Атака "шахедов": в Киеве, Ивано-Франковске и на Хмельнитчине прогремели взрывы
В ночь на 26 сентября в Киеве и Ивано-Франковской области были слышны взрывы. Также о работе ПВО сообщили в Хмельницкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По информации начальник Киевской ГВА Сергея Попко, в течение ночи в столице взрывы прозвучали несколько раз. По вражеским беспилотникам работала противовоздушная оборона.
Также о работе ПВО в Оболонском районе Киева сообщил городской голова Виталий Кличко.
В 3.14 воздушную тревогу объявили в Ивано-Франковской области. А уже около 4 утра местные жители слышали звуки взрывов.
"Ночью работала наша ПВО, спасибо защитникам! Самое важное, что люди не пострадали. Видим, что враг наносит удары по всей Украине, его цель - гражданская инфраструктура", - впоследствии нависал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
В ночь на 26 сентября в Староконстантинове Хмельницкой области прогремели мощные взрывы, сообщает Суспільне и местные Telegrаm-каналы.
Перед взрывами в Хмельницкой области Воздушные силы ВСУ предупредили о движении беспилотников в направлении Староконстантинова.
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