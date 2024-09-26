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Загарбники запустили ударні БпЛА: у Києві та низці областей тривога - Повітряні сили (доповнено)

ПС повідомили про пуск росіянами шахедів

Ввечері середи, 25 вересня, окупанти запустили по Україні ударні безпілотники Shahed з північного напрямку. Пізніше ворог запустив "шахеди" й з південного напрямку. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА", - попередили Повітряні сили України о 20:20.

"Наразі декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Сумської області у напрямку Харківщини", - повідомили ПС о 20:35.

О 20:58 ПС сили повідомили, що ворожі шахеди змінили курс у напрямку Чернігівщини.

"Полтавщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Сумської області", - повідомили ПС о 21:12. 

"Наразі декілька груп ударних БпЛА спостерігаються у Сумській та Полтавській областях, напрямок руху постійно змінюється. Перебувайте в укриттях", - повідомили ПС о 21:36.

"Чергова група ворожих БпЛА у Сумській області, напрямок Полтавщина", - повідомили ПС о 22:13.

Також Повітряні сили повідомили про пуск окупантами "шахедів" з південного напрямку.

Також повідомлялося про:

  • Чернігівська область - загроза застосування ударних БпЛА з Сумщини;
  • БпЛА на Полтавщині – у напрямку Черкащини;
  • Кіровоградська область - загроза застосування ударних БпЛА з Миколаївщини та Полтавщини;
  • Черкаси - в районі міста ворожий БпЛА.
    Перебувайте в укриттях;
  • Чергова група ворожих БпЛА у Сумській області, рухається у західному напрямку;
  • Київщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Чернігівщини та Черкащини.
    У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття.

Згодом ПС повідомили про:

  • Групи "шахедів" спостерігаються у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській областях, рухаються в західному напрямку;
  • Вінницька область - загроза застосування ударних БпЛА;
  • Чернігів - в районі міста ворожий БпЛА.
    Перебувайте в укриттях;
  • Чергові групи ворожих БпЛА залітають у Сумську область, рухається у західному напрямку.

Пізніше було зафіксовано:

  • Ударні БпЛА типу "Shahed" з акваторії Чорного моря та Миколаївської області в напрямку Одещини.
  • Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА!
  • Чергові групи ворожих БпЛА у Херсонській області, рухаються у напрямку Миколаївщини.
  • Хмельницька область - загроза застосування ударних БпЛА з Вінниччини!
  • Київ - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі!
  • Старокостянтинів рух ударних БпЛА у вашому напрямку.
  • Київщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Чернігівської та Полтавської областей.

Станом на 01:53, російські безпілотники фіксуються також:

  • у Вінницькій області, курс північно-західний. Загроза для Хмельниччини.
  • Київ - в районі міста ворожий БпЛА.
  • Миколаїв - в районі міста ворожий БпЛА.

Читайте також: Окупанти запустили ударні БпЛА з північного та південного напрямків, - Повітряні сили (доповнено)

Автор: 

Повітряні сили (2670) Шахед (1045)


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З Бульбостану?!
Алло, Мозирський НПЗ треба знищити!
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25.09.2024 20:49 Відповісти
цікаво де вони ховають тв фури, що ні разу не вдаось захєрачити по тій в/ч.
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25.09.2024 21:57 Відповісти
Де наш міль,ярд дронів, котрі щоденно херачать по підоросії?
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25.09.2024 22:27 Відповісти
Взагалі-то україський дрон по кремлю вже прилітав і по їх міністерствам кілька раз. Чисто формально, але всеж.
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26.09.2024 03:01 Відповісти
останній раз нещодавно вся москва відчула, бо прийшлось бенз возить з ЯНОСа і Рязані. Я вже не кажу про щомісячні зупинки аеропортів.
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26.09.2024 03:41 Відповісти
на заході бачив роботу ерліконів
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26.09.2024 04:46 Відповісти
 
 