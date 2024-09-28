Над Києвом та на підступах до міста знищено близько 15 "Шахедів", уламками пошкоджено приміщення в Оболонському районі, - КМВА
У ніч проти суботи, 28 вересня 2024 року, війська РФ атакували Київ із застосуванням ударних БпЛА типу "Shahed".
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, дрони були запущені з південного та північно-східного напрямків. На Київ баражуючі боєприпаси почали заходити кількома хвилями.
За даними КМВА, повітряна тривога у столиці тривала близько трьох години. Приблизно півтора десятка російських ударних дронів, які загрожували Києву, були знищені силами та засобами ППО на підступах та на території столиці.
Наслідки російської атаки
"Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі столиці. Внаслідок чого було пошкоджено нежитлове приміщення. Інформація щодо постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", - уточнив Попко та закликав киян завжди відповідально ставитися до оголошення небезпек, не нехтувати правилами і завжди користуватися укриттями.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль