіфікацію? Запрошення на екстремальний туристичний тур, недорого?
показать весь комментарий
01.10.2024 19:50 Ответить
Якщо можна по темі будьласка.
показать весь комментарий
01.10.2024 19:52 Ответить
"Ми увійшли до Курської області для того, щоб убезпечити нашу Сумщину від наступу" (c)
показать весь комментарий
01.10.2024 16:58 Ответить
А результат вийшов такий, що Сумщину тепер щодня і щоночі закидують кабами
показать весь комментарий
01.10.2024 17:42 Ответить
Як воно вам курський наступ! Ще може кудись сходиму! 90 населених пунктів спустошили. О це так наваляли кацапам!(((((((((
показать весь комментарий
01.10.2024 17:08 Ответить
Когда приходиш в нацистскую россию, надо реально стрелять и вешать а не пайки раздавать.
показать весь комментарий
01.10.2024 17:17 Ответить
Ну что, все идет по плану? Санитарная зона...
показать весь комментарий
01.10.2024 18:26 Ответить
Бережи нас Господи від війни та дурнів.
показать весь комментарий
01.10.2024 20:07 Ответить
План перемоги в дії
показать весь комментарий
02.10.2024 00:37 Ответить
 
 