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Новости
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Сумы утром атаковали 3 "Шахеда", два попали в больницу, - Воздушные силы

лікарня в Сумах після удару Шахеда

Утром 28 сентября 2024 года российские оккупанты нанесли повторный удар беспилотниками типа "Шахед" по городу Сумы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

По предварительным данным, после ночных вражеских атак, областной центр атаковали еще три вражеских ударных БпЛА, два - попали в больницу.

"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие... ", - отмечают в Воздушных силах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав об атаке на больницу в Сумах: 10 раненых в тяжелом состоянии, среди них - врач и медсестра

Атака РФ на больницу в Сумах

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ ударили "Шахедами" по медучреждению и жилому сектору в Сумах, есть пострадавшие. Впоследствии глава МВД Игорь Клименко заявил, что враг повторно ударил по медучреждению в Сумах: 6 человек погибли, среди них - полицейский. Впоследствии в Нацполиции показали последствия вражеской атаки на больницу в Сумах.

По обновленной информации, в результате атаки на больницу в Сумах 7 человек погибли, 12 тяжелых раненых.

Автор: 

больница (1440) Сумы (1152) дроны (3974) Воздушные силы (2334)


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Топ комментарии
+6
ДЕ мобільні групи, які мають збивати шахеди за межами міст?
Хто відповідальних за їхнє формування і якість їхньої роботи?
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28.09.2024 11:00
+5
Які ви бляха всі розумні. Від кордону тому шахеду хєрня летіти, гадаєте його так легко перехопити кулеметними розрахунками?
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28.09.2024 11:59
+3
Перемир'я Зебіла і Трампа прилетіло 😡 ось так пуйло хоче миру.
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28.09.2024 11:17
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ДЕ мобільні групи, які мають збивати шахеди за межами міст?
Хто відповідальних за їхнє формування і якість їхньої роботи?
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28.09.2024 11:00 Ответить
Зеля сирський артюх
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28.09.2024 11:09 Ответить
Мобильные группы это не очень эффективны. Нужны вертолеты.
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28.09.2024 11:38 Ответить
У нас немає вертольотів?
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28.09.2024 11:43 Ответить
У нас есть тяжелые вертолеты. А нужны легкие вертолеты такие как OH-6 «Cayuse».
За разведывательными БПЛА можно охотиться на гиропланах.
Но у нас же в МО народ думает как что украсть, или как что порешать, а не как эфективно бороться с врагом.
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28.09.2024 13:44 Ответить
У американців, швидше за все, є не нові, але здатні виконувати такі задачі, вертольоти.
Не бачила інформації про те, щоб наша влада просила їх.
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28.09.2024 13:58 Ответить
Які нах. вертольоти, теоретики і теоретички х-ві!? Ви хоч чули чи бачили шахеда, крім картинок на цензорі? Шахеди прилітають і атакують уночі. Ізмаїл, наприклад атакували з 2 до 3 години ночі 12 шахедів і всі попали. Вони летіли над будинками так низько, що було відчутно запах вихлопних газів від їхніх бензинових двигунів.Т.з. "ппо" стріляло з АК наосліп в нічне небо (курям на сміх). А що зробить гвинтокрил серед ночі з 3 - 5 - чи десятком шахедів? Найефективніше що гвинтокрилом зроблять - це випадкове зіткнення з БПЛА і впадуть на житлові квартали та поб"ють людей. Чи хтось вважає що у нас гвинтокрилів по одному на кождого шахеда?
І ще один ідіотський комент, що Суми, мовляв близько до кордону, отже збивати шахеди "не встигають" (!) А до Івано-Франківська, Вінниці, Старокостянтинова, того ж Ізмаїла від Криму теж "близько"? Жестяні ******** з бензиновими двигунами (в народі - "мопеди") летять через всю Україну і і безперешкодно нищать все що їм запрграмовано. І ричать двигунами, як пилорама.(хтось із тут писак чув, як пролітає шахед над головою?)
Нашою злочинною владою ППО і ПРО країни не забезпечене і не організоване. Цю мерзоту треба гнати поки не пізно, поки вони не догробили і не здали Україну.
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28.09.2024 18:36 Ответить
зараз робота у мобільних групах непопулярна.
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28.09.2024 11:39 Ответить
Штурм посадок ще менш популярний, але мобільних груп, які ловлять громадян для таких штурмів, валом.

