Росіяни атакують Україну "Шахедами" з різних напрямків
В ніч на 25 вересня у низці областей України повітряна тривога через рух російських ударних БпЛА.
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
ПС ЗСУ зафіксували рух ударних БпЛА:
- БпЛА в південній частині Хмельницької області, - курс західний.
- БпЛА в південній частині Полтавської області, курс південний.
- БпЛА на межі Полтавської та Черкаської областей, курс західний.
- БпЛА в південній частині Київської області, курс західний.
- БпЛА в Чернігівській області, курс південний.
Станом на 01:50 карта повітряних тривог виглядає так:
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Victor Victor #437828
показати весь коментар25.09.2024 06:30 Відповісти Мені подобається 0
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