Атака "шахедів": у Києві, Івано-Франківську та на Хмельниччині пролунали вибухи

У ніч на 26 вересня у Києві та Івано-Франківську області було чутно вибухи. Також про роботу ППО повідомили на Хмельниччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією начальник Київської МВА Сергія Попка, протягом ночі у столиці вибухи пролунали декілька разів. По ворожих безпілотниках працювала протиповітряна оборона.

Також про роботу ППО в Оболонському районі Києва повідомив міський голова Віталій Кличко.

О 3.14 Повітряну тривогу оголосили в Івано-Франківській області. А вже близько 4 ранку місцеві мешканці чули звуки вибухів.

"Вночі працювала наша ППО, дякую захисникам! Найважливіше, що люди не постраждали. Бачимо, що ворог завдає ударів по всій Україні, його ціль - цивільна інфраструктура", згодом нависав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

У ніч на 26 вересня у Старокостянтинові Хмельницької області прогриміли потужні вибухи, повідомляє Суспільне та місцеві Telegrsm-канали.

Перед вибухами на Хмельниччині Повітряні сили ЗСУ попередили про рух безпілотників у напрямку Старокостянтинова.

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