Последствия атаки "Шахедов" на больницу в Сумах: 10 человек погибли, 22 ранены (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 28 сентября, утром враг нанес двойной удар по больнице и жилому сектору в Сумах, применив БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Обновление по состоянию на 20:00

Сумская ОВА сообщила, что по состоянию на 20:00, в результате вражеского авиационного удара по городу Сумы погибли 10 человек, ранения различной степени тяжести получили 22 человека.

Госпитализированы 15 человек, из которых 5 находятся в тяжелом состоянии. 7 пострадавших получают амбулаторное лечение.

В ОВА рассказали, что все пациенты больницы, поврежденной врагом, эвакуированы в другие учреждения здравоохранения.

"Пострадавшим людям предоставлена ​​необходимая помощь и обеспечены соответствующие условия пребывания с учетом ранений и диагнозов", - говорится в сообщении.

Обновление по состоянию на 17:13

В 17:13 и.о. сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь сообщил, что количество раненых в результате российского удара по Сумам возросло до 21.

"После сегодняшнего прилета "Шахедов", к сожалению, есть 9 человек погибших, 21 человек ранен", - рассказал Кобзарь.

Обновленная информация

По данным ОВА, по состоянию на 12.38 количество погибших от утреннего вражеского удара по медучреждению Сум увеличилось.

"В настоящее время установлено, что погибли 9 человек, 12 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Как ранее отмечали в Нацполиции, на месте удара работают полицейские - следственно-оперативные группы, взрывотехники и все профильные службы. Правоохранители направляют людей в безопасные места, достают из-под завалов раненых, медики оказывают домедицинскую помощь. Продолжается поисково-спасательная операция.











Предварительные данные о количестве жертв из-за удара РФ по Сумам

"Полиция Сумщины документирует последствия циничной российской атаки на больницу, в результате которой шесть человек погибли и 10 ранены", - говорилось в сообщении в 10.00.

Как позже уточнили в Сумской ОВА, по данным на 10.20 в результате атаки вражеских БпЛА типа "Шахед" на город Сумы предварительно 7 человек погибли и 12 ранены.

Позже Зеленский сообщил о 8 погибших.

Последствия вражеского удара

































Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ ударили "Шахедами" по медучреждению и жилому сектору в Сумах, есть пострадавшие. Впоследствии глава МВД Игорь Клименко заявил, что враг повторно ударил по медучреждению в Сумах: 6 человек погибли, среди них - полицейский.