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Знищення ворожої РЛС "Зоопарк-1М" на Східному напрямку. ВIДЕО із безпілотника

На Східному напрямку аеророзвідники 45-ої окремої артилерійської бригади виявили контрбатарейну РЛС "Зоопарк-1М" ворога. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники скоригували вогонь, після чого РЛС завдали удару високоточним озброєнням. 

"У співпраці із підрозділом ракетних військ ЗСУ ціль було знищено", - додали військові.

Дивіться: Українські захисники знищили ворожу колону та російських солдатів на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

РЛС (59) знищення (7322) 45 артилерійська бригада (53)


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Шкода екіпаж не знищили.
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25.09.2024 20:40 Відповісти
Ех, пацюки втекли.
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25.09.2024 20:58 Відповісти
Мавпам зоопарк не сподобався 🤣
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25.09.2024 22:14 Відповісти
Ой, дві мавпи втекли з "Зоопарку".
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26.09.2024 07:45 Відповісти
 
 