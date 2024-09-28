Войска РФ ударили "Шахедами" по медучреждению и жилому сектору в Сумах, есть пострадавшие

Сегодня, 28 сентября, утром войска РФ нанесли авиационный удар по учреждению здравоохранения в Сумах, применив БпЛА типа "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, предварительно, есть пострадавшие. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются.

Больше информации о вражеском ударе пока не известно.

"Состоялся повторный авиационный удар в областном центре. Враг направил БпЛА типа "Шахед" на жилой сектор. Последствия удара уточняются", - впоследствии добавили в ОВА.

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Как сообщалось, над Киевом и на подступах к городу уничтожено около 15 "Шахедов", обломками повреждено помещение в Оболонском районе. Также Цензор.НЕТ информировал, что на Киевщине ночью раздавались взрывы, работали силы ПВО.

По данным Воздушных сил, уничтожено 2 вражеские ракеты и 69 из 73 "Шахедов".