Захватчики атаковали беспилотником больницу в Глухове Сумской области, пострадала медсестра. ФОТО
Днем в понедельник, 30 сентября, россияне атаковали беспилотником медицинское учреждение в городе Глухов Сумской области. Ранения получила медицинская сестра.
Об этом сообщила прокуратура Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следователей, вражеская атака произошла около 13:30. В результате атаки россиян ранения получила 58-летняя медицинская сестра.
Также повреждено здание заведения и транспортные средства.
На месте работают правоохранители, которые документируют последствия обстрела. Начато досудебное расследование по факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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