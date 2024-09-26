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Новини
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Атака "шахедів": у Києві, Івано-Франківську та на Хмельниччині пролунали вибухи

У ніч на 26 вересня у Києві та Івано-Франківську  області було чутно вибухи. Також про роботу ППО повідомили на Хмельниччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією начальник Київської МВА Сергія Попка, протягом ночі  у столиці вибухи пролунали декілька разів.  По ворожих безпілотниках працювала  протиповітряна оборона.

Робота ППО у столиці

Також про роботу ППО в Оболонському районі Києва повідомив міський голова Віталій Кличко.

О 3.14 Повітряну тривогу оголосили в Івано-Франківській області. А вже близько 4 ранку місцеві мешканці чули звуки вибухів.

Івано-Франківськ про вибухи

"Вночі працювала наша ППО, дякую захисникам! Найважливіше, що люди не постраждали. Бачимо, що ворог завдає ударів по всій Україні, його ціль - цивільна інфраструктура", згодом нависав міський голова Івано-Франківська Руслан  Марцінків.

 У ніч на 26 вересня у Старокостянтинові Хмельницької області прогриміли потужні вибухи, повідомляє Суспільне та місцеві Telegrsm-канали. 

Перед вибухами на Хмельниччині Повітряні сили ЗСУ попередили про рух безпілотників у напрямку Старокостянтинова.

Вибухи у Старокостянтинові

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загарбники запустили ударні БпЛА: у Києві та низці областей тривога - Повітряні сили (доповнено)

Автор: 

Івано-Франківськ (522) Київ (19528) ППО (3211) Старокостянтинів (9) Повітряні атаки на Київ (783) Шахед (1045)


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А де ППО ? Через всю Україну "шахеди " летять.Де винищувачі?
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26.09.2024 08:45 Відповісти
Мобільні групи працювали на Хмельниччині але аеродром буде мішенню для ворога до кінця війни. Та й по війні він залишиться потенційною ціллю адже його добре видно з супутників та й на ГугліМепс не заретушовано.
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26.09.2024 09:15 Відповісти
А тим часом клован парить про якусь паляницю за лям баксів, яку ще ніхто не бачив, але бабло вже пішло по рукам
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26.09.2024 10:05 Відповісти
 
 