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Атака "Шахедами" на Київщину: минулося без влучань, уламки впали в межах населеного пункту

Шахед над Київщиною

Вночі 25 вересня 2024 року війська РФ вкотре атакували Київщину ударними дронами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в області працювали сили ППО.

"Ворожі цілі знищено. Падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовано в межах одного із населених пунктів області. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - йдеться у повідомленні.

Постраждалих немає.

Оперативні групи продовжують свою роботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахеди" атакували Київщину: минулося без влучань та потерпілих, через падіння уламків горіла трава

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на середу, 25 вересня 2024 року, під час атаки "Шахедами" на Київщині лунали вибухи. Також повідомлялося, що в ніч на 25 вересня у низці областей України була повітряна тривога через рух російських ударних БпЛА.

За даними Повітряних сил, вночі було знищено 4 ракети Х-59/69 та 28 із 32 "Шахедів", ще 4 - локаційно втрачені.

Автор: 

Київська область (4036) дрони (4743)


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Якщо шахеди й досі летять на Україну, значить міжнародний тиск ще не зовсім достатній, а санкції не зовсім ефективні.
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25.09.2024 09:50 Відповісти
 
 