Россияне атакуют Украину "Шахедами" с разных направлений
В ночь на 25 сентября в ряде областей Украины воздушная тревога из-за движения российских ударных БпЛА.
Об этом информируют Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
ВС ВСУ зафиксировали движение ударных БпЛА:
- БпЛА в южной части Хмельницкой области, - курс западный.
- БпЛА в южной части Полтавской области, курс южный.
- БпЛА на границе Полтавской и Черкасской областей, курс западный.
- БпЛА в южной части Киевской области, курс западный.
- БпЛА в Черниговской области, курс южный.
По состоянию на 01:50 карта воздушных тревог выглядит так:
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Victor Victor #437828
показать весь комментарий25.09.2024 06:30 Ответить Мне нравится 0
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