Оккупанты атаковали КАБами гражданскую инфраструктуру Сумщины: погибла женщина, двое раненых

Во вторник, 1 октября, российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Есманьской громады на Сумщине.

Об этом сообщает прокуратура Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 1 октября около 09:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили четыре управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Эсманьской громады Шосткинского района.

В результате вражеской атаки погибла 45-летняя женщина, находившаяся на территории своего дома, ее 47-летний муж и еще один гражданский получили ранения.

Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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