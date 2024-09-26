Загарбники запустили ударні БпЛА: у Києві та низці областей тривога - Повітряні сили (доповнено)

Ввечері середи, 25 вересня, окупанти запустили по Україні ударні безпілотники Shahed з північного напрямку. Пізніше ворог запустив "шахеди" й з південного напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА", - попередили Повітряні сили України о 20:20.

"Наразі декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Сумської області у напрямку Харківщини", - повідомили ПС о 20:35.

О 20:58 ПС сили повідомили, що ворожі шахеди змінили курс у напрямку Чернігівщини.

"Полтавщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Сумської області", - повідомили ПС о 21:12.

"Наразі декілька груп ударних БпЛА спостерігаються у Сумській та Полтавській областях, напрямок руху постійно змінюється. Перебувайте в укриттях", - повідомили ПС о 21:36.

"Чергова група ворожих БпЛА у Сумській області, напрямок Полтавщина", - повідомили ПС о 22:13.

Також Повітряні сили повідомили про пуск окупантами "шахедів" з південного напрямку.

Також повідомлялося про:

Чернігівська область - загроза застосування ударних БпЛА з Сумщини;

БпЛА на Полтавщині – у напрямку Черкащини;

Кіровоградська область - загроза застосування ударних БпЛА з Миколаївщини та Полтавщини;

Черкаси - в районі міста ворожий БпЛА.

Перебувайте в укриттях;

Перебувайте в укриттях; Чергова група ворожих БпЛА у Сумській області, рухається у західному напрямку;

Київщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Чернігівщини та Черкащини.

У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття.

Згодом ПС повідомили про:

Групи "шахедів" спостерігаються у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській областях, рухаються в західному напрямку;

Вінницька область - загроза застосування ударних БпЛА;

Чернігів - в районі міста ворожий БпЛА.

Перебувайте в укриттях;

Перебувайте в укриттях; Чергові групи ворожих БпЛА залітають у Сумську область, рухається у західному напрямку.

Пізніше було зафіксовано:

Ударні БпЛА типу "Shahed" з акваторії Чорного моря та Миколаївської області в напрямку Одещини.

Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА!

Чергові групи ворожих БпЛА у Херсонській області, рухаються у напрямку Миколаївщини.

Хмельницька область - загроза застосування ударних БпЛА з Вінниччини!

Київ - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі!

Старокостянтинів рух ударних БпЛА у вашому напрямку.

Київщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Чернігівської та Полтавської областей.

Станом на 01:53, російські безпілотники фіксуються також:

у Вінницькій області, курс північно-західний. Загроза для Хмельниччини.

Київ - в районі міста ворожий БпЛА.

Миколаїв - в районі міста ворожий БпЛА.

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