Уничтожены 2 вражеские ракеты и 69 из 73 "Шахедов", - Воздушные силы

В ночь на 28 сентября 2024 года войска РФ атаковали территорию Украины с использованием ракет и ударных дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

Как отмечается, с 19.00 27.09 по 08.00 28.09 радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 77-ми средств воздушного нападения противника:

двух баллистических ракет "Искандер-М" из оккупированного Крыма;

двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Запорожской обл;

73 ударных БПЛА типа "Shahed" из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел - РФ, мыс Чауда - Крым.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, в результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 69 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях. Один беспилотник полетел в направлении России, еще три - локально потеряны на территории Украины.

Как сообщалось, над Киевом и на подступах к городу уничтожено около 15 "Шахедов", обломками повреждено помещение в Оболонском районе. Также Цензор.НЕТ информировал, что на Киевщине ночью раздавались взрывы, работали силы ПВО.