Сумы утром атаковали 3 "Шахеда", два попали в больницу, - Воздушные силы
Утром 28 сентября 2024 года российские оккупанты нанесли повторный удар беспилотниками типа "Шахед" по городу Сумы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
По предварительным данным, после ночных вражеских атак, областной центр атаковали еще три вражеских ударных БпЛА, два - попали в больницу.
"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие... ", - отмечают в Воздушных силах.
Атака РФ на больницу в Сумах
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ ударили "Шахедами" по медучреждению и жилому сектору в Сумах, есть пострадавшие. Впоследствии глава МВД Игорь Клименко заявил, что враг повторно ударил по медучреждению в Сумах: 6 человек погибли, среди них - полицейский. Впоследствии в Нацполиции показали последствия вражеской атаки на больницу в Сумах.
По обновленной информации, в результате атаки на больницу в Сумах 7 человек погибли, 12 тяжелых раненых.
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Хто відповідальних за їхнє формування і якість їхньої роботи?
За разведывательными БПЛА можно охотиться на гиропланах.
Но у нас же в МО народ думает как что украсть, или как что порешать, а не как эфективно бороться с врагом.
Не бачила інформації про те, щоб наша влада просила їх.
І ще один ідіотський комент, що Суми, мовляв близько до кордону, отже збивати шахеди "не встигають" (!) А до Івано-Франківська, Вінниці, Старокостянтинова, того ж Ізмаїла від Криму теж "близько"? Жестяні ******** з бензиновими двигунами (в народі - "мопеди") летять через всю Україну і і безперешкодно нищать все що їм запрграмовано. І ричать двигунами, як пилорама.(хтось із тут писак чув, як пролітає шахед над головою?)
Нашою злочинною владою ППО і ПРО країни не забезпечене і не організоване. Цю мерзоту треба гнати поки не пізно, поки вони не догробили і не здали Україну.
Невже полювання за шахедами менш важливе?
Формувати мобільні групи із поліціянтів, які виїхали із окупованих міст. Вони ж не пішли в ЗСУ і мають бронь.
Або формувати мобільні групи із мобілізованих, або залучати молодих пенсіонерів-ментів та військових, або ...
Варіантів купа, але у влади немає бажання вирішувати проблему.
Приклад Ізмаїла - догоряє розбита "хрущовка", працюють "швидкі", пожежники... А поліціянти "джипами" перегородили дорогу з одного і другого боку, сидять і ... курять(!) Вони "нє пущають!" А завали розбирати - ні-ні! А чергувати за межами міст і сіл з прожекторами і кулеметами і збивати шахеди на підльоті - слабо? Шахеда запросто можна збити з Ак чи Арки (про кулемета вже не кажу) якщо попасти. Тому вони і прилітають і атакують виключно н о ч а м и.
Немає у нас ППО і ПРО, а, передусім, немає ефективної української влади.