Невже полювання за шахедами менш важливе?
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28.09.2024 11:45 Ответить
тоді залишається тільки один вихід - організувати окремі мобільні групи, які будуть ловити громадян для мобільних груп.
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28.09.2024 11:50 Ответить
Є купа інших варіантів.
Формувати мобільні групи із поліціянтів, які виїхали із окупованих міст. Вони ж не пішли в ЗСУ і мають бронь.
Або формувати мобільні групи із мобілізованих, або залучати молодих пенсіонерів-ментів та військових, або ...
Варіантів купа, але у влади немає бажання вирішувати проблему.
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28.09.2024 11:58 Ответить
... або у населення немає бажання, бо те населення, у якого бажання є, зараз в іншому місці.
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28.09.2024 13:11 Ответить
Цілком з Вами згідний. І не тільки "поліціянтів з окупованих міст". А поліціянтів взагалі?! - Ні? Якого хрена ці більше як 300 тисяч в Україні здоровецьких биків і кнурів, броньованих від фронту роблять, крім катаються на "джипах", шманають документи і багажники і захищають злочинців і паразитуючу владу?
Приклад Ізмаїла - догоряє розбита "хрущовка", працюють "швидкі", пожежники... А поліціянти "джипами" перегородили дорогу з одного і другого боку, сидять і ... курять(!) Вони "нє пущають!" А завали розбирати - ні-ні! А чергувати за межами міст і сіл з прожекторами і кулеметами і збивати шахеди на підльоті - слабо? Шахеда запросто можна збити з Ак чи Арки (про кулемета вже не кажу) якщо попасти. Тому вони і прилітають і атакують виключно н о ч а м и.
Немає у нас ППО і ПРО, а, передусім, немає ефективної української влади.
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28.09.2024 18:56 Ответить
Правильно собака сере, та неправильно кладе... мобільні групи у нас є, однак стріліли щось не дуже активно. А другий шахед вдарив і.... залунала повітряна тривога, тобто його й не бачили й не чули, хоча мопед цей тарахтів над містом... таке ось. Не хочу звинувачувати нікого, я не спец. Але сталося те, що сталося....
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28.09.2024 18:19 Ответить
так два чи 33? Все брешуть і брешуть.
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28.09.2024 11:07 Ответить
3 шахеда. 2 по больнице и 1 по жилому сектору. Так сразу и писали.
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28.09.2024 11:14 Ответить
Ось, що знайшов, як писали. Двойний удар - це два шахеди. Де про третій ? "Сьогодні, 28 вересня, вранці ворог завдав подвійного удару по лікарні та житловому сектору в , застосувавши БпЛА. Джерело:
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28.09.2024 11:19 Ответить
На Цензоре не всегда все пишут... Пользуйтесь несколькими источниками информации. Например Кордон.Медіа - местное сумское СМИ.
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28.09.2024 11:32 Ответить
https://www.facebook.com/dobrobat.in.ua/videos/548315287661746/?locale=uk_UA
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28.09.2024 12:12 Ответить
Перемир'я Зебіла і Трампа прилетіло 😡 ось так пуйло хоче миру.
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28.09.2024 11:17 Ответить
В Сумах немає Гепарда - тяжко нам відбиватись
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28.09.2024 11:20 Ответить
тяжко бо поруч з кордоном
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28.09.2024 15:28 Ответить
А Станіслав (Ів-Франківськ), Вінниця, Старокостянтинів, Ізмаїл... - теж "поруч з кордоном"? Жестяні, а зараз їх уже клепають з фанери) ******** (у народі - "мопеди") з бензиновими двигунами летять через пів-України, гудять, як паровози і попадають куди запрограмовані. Справа не в кордонах, а в негідниках при владі.
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28.09.2024 19:20 Ответить
Два з трьох в лікарню! Вдруге за ранок! Тих, хто мав збивати, відправити на передову, нехай там навчаються.
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28.09.2024 11:40 Ответить
Які ви бляха всі розумні. Від кордону тому шахеду хєрня летіти, гадаєте його так легко перехопити кулеметними розрахунками?
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28.09.2024 11:59 Ответить
А з вертольотів можна?
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28.09.2024 13:59 Ответить
так... я в Сумах живу , перехопити важко, хлопці стріляли....
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28.09.2024 18:20 Ответить
Через пів - України до Станіслава, Вінниці, Ізмаїла, Старокостянтинова ... тоже "хєрня летіти"? Як було з географією в рускоязичній школі?
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29.09.2024 00:30 Ответить
 
 