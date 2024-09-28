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Новости Война
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Последствия атаки "Шахедов" на больницу в Сумах: 10 человек погибли, 22 ранены (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 28 сентября, утром враг нанес двойной удар по больнице и жилому сектору в Сумах, применив БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Обновление по состоянию на 20:00

Сумская ОВА сообщила, что по состоянию на 20:00, в результате вражеского авиационного удара по городу Сумы погибли 10 человек, ранения различной степени тяжести получили 22 человека.

Госпитализированы 15 человек, из которых 5 находятся в тяжелом состоянии. 7 пострадавших получают амбулаторное лечение.

В ОВА рассказали, что все пациенты больницы, поврежденной врагом, эвакуированы в другие учреждения здравоохранения.

"Пострадавшим людям предоставлена ​​необходимая помощь и обеспечены соответствующие условия пребывания с учетом ранений и диагнозов", - говорится в сообщении.

Обновление по состоянию на 17:13

В 17:13 и.о. сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь сообщил, что количество раненых в результате российского удара по Сумам возросло до 21.

"После сегодняшнего прилета "Шахедов", к сожалению, есть 9 человек погибших, 21 человек ранен", - рассказал Кобзарь.

Обновленная информация

По данным ОВА, по состоянию на 12.38 количество погибших от утреннего вражеского удара по медучреждению Сум увеличилось.

"В настоящее время установлено, что погибли 9 человек, 12 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Как ранее отмечали в Нацполиции, на месте удара работают полицейские - следственно-оперативные группы, взрывотехники и все профильные службы. Правоохранители направляют людей в безопасные места, достают из-под завалов раненых, медики оказывают домедицинскую помощь. Продолжается поисково-спасательная операция.

лікарня в Сумах після удару Шахеда
лікарня в Сумах після удару Шахеда
лікарня в Сумах після удару Шахеда
лікарня в Сумах після удару Шахеда
лікарня в Сумах після удару Шахеда

Предварительные данные о количестве жертв из-за удара РФ по Сумам

"Полиция Сумщины документирует последствия циничной российской атаки на больницу, в результате которой шесть человек погибли и 10 ранены", - говорилось в сообщении в 10.00.

Как позже уточнили в Сумской ОВА, по данным на 10.20 в результате атаки вражеских БпЛА типа "Шахед" на город Сумы предварительно 7 человек погибли и 12 ранены.

Позже Зеленский сообщил о 8 погибших.

Последствия вражеского удара

лікарня у Сумах після удару Шахеда
лікарня у Сумах після удару Шахеда
лікарня у Сумах після удару Шахеда
лікарня у Сумах після удару Шахеда
лікарня у Сумах після удару Шахеда
лікарня у Сумах після удару Шахеда
лікарня у Сумах після удару Шахеда
лікарня у Сумах після удару Шахеда
лікарня у Сумах після удару Шахеда
лікарня у Сумах після удару Шахеда
лікарня у Сумах після удару Шахеда
лікарня у Сумах після удару Шахеда
лікарня у Сумах після удару Шахеда
лікарня у Сумах після удару Шахеда
лікарня у Сумах після удару Шахеда
лікарня у Сумах після удару Шахеда

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ ударили "Шахедами" по медучреждению и жилому сектору в Сумах, есть пострадавшие. Впоследствии глава МВД Игорь Клименко заявил, что враг повторно ударил по медучреждению в Сумах: 6 человек погибли, среди них - полицейский.

Автор: 

обстрел (27351) Нацполиция (16496) Сумы (1152)


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Топ комментарии
+30
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28.09.2024 11:02
+26
Ага, а хто буде захищати ср@ку найвеличнішого від знедолених вкроїнчиків?
Так їрмак повелів і його слово - закон для ze!
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28.09.2024 10:19
+25
Щоб ватні вилупки від малого до старого здохли в пекельних муках! 🤬.
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28.09.2024 10:39
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Альтернативно розумний, за щєлю голосував, що питаєш? Підказка: а що роблять кацапські шахеди?
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28.09.2024 21:01 Ответить
ти - ще ода баба базарна умнічать приперлась: Торопець. не чув? остання гучна паляниця. почитай цензор за тиждень - там усе є. сам збирай інфу. а хочеш, щоб тобі її в одній статті зібрали, бо сам тупий то зробити?
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29.09.2024 08:37 Ответить
Повторний удар «Шахедом» по Сумах показали ДСНС

https://t.me/konotop_live/20169
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28.09.2024 19:38 Ответить
Яка підлість, бити повторно по рятувальникам
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28.09.2024 19:55 Ответить
Щоб не рятували, війна з свинособаками все ж
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28.09.2024 21:03 Ответить
щоб не було наспного разу кому рятувати. ти обмежено мислиш. периферія вона така.
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29.09.2024 08:40 Ответить
Путлер этому научился в чеченской войне. Но даже эту маленькую и гордую страну он не победил. Но плывущий от старости гнилой мозг все-таки просачивается в желтый чемоданчик. С маразматиком и так все понятно. Что делать с его свитой, пропитым и кровожадным обществом людоедов?
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29.09.2024 15:23 Ответить
Еще видео, с боди-камеры полиции

https://t.me/konotop_live/20170
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28.09.2024 21:28 Ответить
Підори кацапсячі! Будете в пеклі скоро. Вже не довго залишилось чекати. Будьте ви прокляті! Вас гнид проклинають мільйони людей по всьому світу! Відільються вам сльози матеріа наших!
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28.09.2024 21:41 Ответить
Вже стільки прокльонів полетіло в бік рашки і *****, а вони щось не діють. Не вірю вже ні в бога, ні в прокльони. Вірю тільки в ЗСУ, а їм зараз ой як важко
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29.09.2024 08:19 Ответить
Прифронтовой город и никакой далбойоб не может на крышах домов поставить посты с ПЗРК?
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28.09.2024 21:44 Ответить
Просто порахуй - скільки треба постів на таке велике місто ?
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29.09.2024 10:19 Ответить
безкарність породжує вceдозвілля, ви ж знаєте про це.

ні Радянський Союз ні Росія ніколи не були покарані за звірства, що вони робили, і не лише з українським народом та з іншими народами також.
ніколи і ніким вони не були покарані, в день коли бомбили Oхмадіт вони влаштували російський день у Радвезі ООН, де пригощали всіх котлетою київською з пюрехою.
А ви, до речі, знаєте, що в російських школах проводять тиждень захисту від радіоактивних ударів? Хутін вже готує своє населення.

Хоча Дідусь байден уже сказав, що не дозволятиме Америці радіоактивні удари по території Росії. Хай би хутін Все навколо розбомбив a дідусь байден дотримується своєї ідеї.
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28.09.2024 22:18 Ответить
Портібно більше вогневих мобільних груп. Впевнений, що знайдуться добровольці на чергування. Це не так складно.
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29.09.2024 10:55 Ответить
Тому хто писав заголовок!!! Само ти чио, таособа без статі та роду!!!! Загинули люди!!!! Громадяни!!! Але не особи!!! Особа ти!!
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29.09.2024 22:36 Ответить
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