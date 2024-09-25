Уничтожение вражеской РЛС "Зоопарк-1М" на Восточном направлении. ВИДЕО

На Восточном направлении аэроразведчики 45-й отдельной артиллерийской бригады обнаружили контрбатарейную РЛС "Зоопарк-1М" врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники скорректировали огонь, после чего по РЛС нанесли удар высокоточным вооружением.

"В сотрудничестве с подразделением ракетных войск ВСУ цель была уничтожена", - добавили военные.

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