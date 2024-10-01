В Сумском районе объявлена ​​обязательная эвакуация детей с родителями

В Сумском районе объявлена обязательная эвакуация детей.

Об этом сообщила пресс-служба райсовета, информирует Цензор.НЕТ.

Это касается Белопольской и Ворожбянской городских территориальных громад, Краснопольской и Хотинской поселковых территориальных громад, Юнаковской, Миропольской и Николаевской сельских территориальных громад Сумского района.

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Перечень населенных пунктов, которые подлежат эвакуации:

Белопольская громада: Рыжевка, Атинское, Будки, Голышевское, Стукаловка, Искрисковщина, Бессаловка, Нескучное, Рогизное, Соляники, Старые Вирки, Ободы, Дегтярное, Павловка, Мелячиха, Волфино, Катериновка, Кислая Дубина, Шпиль, Новоивановка, Белополье, Соханы, Новые Верки, Мирлоги, Гуриновка, Бубликово, Васильевщина, Гирино, Кандыбино, Мороча, Алексенки, Степановка;

Рыжевка, Атинское, Будки, Голышевское, Стукаловка, Искрисковщина, Бессаловка, Нескучное, Рогизное, Соляники, Старые Вирки, Ободы, Дегтярное, Павловка, Мелячиха, Волфино, Катериновка, Кислая Дубина, Шпиль, Новоивановка, Белополье, Соханы, Новые Верки, Мирлоги, Гуриновка, Бубликово, Васильевщина, Гирино, Кандыбино, Мороча, Алексенки, Степановка; город Ворожба;

Краснопольская громада: Новодмитровка, Рясное, Петрушевка, Турья, Марьино, Проходы, Миропольское, Покровка, Степок, Поповка, Грабовское, Высокое, Мезеновка, Майское, Славгород, Порозок, Верхняя Пожня, Новоалександровка, Лесное, Земляное, Угроиды, Наумовка, Михайловка, Михайловское;

Новодмитровка, Рясное, Петрушевка, Турья, Марьино, Проходы, Миропольское, Покровка, Степок, Поповка, Грабовское, Высокое, Мезеновка, Майское, Славгород, Порозок, Верхняя Пожня, Новоалександровка, Лесное, Земляное, Угроиды, Наумовка, Михайловка, Михайловское; Юнаковская громада: Локня, Басовка, Юнаковка, Садки, Могрица, Варачино, Яблоновка, Корчаковка, Малая Корчаковка;

Локня, Басовка, Юнаковка, Садки, Могрица, Варачино, Яблоновка, Корчаковка, Малая Корчаковка; Миропольская громада: Мирополье, Запселье, Большая Рыбица, Груновка, Большой Прикол, Малая Рыбица;

Мирополье, Запселье, Большая Рыбица, Груновка, Большой Прикол, Малая Рыбица; Хотинская громада: Кондратовка, Константиновка, Степное, Первое Мая, Алексеевка, Владимировка, Андреевка, Новониколаевка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Веселовка, Хотень, Писаревка;

Кондратовка, Константиновка, Степное, Первое Мая, Алексеевка, Владимировка, Андреевка, Новониколаевка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Веселовка, Хотень, Писаревка; Николаевская громада: Ястребиное, Графское, Бондаревщина, Диброва.

"К организации принудительной эвакуации детей и их родителей привлечены социальные службы органов местного самоуправления и государственной власти, полицию, спасателей и военных. Оповещение населения о начале эвакуации проведет Департамент гражданской защиты населения Сумской ОВА и Сумская районная военная администрация", - добавили в райсовете.

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