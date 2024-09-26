Ночью враг массированно атаковал Киевщину ударными дронами, тревога продолжалась 8 часов, пострадала женщина

В течение ночи 26 сентября в Киевской области работали силы ПВО. Все вражеские цели уничтожены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

В трех районах области в результате падения обломков сбитых вражеских целей фиксируется возгорание лесной подстилки и травяного настила. Пожары локализованы.

В одном из населенных пунктов в результате падения обломков сбитых целей повреждены окна в одной из квартир многоэтажного дома", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что в результате российской атаки получила ранения 66-летняя жительница одного из населенных пунктов Киевской области. Женщина вместе с мужем во время атаки находилась в квартире, которая получила повреждения в результате падения обломков сбитых вражеских целей.

"Жительница Киевской области получила незначительные раны. От помощи скорой отказалась", - добавил Кравченко.

Напомним, в ночь на 26 сентября россияне в очередной раз массированно атаковали Украину "шахедами". В Киеве и Ивано-Франковской области были слышны взрывы. Также о работе ПВО сообщили в Хмельницкой области.

Также читайте: Атака "шахедами" на Киевщину: обошлось без попаданий, обломки упали в пределах населенного пункта