Росіяни атакують Україну "Шахедами" з різних напрямків

В ніч на 25 вересня у низці областей України повітряна тривога через рух російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

ПС ЗСУ зафіксували рух ударних БпЛА:

БпЛА в південній частині Хмельницької області, - курс західний.

БпЛА в південній частині Полтавської області, курс південний.

БпЛА на межі Полтавської та Черкаської областей, курс західний.

БпЛА в південній частині Київської області, курс західний.

БпЛА в Чернігівській області, курс південний.

Станом на 01:50 карта повітряних тривог виглядає так: