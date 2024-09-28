Над Киевом и на подступах к городу уничтожено около 15 "Шахедов", обломками повреждено помещение в Оболонском районе, - КГВА

В ночь на субботу, 28 сентября 2024 года, войска РФ атаковали Киев с применением ударных БпЛА типа "Shahed".

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, дроны были запущены с южного и северо-восточного направлений. На Киев барражирующие боеприпасы начали заходить несколькими волнами.

По данным КГВА, воздушная тревога в столице продолжалась около трех часов. Примерно полтора десятка российских ударных дронов, которые угрожали Киеву, были уничтожены силами и средствами ПВО на подступах и на территории столицы.

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Последствия российской атаки

"Предварительно, зафиксировано падение обломков в Оболонском районе столицы. В результате чего было повреждено нежилое помещение. Информация о пострадавших не поступала. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", - уточнил Попко и призвал киевлян всегда ответственно относиться к объявлению опасностей, не пренебрегать правилами и всегда пользоваться укрытиями.