Войска РФ ударили "Шахедами" по медучреждению и жилому сектору в Сумах, есть пострадавшие
Сегодня, 28 сентября, утром войска РФ нанесли авиационный удар по учреждению здравоохранения в Сумах, применив БпЛА типа "Шахед".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
Как отмечается, предварительно, есть пострадавшие. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются.
Больше информации о вражеском ударе пока не известно.
"Состоялся повторный авиационный удар в областном центре. Враг направил БпЛА типа "Шахед" на жилой сектор. Последствия удара уточняются", - впоследствии добавили в ОВА.
Как сообщалось, над Киевом и на подступах к городу уничтожено около 15 "Шахедов", обломками повреждено помещение в Оболонском районе. Также Цензор.НЕТ информировал, что на Киевщине ночью раздавались взрывы, работали силы ПВО.
По данным Воздушных сил, уничтожено 2 вражеские ракеты и 69 из 73 "Шахедов".
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Внаслідок першого обстрілу загинула 1 людина, зазнало руйнувань перекриття декількох поверхів лікарні. Розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу.
Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Тоді ж, під час евакуації хворих, ворог знову наніс удар. Станом на зараз відомо про 6 загиблих, серед яких поліцейський. Ще одного поліцейського поранено.