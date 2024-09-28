На Київщині вночі лунали вибухи, працювали сили ППО

У ніч проти суботи, 28 вересня 2024 року, на Київщині під час атаки ворожих "Шахедів" працювали сили ППО, на території регіону лунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Зазначимо, що ОВА сповіщала про роботу ППО двічі: близько 2 ночі та приблизно о 5 ранку.

"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО. У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", - йшлося у повідомленні.

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Наразі на території регіону оголошено відбій загрози. Інформації про наслідки атаки на Київщину наразі немає.

Як повідомлялося, над Києвом та на підступах до міста знищено близько 15 "Шахедів", уламками пошкоджено приміщення в Оболонському районі.