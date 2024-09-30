Захватчики атаковали беспилотником больницу в Глухове Сумской области, пострадала медсестра. ФОТО

Днем в понедельник, 30 сентября, россияне атаковали беспилотником медицинское учреждение в городе Глухов Сумской области. Ранения получила медицинская сестра.

Об этом сообщила прокуратура Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, вражеская атака произошла около 13:30. В результате атаки россиян ранения получила 58-летняя медицинская сестра.

Также повреждено здание заведения и транспортные средства.

На месте работают правоохранители, которые документируют последствия обстрела. Начато досудебное расследование по факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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