Последствия атаки "Шахедов" на больницу в Сумах: 10 человек погибли, 22 ранены (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 28 сентября, утром враг нанес двойной удар по больнице и жилому сектору в Сумах, применив БпЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Обновление по состоянию на 20:00
Сумская ОВА сообщила, что по состоянию на 20:00, в результате вражеского авиационного удара по городу Сумы погибли 10 человек, ранения различной степени тяжести получили 22 человека.
Госпитализированы 15 человек, из которых 5 находятся в тяжелом состоянии. 7 пострадавших получают амбулаторное лечение.
В ОВА рассказали, что все пациенты больницы, поврежденной врагом, эвакуированы в другие учреждения здравоохранения.
"Пострадавшим людям предоставлена необходимая помощь и обеспечены соответствующие условия пребывания с учетом ранений и диагнозов", - говорится в сообщении.
Обновление по состоянию на 17:13
В 17:13 и.о. сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь сообщил, что количество раненых в результате российского удара по Сумам возросло до 21.
"После сегодняшнего прилета "Шахедов", к сожалению, есть 9 человек погибших, 21 человек ранен", - рассказал Кобзарь.
Обновленная информация
По данным ОВА, по состоянию на 12.38 количество погибших от утреннего вражеского удара по медучреждению Сум увеличилось.
"В настоящее время установлено, что погибли 9 человек, 12 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Как ранее отмечали в Нацполиции, на месте удара работают полицейские - следственно-оперативные группы, взрывотехники и все профильные службы. Правоохранители направляют людей в безопасные места, достают из-под завалов раненых, медики оказывают домедицинскую помощь. Продолжается поисково-спасательная операция.
Предварительные данные о количестве жертв из-за удара РФ по Сумам
"Полиция Сумщины документирует последствия циничной российской атаки на больницу, в результате которой шесть человек погибли и 10 ранены", - говорилось в сообщении в 10.00.
Как позже уточнили в Сумской ОВА, по данным на 10.20 в результате атаки вражеских БпЛА типа "Шахед" на город Сумы предварительно 7 человек погибли и 12 ранены.
Позже Зеленский сообщил о 8 погибших.
Последствия вражеского удара
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ ударили "Шахедами" по медучреждению и жилому сектору в Сумах, есть пострадавшие. Впоследствии глава МВД Игорь Клименко заявил, что враг повторно ударил по медучреждению в Сумах: 6 человек погибли, среди них - полицейский.
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ні Радянський Союз ні Росія ніколи не були покарані за звірства, що вони робили, і не лише з українським народом та з іншими народами також.
ніколи і ніким вони не були покарані, в день коли бомбили Oхмадіт вони влаштували російський день у Радвезі ООН, де пригощали всіх котлетою київською з пюрехою.
А ви, до речі, знаєте, що в російських школах проводять тиждень захисту від радіоактивних ударів? Хутін вже готує своє населення.
Хоча Дідусь байден уже сказав, що не дозволятиме Америці радіоактивні удари по території Росії. Хай би хутін Все навколо розбомбив a дідусь байден дотримується своєї ідеї.