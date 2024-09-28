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Новини Війна
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Над Києвом та на підступах до міста знищено близько 15 "Шахедів", уламками пошкоджено приміщення в Оболонському районі, - КМВА

шахед над Києвом

У ніч проти суботи, 28 вересня 2024 року, війська РФ атакували Київ із застосуванням ударних БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, дрони були запущені з південного та північно-східного напрямків. На Київ баражуючі боєприпаси почали заходити кількома хвилями.

За даними КМВА, повітряна тривога у столиці тривала близько трьох години. Приблизно півтора десятка російських ударних дронів, які загрожували Києву, були знищені силами та засобами ППО на підступах та на території столиці. 

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Наслідки російської атаки

"Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі столиці. Внаслідок чого було пошкоджено нежитлове приміщення. Інформація щодо постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", - уточнив Попко та закликав киян завжди відповідально ставитися до оголошення небезпек, не нехтувати правилами і завжди користуватися укриттями. 

Автор: 

дрони (4762) Повітряні атаки на Київ (785)


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