Захватчики запустили ударные БпЛА с северного и южного направлений, - Воздушные силы (дополнено)

Вечером в среду, 25 сентября, оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники Shahed с северного направления. Позже враг запустил "шахеды" и с южного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сумская область - угроза применения ударных БпЛА", - предупредили Воздушные силы Украины в 20:20.

"Сейчас несколько групп ударных БпЛА движутся по территории Сумской области в направлении Харьковщины", - сообщили ВС в 20:35.

В 20:58 ВС силы сообщили, что вражеские шахеды сменили курс в направлении Черниговщины.

"Полтавщина - движение ударных БпЛА в вашем направлении из Сумской области", - сообщили ВС в 21:12.

"В настоящее время несколько групп ударных БпЛА наблюдаются в Сумской и Полтавской областях, направление движения постоянно меняется. Находитесь в укрытиях", - сообщили ВС в 21:36.

"Очередная группа враждебных БПЛА в Сумской области, в направлении Полтавщины", - сообщили ВС в 22:13.

Также воздушные силы сообщили о пуске оккупантами "Шахедов" с южного направления.

Также сообщалось:

Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА из Сумщины;

БпЛА на Полтавщине – в направлении Черкасской области;

Кировоградская область – угроза применения ударных БПЛА из Николаевщины и Полтавщины;

Черкассы – в районе города вражеский БпЛА.

Находитесь в укрытиях.

Очередная группа вражеских БПЛА в Сумской области движется в западном направлении;

Киевщина — движение ударных БпЛА в вашем направлении из Черниговщины и Черкасщины.

В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие.

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