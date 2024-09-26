Захватчики запустили ударные БпЛА с северного и южного направлений, - Воздушные силы (дополнено)
Вечером в среду, 25 сентября, оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники Shahed с северного направления. Позже враг запустил "шахеды" и с южного направления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Сумская область - угроза применения ударных БпЛА", - предупредили Воздушные силы Украины в 20:20.
"Сейчас несколько групп ударных БпЛА движутся по территории Сумской области в направлении Харьковщины", - сообщили ВС в 20:35.
В 20:58 ВС силы сообщили, что вражеские шахеды сменили курс в направлении Черниговщины.
"Полтавщина - движение ударных БпЛА в вашем направлении из Сумской области", - сообщили ВС в 21:12.
"В настоящее время несколько групп ударных БпЛА наблюдаются в Сумской и Полтавской областях, направление движения постоянно меняется. Находитесь в укрытиях", - сообщили ВС в 21:36.
"Очередная группа враждебных БПЛА в Сумской области, в направлении Полтавщины", - сообщили ВС в 22:13.
Также воздушные силы сообщили о пуске оккупантами "Шахедов" с южного направления.
Также сообщалось:
Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА из Сумщины;
БпЛА на Полтавщине – в направлении Черкасской области;
Кировоградская область – угроза применения ударных БПЛА из Николаевщины и Полтавщины;
Черкассы – в районе города вражеский БпЛА.
Находитесь в укрытиях.
Очередная группа вражеских БПЛА в Сумской области движется в западном направлении;
Киевщина — движение ударных БпЛА в вашем направлении из Черниговщины и Черкасщины.
В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие.
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