Россияне атакуют Украину "Шахедами" с разных направлений

В ночь на 25 сентября в ряде областей Украины воздушная тревога из-за движения российских ударных БпЛА.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

ВС ВСУ зафиксировали движение ударных БпЛА:

БпЛА в южной части Хмельницкой области, - курс западный.

БпЛА в южной части Полтавской области, курс южный.

БпЛА на границе Полтавской и Черкасской областей, курс западный.

БпЛА в южной части Киевской области, курс западный.

БпЛА в Черниговской области, курс южный.

По состоянию на 01:50 карта воздушных тревог выглядит так: