Знищення ворожої РЛС "Зоопарк-1М" на Східному напрямку. ВIДЕО із безпілотника

На Східному напрямку аеророзвідники 45-ої окремої артилерійської бригади виявили контрбатарейну РЛС "Зоопарк-1М" ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники скоригували вогонь, після чого РЛС завдали удару високоточним озброєнням.

"У співпраці із підрозділом ракетних військ ЗСУ ціль було знищено", - додали військові.

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