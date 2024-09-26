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Новости Война
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Захватчики запустили ударные БпЛА с северного и южного направлений, - Воздушные силы (дополнено)

ПС повідомили про пуск росіянами шахедів

Вечером в среду, 25 сентября, оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники Shahed с северного направления. Позже враг запустил "шахеды" и с южного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сумская область - угроза применения ударных БпЛА", - предупредили Воздушные силы Украины в 20:20.

"Сейчас несколько групп ударных БпЛА движутся по территории Сумской области в направлении Харьковщины", - сообщили ВС в 20:35.

В 20:58 ВС силы сообщили, что вражеские шахеды сменили курс в направлении Черниговщины.

"Полтавщина - движение ударных БпЛА в вашем направлении из Сумской области", - сообщили ВС в 21:12.

"В настоящее время несколько групп ударных БпЛА наблюдаются в Сумской и Полтавской областях, направление движения постоянно меняется. Находитесь в укрытиях", - сообщили ВС в 21:36.

"Очередная группа враждебных БПЛА в Сумской области, в направлении Полтавщины", - сообщили ВС в 22:13.

Также воздушные силы сообщили о пуске оккупантами "Шахедов" с южного направления.

Также сообщалось:

Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА из Сумщины;

БпЛА на Полтавщине – в направлении Черкасской области;

Кировоградская область – угроза применения ударных БПЛА из Николаевщины и Полтавщины;

Черкассы – в районе города вражеский БпЛА.

Находитесь в укрытиях.

Очередная группа вражеских БПЛА в Сумской области движется в западном направлении;

Киевщина — движение ударных БпЛА в вашем направлении из Черниговщины и Черкасщины.

В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие.

Смотрите также: Уничтожение вражеской РЛС "Зоопарк-1М" на Восточном направлении. ВИДЕО

Автор: 

Воздушные силы (2324) Шахед (1034)


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З Бульбостану?!
Алло, Мозирський НПЗ треба знищити!
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25.09.2024 20:49 Ответить
цікаво де вони ховають тв фури, що ні разу не вдаось захєрачити по тій в/ч.
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25.09.2024 21:57 Ответить
Де наш міль,ярд дронів, котрі щоденно херачать по підоросії?
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25.09.2024 22:27 Ответить
Взагалі-то україський дрон по кремлю вже прилітав і по їх міністерствам кілька раз. Чисто формально, але всеж.
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26.09.2024 03:01 Ответить
останній раз нещодавно вся москва відчула, бо прийшлось бенз возить з ЯНОСа і Рязані. Я вже не кажу про щомісячні зупинки аеропортів.
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26.09.2024 03:41 Ответить
на заході бачив роботу ерліконів
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26.09.2024 04:46 Ответить
 
 