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Войска РФ ударили "Шахедами" по медучреждению и жилому сектору в Сумах, есть пострадавшие

шахеди

Сегодня, 28 сентября, утром войска РФ нанесли авиационный удар по учреждению здравоохранения в Сумах, применив БпЛА типа "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, предварительно, есть пострадавшие. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются.

Больше информации о вражеском ударе пока не известно.

"Состоялся повторный авиационный удар в областном центре. Враг направил БпЛА типа "Шахед" на жилой сектор. Последствия удара уточняются", - впоследствии добавили в ОВА.

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Как сообщалось, над Киевом и на подступах к городу уничтожено около 15 "Шахедов", обломками повреждено помещение в Оболонском районе. Также Цензор.НЕТ информировал, что на Киевщине ночью раздавались взрывы, работали силы ПВО.

По данным Воздушных сил, уничтожено 2 вражеские ракеты и 69 из 73 "Шахедов".

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обстрел (27351) Сумы (1152) дроны (3974)


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Над містом давно нічого не збивають. І в центральних виданнях (крім Цензор) про влучання не коментують. Це якщо вже приховати неможливо, як з будинком інтернатом, тоді нехотя щось викладуть. Ми ж відвели загрозу від міста, значить там прильотів бути не може, хоча вони по декілька разів кожного дня.
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28.09.2024 08:59 Ответить
А ти скільки збив? Іди захищай Україну,а не ний тут.
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28.09.2024 09:25 Ответить
Не беруть, старий.
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28.09.2024 10:51 Ответить
Не тринди. Вночі спати неможливо так стріляють
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28.09.2024 15:11 Ответить
У Сумах росіяни двічі вдарили по медичному закладу: станом на зараз загинуло 6 осіб.

Внаслідок першого обстрілу загинула 1 людина, зазнало руйнувань перекриття декількох поверхів лікарні. Розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу.

Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Тоді ж, під час евакуації хворих, ворог знову наніс удар. Станом на зараз відомо про 6 загиблих, серед яких поліцейський. Ще одного поліцейського поранено.
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28.09.2024 09:27 Ответить
8 ранку.Це вже було видно. Чому не збили ДВІ (**** всього ДВІ!!!!!!), а не двадцять дві цілі? Де ППО? Де "шахедники" на дорогущих пікапах? В піхоту позабирали? Тварюки зелені.
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28.09.2024 09:53 Ответить
 
 