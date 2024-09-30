2 человека ранены вследствие российских обстрелов Сумщины
30 сентября россияне совершили 97 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 183 взрыва.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Белопольская громада: осуществлены удары FPV-дронами (2 взрыва), артобстрелы (18 взрывов), пуски КАБ (2 взрыва).
- Эсманьская громада: враг бил из минометов (5 взрывов), КАБ (7 взрывов), FPV-дронами (3 взрыва). В результате обстрела КАБ ранения получил местный житель.
- Середино-Будская громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва), FPV-дронами (13 взрывов).
- Глуховская громада: зафиксированы пуски КАБ (9 взрывов), удар FPV-дроном (1 взрыв). В результате обстрела FPV-дроном получил ранения один гражданский человек.
- Свеська громада: 2 мины сбросил враг на территорию гриомады.
- Путивльская громада: россияне били из артиллерии (8 взрывов).
- Краснопольская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва), удары FPV-дронами (6 взрывов), минометные обстрелы (16 взрывов).
- Хотинская громада: был артиллерийский обстрел (2 взрыва).
- Юнаковская громада: осуществлен пуск КАБ (3 взрыва).
- Великописаревская громада: нанесены удары FPV-дронами (10 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов), артобстрелы (13 взрывов). Также осуществлено 8 сбросов ВОГ с БПЛА (8 взрывов).
- Хутор-Михайловский: зафиксированы удары FPV-дронами (3 взрыва).
- Речковская громада: был удар барражирующим боеприпасом "Ланцет" (1 взрыв).
- Новослободская громада: 17 мин сбросили россияне на территорию громады. Также был удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Шалыгинская громада: враг бил из минометов (8 взрывов), FPV-дронами (7 взрывов).
- Ахтырская громада: осуществлены ракетные удары (2 взрыва).
- Миропольская громада: был обстрел из танка (5 взрывов).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль