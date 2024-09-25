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Знищено 4 ракети Х-59/69 та 28 із 32 "Шахедів", ще 4 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Робота мобільних груп

У ніч на 25 вересня 2024 року російські окупанти атакували Україну з використанням ракет та ударних дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

За даними Повітряних сил, війська РФ атакували Харківщину зенітною керованою ракетою С-300 та трьома ракетами невстановленого типу, Одещину - чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря, а також 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено, - Повітряні сили

Що вдалося знищити нашій ППО?

Як зазначається, в результаті протиповітряного бою збито 28 ударних БпЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще чотири ворожих безпілотники локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила).

Де працювали сили ППО?

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі на Київщині працювали сили ППО. Також повідомлялося, що в ніч на 25 вересня у низці областей України була повітряна тривога через рух російських ударних БпЛА.

Автор: 

ППО (3208) знищення (7298) Повітряні сили (2663) Шахед (1036)


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Поки президент України веде роль насміши світ,Небо України захищають найкращі.
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25.09.2024 07:41 Відповісти
...це гра в дипломатію..
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25.09.2024 07:45 Відповісти
Іменно гра,а не дипломатія в повній силі. А ось ППО України реально дипломатичне. Прилетіли нахабно, зустріли з вогнем
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25.09.2024 07:56 Відповісти
А уламки що зруйнували?
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25.09.2024 07:59 Відповісти
Хороший результат роботи ППО.
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25.09.2024 08:44 Відповісти
Варто роз'яснити що означає "локаційно втрачено" Адже у це визначення входить переліт БПЛА за межі України а також влучання в ціль та некероване падіння. В усіх цих випадках безпілотник зникає з екранів ППО.
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25.09.2024 10:19 Відповісти
'Локационно потеряны' значит попали туда, куда летели. Зачем уподобляться кацапским пропагандонам и выдумывать эфимизмы? Идет война, на войне бывает все, в том числе и успехи у казламордых. А тут начали нести пургу. Уже и 'трава загорелась от обломков' пишут, скоро вместо 'взрыв' начнут 'хлопок' писать..
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25.09.2024 15:18 Відповісти
 
 