Атака "шахедами" на Киевщину: обошлось без попаданий, обломки упали в пределах населенного пункта

Ночью 25 сентября 2024 года войска РФ в очередной раз атаковали Киевскую область ударными дронами.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в области работали силы ПВО.

"Вражеские цели уничтожены. Падение обломков сбитых вражеских целей зафиксировано в пределах одного из населенных пунктов области. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

Оперативные группы продолжают свою работу.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на среду, 25 сентября 2024 года, во время атаки "шахедами" на Киевщине раздавались взрывы. Также сообщалось, что в ночь на 25 сентября в ряде областей Украины была воздушная тревога из-за движения российских ударных БПЛА.

По данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 4 ракеты Х-59/69 и 28 из 32 "шахедов", еще 4 - локально потеряны.