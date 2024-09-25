Знищено 4 ракети Х-59/69 та 28 із 32 "Шахедів", ще 4 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на 25 вересня 2024 року російські окупанти атакували Україну з використанням ракет та ударних дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

За даними Повітряних сил, війська РФ атакували Харківщину зенітною керованою ракетою С-300 та трьома ракетами невстановленого типу, Одещину - чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря, а також 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено, - Повітряні сили

Що вдалося знищити нашій ППО?

Як зазначається, в результаті протиповітряного бою збито 28 ударних БпЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще чотири ворожих безпілотники локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила).

Де працювали сили ППО?

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі на Київщині працювали сили ППО. Також повідомлялося, що в ніч на 25 вересня у низці областей України була повітряна тривога через рух російських ударних БпЛА.