Вночі ворог масовано атакував Київщину ударними дронами, тривога тривала 8 годин, постраждала жінка

Протягом ночі 26 вересня у Київській області працювали сили ППО. Усі ворожі цілі знищено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

В трьох районах області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей фіксується загорання лісової підстилки та трав'яного настилу. Пожежі локалізовані.

В одному з населених пунктів внаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджено вікна в одній із квартир багатоповерхового будинку", - йдеться в повідомленні.

Згодом стало відомо, що внаслідок російської атаки дістала поранення 66-річна мешканка одного з населених пунктів Київщини. Жінка разом з чоловіком під час атаки перебувала в квартирі, яка зазнала пошкоджень внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей.

"Мешканка Київщини отримала незначні рани. Від допомоги швидкої відмовилася", - додав Кравченко.

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня росіяни вкотре масовано атакували Україну "Шахедами. У Києві та Івано-Франківську області було чутно вибухи. Також про роботу ППО повідомили на Хмельниччині.

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