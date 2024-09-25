Уничтожение вражеской РЛС "Зоопарк-1М" на Восточном направлении. ВИДЕО
На Восточном направлении аэроразведчики 45-й отдельной артиллерийской бригады обнаружили контрбатарейную РЛС "Зоопарк-1М" врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники скорректировали огонь, после чего по РЛС нанесли удар высокоточным вооружением.
"В сотрудничестве с подразделением ракетных войск ВСУ цель была уничтожена", - добавили военные.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ден Ко #479821
показать весь комментарий25.09.2024 20:40 Ответить Мне нравится 9
Fish Man
показать весь комментарий25.09.2024 20:58 Ответить Мне нравится 9
Alessandro Moretti
показать весь комментарий25.09.2024 22:14 Ответить Мне нравится 1
Alex Vassago
показать весь комментарий26.09.2024 07:45 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль