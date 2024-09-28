Сумы утром атаковали 3 "Шахеда", два попали в больницу, - Воздушные силы

Утром 28 сентября 2024 года российские оккупанты нанесли повторный удар беспилотниками типа "Шахед" по городу Сумы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

По предварительным данным, после ночных вражеских атак, областной центр атаковали еще три вражеских ударных БпЛА, два - попали в больницу.

"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие... ", - отмечают в Воздушных силах.

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Атака РФ на больницу в Сумах

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ ударили "Шахедами" по медучреждению и жилому сектору в Сумах, есть пострадавшие. Впоследствии глава МВД Игорь Клименко заявил, что враг повторно ударил по медучреждению в Сумах: 6 человек погибли, среди них - полицейский. Впоследствии в Нацполиции показали последствия вражеской атаки на больницу в Сумах.

По обновленной информации, в результате атаки на больницу в Сумах 7 человек погибли, 12 тяжелых раненых.