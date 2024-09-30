2 человека ранены вследствие российских обстрелов Сумщины

30 сентября россияне совершили 97 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 183 взрыва.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

Белопольская громада: осуществлены удары FPV-дронами (2 взрыва), артобстрелы (18 взрывов), пуски КАБ (2 взрыва).

Эсманьская громада: враг бил из минометов (5 взрывов), КАБ (7 взрывов), FPV-дронами (3 взрыва). В результате обстрела КАБ ранения получил местный житель.

Середино-Будская громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва), FPV-дронами (13 взрывов).

Глуховская громада: зафиксированы пуски КАБ (9 взрывов), удар FPV-дроном (1 взрыв). В результате обстрела FPV-дроном получил ранения один гражданский человек.

Свеська громада: 2 мины сбросил враг на территорию гриомады.

Путивльская громада: россияне били из артиллерии (8 взрывов).

Краснопольская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва), удары FPV-дронами (6 взрывов), минометные обстрелы (16 взрывов).

Смотрите также: Захватчики атаковали беспилотником больницу в Глухове Сумской области, пострадала медсестра. ФОТО

Хотинская громада: был артиллерийский обстрел (2 взрыва).

Юнаковская громада: осуществлен пуск КАБ (3 взрыва).

Великописаревская громада: нанесены удары FPV-дронами (10 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов), артобстрелы (13 взрывов). Также осуществлено 8 сбросов ВОГ с БПЛА (8 взрывов).

Хутор-Михайловский: зафиксированы удары FPV-дронами (3 взрыва).

Речковская громада: был удар барражирующим боеприпасом "Ланцет" (1 взрыв).

Новослободская громада: 17 мин сбросили россияне на территорию громады. Также был удар FPV-дроном (1 взрыв).

Шалыгинская громада: враг бил из минометов (8 взрывов), FPV-дронами (7 взрывов).

Ахтырская громада: осуществлены ракетные удары (2 взрыва).

Миропольская громада: был обстрел из танка (5 взрывов).

Смотрите также: Захватчики атаковали беспилотником больницу в Глухове Сумской области, пострадала медсестра. ФОТО