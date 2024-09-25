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Россияне атакуют Украину "Шахедами" с разных направлений

Україну атакують

В ночь на 25 сентября в ряде областей Украины воздушная тревога из-за движения российских ударных БпЛА.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

ВС ВСУ зафиксировали движение ударных БпЛА:

  • БпЛА в южной части Хмельницкой области, - курс западный.
  • БпЛА в южной части Полтавской области, курс южный.
  • БпЛА на границе Полтавской и Черкасской областей, курс западный.
  • БпЛА в южной части Киевской области, курс западный.
  • БпЛА в Черниговской области, курс южный.

По состоянию на 01:50 карта воздушных тревог выглядит так:

Карта повітряних тривог в ніч на 25 вересня

Автор: 

беспилотник (3634) Воздушные силы (2326) воздушная тревога (795)


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А що у цей час роблять росіяни?
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25.09.2024 06:30 Ответить
 
 