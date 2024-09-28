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Новини Війна
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Знищено 2 ворожі ракети та 69 із 73 "Шахедів", - Повітряні сили

Мобільні групи ППО

У ніч на 28 вересня 2024 року війська РФ атакували територію України з використанням ракет та ударних дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

Як зазначається, із 19.00 27.09 по 08.00 28.09 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 77-ми засобів повітряного нападу противника:

  • двох балістичних ракет "Іскандер-М" із окупованого Криму;
  • двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл.;
  • 73 ударних БПлА типу "Shahed" із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел - РФ., мис Чауда - Крим.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У кількох областях оголосили повітряну тривогу через ударні БпЛА та загрозу застосування балістичного озброєння

Що вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, у результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Один безпілотник полетів у напрямку Росії, ще три - локаційно втрачено на території України.

Як повідомлялося, над Києвом та на підступах до міста знищено близько 15 "Шахедів", уламками пошкоджено приміщення в Оболонському районі. Також Цензор.НЕТ інформував, що на Київщині вночі лунали вибухи, працювали сили ППО

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ППО (3218) знищення (7334) дрони (4762) Повітряні сили (2676)


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Два влучання Шахеда у Сумах, - в.о. мера міста

Сьогодні, 29 вересня, вранці ворог завдав авіаційний удар по закладу охорони здоров'я в обласному центрі, застосувавши БпЛА типу «Шахед».

Попередньо постраждалі. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.
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28.09.2024 08:48 Відповісти
Сьогодні яке число ?.
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28.09.2024 08:55 Відповісти
Опечатались в ОВА. Уже исправили.
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28.09.2024 09:07 Відповісти
Можливо шахідний удар по лікарні в Сумах був спланований на завтра і новина заздалегідь підготовлена, але рашисти трішки кинули місцевих колаборантів
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28.09.2024 11:32 Відповісти
Героям Украіни слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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28.09.2024 08:50 Відповісти
гарно придумали сценаристи кварталу, дані вказані із 19.00 27.09 по 08.00 28.09, щоб не писати про кинджали.
Це щоб типу "локаційно втрачені"= абломкі.
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28.09.2024 12:12 Відповісти
 
 