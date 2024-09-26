Загарбники запустили ударні БпЛА: у Києві та низці областей тривога - Повітряні сили (доповнено)
Ввечері середи, 25 вересня, окупанти запустили по Україні ударні безпілотники Shahed з північного напрямку. Пізніше ворог запустив "шахеди" й з південного напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА", - попередили Повітряні сили України о 20:20.
"Наразі декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Сумської області у напрямку Харківщини", - повідомили ПС о 20:35.
О 20:58 ПС сили повідомили, що ворожі шахеди змінили курс у напрямку Чернігівщини.
"Полтавщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Сумської області", - повідомили ПС о 21:12.
"Наразі декілька груп ударних БпЛА спостерігаються у Сумській та Полтавській областях, напрямок руху постійно змінюється. Перебувайте в укриттях", - повідомили ПС о 21:36.
"Чергова група ворожих БпЛА у Сумській області, напрямок Полтавщина", - повідомили ПС о 22:13.
Також Повітряні сили повідомили про пуск окупантами "шахедів" з південного напрямку.
Також повідомлялося про:
- Чернігівська область - загроза застосування ударних БпЛА з Сумщини;
- БпЛА на Полтавщині – у напрямку Черкащини;
- Кіровоградська область - загроза застосування ударних БпЛА з Миколаївщини та Полтавщини;
- Черкаси - в районі міста ворожий БпЛА.
Перебувайте в укриттях;
- Чергова група ворожих БпЛА у Сумській області, рухається у західному напрямку;
- Київщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Чернігівщини та Черкащини.
У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття.
Згодом ПС повідомили про:
- Групи "шахедів" спостерігаються у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській областях, рухаються в західному напрямку;
- Вінницька область - загроза застосування ударних БпЛА;
- Чернігів - в районі міста ворожий БпЛА.
Перебувайте в укриттях;
- Чергові групи ворожих БпЛА залітають у Сумську область, рухається у західному напрямку.
Пізніше було зафіксовано:
- Ударні БпЛА типу "Shahed" з акваторії Чорного моря та Миколаївської області в напрямку Одещини.
- Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА!
- Чергові групи ворожих БпЛА у Херсонській області, рухаються у напрямку Миколаївщини.
- Хмельницька область - загроза застосування ударних БпЛА з Вінниччини!
- Київ - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі!
- Старокостянтинів рух ударних БпЛА у вашому напрямку.
- Київщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Чернігівської та Полтавської областей.
Станом на 01:53, російські безпілотники фіксуються також:
- у Вінницькій області, курс північно-західний. Загроза для Хмельниччини.
- Київ - в районі міста ворожий БпЛА.
- Миколаїв - в районі міста ворожий БпЛА.
Будь ласка, зачекайте...
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