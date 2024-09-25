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Росіяни атакують Україну "Шахедами" з різних напрямків

Україну атакують

В ніч на 25 вересня у низці областей України повітряна тривога через рух російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

ПС ЗСУ зафіксували рух ударних БпЛА:

  • БпЛА в південній частині Хмельницької області, - курс західний.
  • БпЛА в південній частині Полтавської області, курс південний.
  • БпЛА на межі Полтавської та Черкаської областей, курс західний.
  • БпЛА в південній частині Київської області, курс західний.
  • БпЛА в Чернігівській області, курс південний.

Станом на 01:50 карта повітряних тривог виглядає так:

Карта повітряних тривог в ніч на 25 вересня

Автор: 

безпілотник (4195) Повітряні сили (2663) повітряна тривога (919)


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А що у цей час роблять росіяни?
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25.09.2024 06:30 Відповісти
 
 