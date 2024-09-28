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Новости Война
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Уничтожены 2 вражеские ракеты и 69 из 73 "Шахедов", - Воздушные силы

Мобільні групи ППО

В ночь на 28 сентября 2024 года войска РФ атаковали территорию Украины с использованием ракет и ударных дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

Как отмечается, с 19.00 27.09 по 08.00 28.09 радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 77-ми средств воздушного нападения противника:

  • двух баллистических ракет "Искандер-М" из оккупированного Крыма;
  • двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Запорожской обл;
  • 73 ударных БПЛА типа "Shahed" из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел - РФ, мыс Чауда - Крым.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В нескольких областях объявили воздушную тревогу из-за ударных БпЛА и угрозы применения баллистического вооружения

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, в результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 69 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях. Один беспилотник полетел в направлении России, еще три - локально потеряны на территории Украины.

Как сообщалось, над Киевом и на подступах к городу уничтожено около 15 "Шахедов", обломками повреждено помещение в Оболонском районе. Также Цензор.НЕТ информировал, что на Киевщине ночью раздавались взрывы, работали силы ПВО.

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ПВО (2777) уничтожение (7016) дроны (3974) Воздушные силы (2334)


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Два влучання Шахеда у Сумах, - в.о. мера міста

Сьогодні, 29 вересня, вранці ворог завдав авіаційний удар по закладу охорони здоров'я в обласному центрі, застосувавши БпЛА типу «Шахед».

Попередньо постраждалі. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.
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28.09.2024 08:48 Ответить
Сьогодні яке число ?.
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28.09.2024 08:55 Ответить
Опечатались в ОВА. Уже исправили.
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28.09.2024 09:07 Ответить
Можливо шахідний удар по лікарні в Сумах був спланований на завтра і новина заздалегідь підготовлена, але рашисти трішки кинули місцевих колаборантів
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28.09.2024 11:32 Ответить
Героям Украіни слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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28.09.2024 08:50 Ответить
гарно придумали сценаристи кварталу, дані вказані із 19.00 27.09 по 08.00 28.09, щоб не писати про кинджали.
Це щоб типу "локаційно втрачені"= абломкі.
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28.09.2024 12:12 Ответить
 
 