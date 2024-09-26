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Атака "шахедов": в Киеве, Ивано-Франковске и на Хмельнитчине прогремели взрывы

В ночь на 26 сентября в Киеве и Ивано-Франковской области были слышны взрывы. Также о работе ПВО сообщили в Хмельницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По информации начальник Киевской ГВА Сергея Попко, в течение ночи в столице взрывы прозвучали несколько раз. По вражеским беспилотникам работала противовоздушная оборона.

Робота ППО у столиці

Также о работе ПВО в Оболонском районе Киева сообщил городской голова Виталий Кличко.

В 3.14 воздушную тревогу объявили в Ивано-Франковской области. А уже около 4 утра местные жители слышали звуки взрывов.

Івано-Франківськ про вибухи

"Ночью работала наша ПВО, спасибо защитникам! Самое важное, что люди не пострадали. Видим, что враг наносит удары по всей Украине, его цель - гражданская инфраструктура", - впоследствии нависал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

В ночь на 26 сентября в Староконстантинове Хмельницкой области прогремели мощные взрывы, сообщает Суспільне и местные Telegrаm-каналы.

Перед взрывами в Хмельницкой области Воздушные силы ВСУ предупредили о движении беспилотников в направлении Староконстантинова.

Вибухи у Старокостянтинові

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захватчики запустили ударные БПЛА с северного и южного направлений, - Воздушные силы (дополнено)

Автор: 

Ивано-Франковск (832) Киев (25571) ПВО (2770) Староконстантинов (7) Воздушные атаки на Киев (726) Шахед (1035)


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А де ППО ? Через всю Україну "шахеди " летять.Де винищувачі?
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26.09.2024 08:45 Ответить
Мобільні групи працювали на Хмельниччині але аеродром буде мішенню для ворога до кінця війни. Та й по війні він залишиться потенційною ціллю адже його добре видно з супутників та й на ГугліМепс не заретушовано.
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26.09.2024 09:15 Ответить
А тим часом клован парить про якусь паляницю за лям баксів, яку ще ніхто не бачив, але бабло вже пішло по рукам
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26.09.2024 10:05 Ответить
 
 