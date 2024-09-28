Знищено 2 ворожі ракети та 69 із 73 "Шахедів", - Повітряні сили

У ніч на 28 вересня 2024 року війська РФ атакували територію України з використанням ракет та ударних дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

Як зазначається, із 19.00 27.09 по 08.00 28.09 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 77-ми засобів повітряного нападу противника:

двох балістичних ракет "Іскандер-М" із окупованого Криму;

двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл.;

73 ударних БПлА типу "Shahed" із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел - РФ., мис Чауда - Крим.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Що вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, у результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Один безпілотник полетів у напрямку Росії, ще три - локаційно втрачено на території України.

Як повідомлялося, над Києвом та на підступах до міста знищено близько 15 "Шахедів", уламками пошкоджено приміщення в Оболонському районі. Також Цензор.НЕТ інформував, що на Київщині вночі лунали вибухи, працювали сили ППО