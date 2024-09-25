Знищення ворожої РЛС "Зоопарк-1М" на Східному напрямку. ВIДЕО із безпілотника
На Східному напрямку аеророзвідники 45-ої окремої артилерійської бригади виявили контрбатарейну РЛС "Зоопарк-1М" ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники скоригували вогонь, після чого РЛС завдали удару високоточним озброєнням.
"У співпраці із підрозділом ракетних військ ЗСУ ціль було знищено", - додали військові.
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Ден Ко #479821
показати весь коментар25.09.2024 20:40 Відповісти Мені подобається 9
Fish Man
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